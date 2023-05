Molise, per rischio idrogeologico 13 milioni da Pnrr

E’ stata firmata nelle scorse ore nelle sede della Regione Molise, a Campobasso, la Convenzione che disciplina i rapporti tra la Regione e Comuni – ci sono anche le due Province come soggetti attuatori - destinatari dei finanziamenti previsti dalla “Misura per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico” rientrante nell’ambito della realizzazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. Presenti diversi sindaci e, per la Regione Molise, il presidente Donato Toma; l’assessore Quintino Pallante e il direttore del Dipartimento, Manuel Brasiello. L’importo complessivo del finanziamento ammonta a oltre 13 milioni di euro. “Da ora i Comuni potranno intraprendere tutte le attività propedeutiche ai lavori relativi ai finanziamenti richiesti”, hanno spiegato Brasiello e Toma. Le attività, indicate dettagliatamente nei progetti, dovranno essere espletate nei termini previsti per l’attuazione del Pnrr.

Tra i Comuni destinatari del finanziamento anche Castelpizzuto, costretto negli ultimi due anni a fare i conti con un vasto movimento franoso. Soggetto attuatore è la Provincia di Isernia. Le nuove risorse in dotazione consentiranno di risolvere il problema della frana e a ripristinare la viabilità da e per il paese. Questi gli altri Comuni che beneficiano del finanziamento: Agnone, Casalciprano, Castel del Giudice, Castelmauro, Castelpetroso, Cercemaggiore, Civitanova del Sannio, Colle d’Anchise, Colletorto, Gambatesa, Guardialfiera, Larino, Limosano, Lucito, Macchiagodena, Mirabello Sannitico, Molise, Monacilioni, Palata, Petacciato, Pietracatella, Riccia, Rionero Sannitico, Salcito, San Felice del Molise, San Giovanni in Galdo, Santa Maria del Molise, Sant’Angelo Limosano, Sant’Elena Sannita, Toro, Trivento, Tufara.