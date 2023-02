Molteni Farmaceutici e gli imprenditori delle FAB13 incontrano Adolfo Urso

Milano, 17 Febbraio 2023. Molteni Farmaceutici, azienda di riferimento a livello europeo nello sviluppo e produzione di farmaci analgesici-oppioidi per la terapia del dolore e il trattamento delle tossicodipendenze, insieme agli imprenditori delle FAB13, le tredici aziende italiane medio-grandi del farmaco aderenti a Farmindustria, ha partecipato all’incontro con il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso.

Il meeting aveva l’obiettivo di discutere e ragionare sull’attuale situazione del comparto produttivo farmaceutico italiano e sulle sue prospettive future. Durante l'incontro gli imprenditori, tra cui il Presidente di Molteni Farmaceutici, hanno illustrato al Ministro come le industrie farmaceutiche italiane siano parte dello sviluppo virtuoso e come potrebbero ulteriormente crescere.

Molteni Farmaceutici e il piano di Adolfo Urso per rafforzare e tutelare il settore

Molteni Farmaceutici e gli imprenditori delle altre aziende hanno illustrato al Ministro come le industrie farmaceutiche italiane siano parte dello sviluppo virtuoso e come potrebbero ulteriormente crescere. Un messaggio che Adolfo Urso ha raccolto dichiarando che il piano del Governo è quello di istituire un tavolo permanente per valorizzare questo settore.

L’importanza di Molteni Farmaceutici e delle FAB13 viene quindi ribadita dalle dichiarazioni rilasciate dal Ministro Adolfo Urso: “Questo incontro con un settore di eccellenza del Made in Italy ha posto le basi per creare un tavolo permanente che serva a realizzare una compiuta politica industriale di cui la farmaceutica è un asset strategico. Voglio infatti rendere strutturale questo tavolo di confronto per un settore che è diventato una delle priorità della sicurezza nazionale, come anche la situazione pandemica ha fatto emergere”.

Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy sottolinea la valenza del settore: “Lo sforzo del governo è quindi di accompagnare le imprese con solide politiche industriali che ne tutelino le infinite potenzialità e che agevolino investimenti sul territorio nazionale utilizzando sia i fondi europei (come Horizon e PNRR) che gli incentivi nazionali. Al tavolo, con il Ministero della salute e le regioni, vorrei coinvolgere tutti gli attori del settore".

Molteni Farmaceutici, una storia italiana d’eccellenza dal 1892

Fondata a Firenze nel 1892, Molteni Farmaceutici è un’azienda italiana specializzata nello sviluppo, produzione e commercializzazione di soluzioni terapeutiche per il trattamento del dolore e delle dipendenze, da sempre impegnata a difesa della qualità di vita e del diritto all’accesso a adeguate terapie dei propri pazienti. Molteni Farmaceutici rappresenta oggi uno dei centri di riferimento della produzione farmaceutica europea, avendo acquisito nel tempo un proprio distintivo know-how competitivo nello sviluppo, nella produzione e nella commercializzazione di farmaci oppioidi.

Molteni Farmaceutici ha recentemente vinto il premio come best project agli AboutPharma Digital Awards nella categoria “Education e training ai medici” con “Molteni Virtual Journey”, un progetto di realtà virtuale rivolto ai clinici. Questo riconoscimento è stato particolarmente significativo perché è arrivato in occasione del 130esimo anniversario dell’azienda. Il progetto “Molteni Virtual Journey” è stato pensato da Molteni Farmaceutici per aumentare il coinvolgimento dei clinici e per promuovere la conoscenza di un nuovo trattamento nel trattamento delle ulcere croniche. Grazie all'utilizzo della realtà virtuale, i clinici hanno potuto vivere un'esperienza immersiva che ha permesso loro di comprendere meglio le caratteristiche del trattamento proposto.

La vittoria di questo premio conferma l'impegno di Molteni Farmaceutici nell'offrire soluzioni innovative e di qualità ribadendo il proprio impegno nella terapia del dolore e nel trattamento delle tossicodipendenze. L'azienda, infatti, è sempre stata impegnata nell'incrementare la conoscenza e l'educazione delle professioni sanitarie riguardo alle sue aree terapeutiche di riferimento.

