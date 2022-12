Mondiali 2022, Messi miglior giocatore e Mbappé capocannoniere

Leo Messi è stato premiato come miglior giocatore del Mondiale di Qatar 2022. Il numero 10 dell'Argentina campione del mondo si regala così il doppio riconoscimento. Il titolo di miglior cannoniere va invece al francese Kylian Mbappé con 8 reti, compagno di club al Psg. Il premio per il miglior giovane va all'argentino Enzo Fernandez, classe 2001 centrocampista del Benfica. Quello di miglior portiere è sempre argentino, Emiliano Martinez, estremo difensore dell'Aston Villa.

Mbappe è diventato il giocatore più giovane a segnare 12 gol in Coppa del Mondo con i tre gol, che non sono però bastati, segnati nella finale. L'attaccante ha ridato speranza ai Bleus dal dischetto all'80', prima di fare contro con uno straordinario tiro al volo per il provvisorio 2-2. Ai supplementari, un altro penalty per il 3-3. Con i 12 gol complessivi nella World Cup, Mbappe è il giocatore più giovane a raggiungere la doppia cifra nelle fasi finale del torneo - 23 anni e 363 giorni - superando il record di Gerd Muller (24 anni, 226 giorni). La stella del Paris Saint-Germain è anche diventato il quinto giocatore nella storia della manifestazione a segnare in due finali. Mbappé, inoltre, è diventato il miglior marcatore di sempre nelle finali dei Mondiali e il secondo a siglare una tripletta in finale da Geoff Hurst nel 1966.