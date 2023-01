In via Marconi

Un uomo di 68 anni è stato trovato senza vita, impiccato, in un appartamento in via Marconi, nel modenese. All'interno della stessa abitazione anche la moglie e il suocero della vittima, entrambi feriti. E' successo alle 12,30 di oggi.

Sul posto per accertare la dinamica i carabinieri della compagnia di Carpi e i militari del Nucleo Investigativo impegnati nei rilievi.