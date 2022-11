Mondiali 2022, Germania protesta contro Fifa: la tv oscura l'immagine - Lo speciale

La Germania protesta contro il divieto di utilizzare la fascia One Love, in sostegno alla comunità Lgbtq+. La Nazionale tedesca esordisce ai Mondiali di Qatar 2022 contro il Giappone e nella foto di rito, oscurata dalla regia internazionale e dalle tv, prende posizione contro la decisione della Fifa: tutti i giocatori si coprono la bocca con una mano. Manuel Neuer, capitano della Germania, avrebbe voluto indossare la fascia come i capitani di altre 6 selezioni. Prima dell'inizio del torneo, è arrivato lo stop della Fifa. Il presidente della federcalcio tedesca (Dfb) ha rilasciato dichiarazioni all'emittente Ard: "La Fifa opera con intimidazione e pressione".

Sul profilo Twitter della federcalcio tedesca è comparso un messaggio eloquente: "Non si trattava di fare una dichiarazione politica, i diritti non sono negoziabili. Questo dovrebbe essere scontato, ma a quanto pare non è così. Ecco perché questo messaggio era così importante per noi. Impedirci di indossare la fascia equivale ad impedirci di parlare: rimaniamo sulla nostra posizione".

Mondiali Qatar 2022 - Lo speciale