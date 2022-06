Monacelli (Generali): ‘Partnership con Telepass unisce competenze e affidabilità di eccellenze‘

“La partnership strategica tra Generali e Telepass è per noi molto importante ed ha reso possibile la creazione di un’unica porta d’ingresso ai servizi assicurativi di Generali ed ai servizi di Telepass. Si tratta di un passo avanti decisivo nel nostro percorso di trasformazione, che unisce le competenze e l’affidabilità di due grandi eccellenze nell’ambito della mobilità, nei rispettivi campi, per offrire al cliente un’esperienza sempre più semplice e sicura”.

Lo ha detto Massimo Monacelli, Chief Property & Casualty Officer di Generali Italia, a margine della conferenza stampa di presentazione di Next, il dispositivo realizzato in partnership con Telepass per un’esperienza cliente semplice e sicura ed una mobilità connessa e sostenibile.

“Per poter raggiungere il nostro obiettivo - ha continuato Monacelli - è stato fondamentale l’apporto di Jeniot, l’insuretech del Gruppo Generali che si occupa di IoT e di connected insurance ed ha quindi il compito di sviluppare le tecnologie e i servizi che possono integrare le varie proposte assicurative per i nostri clienti”.