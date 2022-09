Monaco '72, 50 anni fa il massacro degli atleti israeliani che scioccò il mondo

Cinquant'anni fa, il 5 settembre 1972, un commando armato palestinese fece irruzione nel villaggio Olimpico dei Giochi di Monaco sorprendendo nel sonno la delegazione di Israele. Due atleti furono subito uccisi, altri nove furono presi in ostaggio per chiedere liberazione di 234 palestinesi detenuti in Israele e di due terroristi tedeschi della Raf. I negoziati fallirono e finirono in un bagno di sangue con la morte di tutti gli ostaggi, cinque terroristi e un poliziotto tedesco.