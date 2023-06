Molise, incontro Conte-Schlein in un bar a Campobasso

Si è tenuto l'annunciato incontro tra il M5S Giuseppe Conte ed Elly Schlein in Molise, in un bar di Campobasso in piazza Palombo, davanti a una limonata. Con loro, al tavolino del locale, il candidato alla regione del campo progressista Roberto Gravina e il leader di Sinistra Italiana, parlamentare dell'Alleanza Verdi Sinistra, Nicola Fratoianni.

"L'incontro è andato bene, abbiamo discusso naturalmente del Molise, abbiamo ascoltato Gravina e parlato molto della Regione" ha detto all'AdnKronos Nicola Fratoianni. Un'alleanza "che si è già verificata in altre amministrative". "Siamo qui ora per dare un contributo, ognuno ha le sue iniziative e i suoi appuntamenti, però eravamo nello stesso luogo più o meno alla stessa ora e abbiamo preso una limonata insieme", dice Fratoianni. E' stata anche l'occasione per parlare di una possibile presenza di Pd e M5S alla manifestazione indetta da Avs per lunedì 26 giugno a Roma, al Pantheon? "No, abbiamo parlato di Molise e ci siamo concentrati su questo", risponde Fratoianni

Nella giornata odierna ci sono stati anche alcuni 'guai automobilistici' per Nicola Fratoianni, leader di Sinistra Italiana e parlamentare dell'Alleanza Verdi Sinistra, in viaggio per Campobasso da Foggia. Alle porte della città molisana, la macchina su cui viaggiava Fratoianni ha preso fuoco. Intervenuti i vigili del fuoco, illesi il leader di SI e i suoi compagni di viaggio che hanno fatto in tempo ad uscire e hanno poi dovuto continuare il viaggio a bordo di un'altra autovettura. Ieri, invece, il tamponamento in A1 in cui è stato coinvolto il leader del M5S Giuseppe Conte.