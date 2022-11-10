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Mondiali 2022, convocati Inghilterra: out Tomori, Smalling e Abraham

10 novembre 2022 | 15.48
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Il Ct dell'Inghilterra Gareth Southgate ha reso nota la lista dei 26 convocati per il Mondiale di Qatar 2022. Esclusi dal Mondiale il milanista Tomori e i romanisti Abraham e Smalling.

Questi i convocati: Portieri: Jordan Pickford, Nick Pope, Aaron Ramsdale. Difensori: Trent Alexander-Arnold, Conor Coady, Eric Dier, Harry Maguire, Luke Shaw, John Stones, Kieran Trippier, Kyle Walker, Ben White. Centrocampisti: Jude Bellingham, Conor Gallagher, Jordan Henderson, Mason Mount, Kalvin Phillips , Declan Rice. Attaccanti: Phil Foden, Jack Grealish, Harry Kane, James Maddison, Marcus Rashford, Bukayo Saka, Raheem Sterling, Callum Wilson.

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Mondiali 2022 Mondiali Qatar 2022 Mondiali Inghilterra Inghilterra convocati Mondiali
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