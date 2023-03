Mondiale per club raddoppia: ce ne saranno due, ecco chi partecipa

Il Mondiale per club raddoppia: i tornei diventano due. Il Consiglio della Fifa ha definito oggi le modalità di partecipazione per il nuovo format del Mondiale per club che dal 2025 verrà disputato da 32 squadre. Ci saranno 12 squadre europee, mentre 6 posti andranno alle sudamericane. E' stato stabilito che ci sarà anche un Mondiale per club annuale con la squadra vincitrice della Champions League che avrà accesso diretto alla finale.

A seguito dell'approvazione dell'assegnazione degli slot per il Mondiale per club a 32 squadre, che si giocherà ogni quattro anni a partire da giugno 2025, il Consiglio Fifa ha approvato all'unanimità i principi chiave di accesso con l'obiettivo di garantire la massima qualità possibile in base a criteri sportivi.

Prendendo in considerazione il quadriennio delle stagioni che terminano nel 2021 e nel 2024, i principi chiave di accesso sono i seguenti: Per le confederazioni con più di quattro slot (Europa 12 posti, Sud America 6) - accesso per i campioni delle precedenti quattro edizioni della massima competizione per club a livello confederale (Champions League e Coppa Libertadores) e squadre aggiuntive determinate da una classifica per club basata sullo stesso periodo di quattro anni.

Per le confederazioni con quattro slot (Asia, Africa, Nord America) - accesso per i campioni delle precedenti quattro edizioni della competizione principale per club della confederazione.

Per le confederazioni con un posto (Oceania) - accesso per il club con il punteggio più alto tra i campioni della massima competizione per club della confederazione nel quadriennio.

Per il paese ospitante - l'accesso per il club che occupa questo slot sarà determinato in una fase successiva.

Poiché l'attuale versione della Coppa del Mondo per club Fifa sarà interrotta dopo l'edizione 2023 e, data la necessità espressa dalle confederazioni che i campioni delle loro principali competizioni per club giochino annualmente per stimolare la competitività, il Consiglio Fifa ha approvato all'unanimità il concetto strategico di una competizione annuale per club Fifa a partire dal 2024. Questa competizione vedrà la partecipazione dei campioni delle principali competizioni per club di tutte le confederazioni e si concluderà con una finale che si giocherà in campo neutro, tra il vincitore della Champions League e il vincitore degli spareggi intercontinentali tra le altre confederazioni.