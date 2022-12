Mondiale club 2023 in Marocco, dal 2025 al via 32 squadre

La prossima edizione del torneo in programma dall'1 all'11 febbraio

Il Marocco è stato scelto per ospitare la prossima Coppa del Mondo per Club in programma nel febbraio 2023, mentre l'allargamento del torneo a 32 squadre è stato rinviato al 2025. Il Marocco ospiterà l'evento dall'1 all'11 febbraio secondo il vecchio formato con sette squadre: i vincitori della Champions League delle sei confederazioni più una squadra della nazione ospitante. Il presidente della Fifa Gianni Infantino ha dato l'annuncio dopo una riunione del consiglio della federcalcio mondiale.

La nazione africana ha ospitato il torneo due volte prima, nel 2013 e nel 2014. Una Coppa del Mondo per club riformata con 24 squadre doveva originariamente debuttare nel 2021 in Cina, ma è stata posticipata per consentire lo svolgimento degli Europei 2020 e della Copa America dopo un rinvio di un anno a causa del coronavirus. Il torneo prevede ora 32 squadre secondo un piano rivisto e debutterà nel 2025. Infantino ha affermato che i dettagli, tra cui la nazione ospitante e la data, devono ancora essere discussi e decisi.