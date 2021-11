Molestie a giornalista Greta Beccaglia in diretta tv, Odg: "Grave" - Video

Grave episodio in diretta tv per la giornalista Greta Beccaglia, molestata da un tifoso mentre stava parlando, collegata con l'emittente per cui lavora, dallo stadio di Empoli al termine del match con la Fiorentina. "Un episodio gravissimo, una molestia nei confronti di una giornalista avvenuta in diretta tv al termine della partita Empoli-Fiorentina, nei giorni in cui è massima l’attenzione sul contrasto alla violenza nei confronti delle donne. Chi era in studio, invece di condannare il gesto e il molestatore, ha invitato la collega a 'non prendersela'. Verso di lei non è stata sentita nessuna parola di solidarietà da parte del conduttore", sottolinea l'Ordine dei giornalisti della Toscana in una nota, condannando quanto accaduto ed esprimendo piena solidarietà alla giornalista, subito chiamata dal presidente dell’Ordine dei giornalisti della Toscana, Giampaolo Marchini.

L’Ordine "ribadisce che è giunto il momento di smetterla di minimizzare e ricorda che la violenza contro le donne è prima di tutto un problema culturale e sociale".