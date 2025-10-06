Modifiche al PNRR, le risoluzioni approvate e quelle respinte

In ambito di modifiche al PNRR, il Ministro per gli Affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, Tommaso Foti, ha riferito in Aula del Senato in merito alle risoluzioni proposte da Maggioranza e Opposizione. Tra le proposte è stata approvata quella della Maggioranza, a prima firma della Sen. Mantovani (FDI), mentre sono state respinte tutte le altre. In sede di illustrazione, il Ministro Foti ha ricordato, tra l’altro, che: la proposta di revisione del PNRR è stata preceduta da un approfondito processo di consultazione anche attraverso i pareri di 40 associazioni ascoltate nella Cabina di regia del Governo sul PNRR; il 96% dei progetti del PNRR risulta attivo con 148 miliardi di euro già impegnati; sono state escluse revisioni restrittive in ambito salute, cultura, sport; la riduzione della misura Industria 5.0 coincide con il potenziamento della misura Industria 4.0; ha evidenziato sulla misura del Mase una riduzione dei fondi destinati alle comunità energetiche e in merito al piano “Italia a 1 Giga” un rallentamento dovuto all’aumento dei costi e al carenza di manodopera. Al termine dell’informativa del Ministro, in Aula sono intervenuti diversi Senatori delle opposizioni che hanno saramento l’operato del Governo e le revisioni proposte al PNRR.

