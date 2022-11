Mondiali 2022, Olanda e Senegal agli ottavi di finale

L'Olanda sconfigge 2-0 il Qatar in un match valido dell'ultima giornata del Gruppo A dei mondiali di Qatar 2022, disputato all'Al Bayt Stadium di Al Khor. A decidere la partita i gol di Gakpo al 26' e De Jong al 49'. Gli 'orange' chiudono il girone al primo posto con 7 punti, mentre i padroni di casa finiscono in ultima posizione a quota zero. L'Olanda vola agli ottavi con il Senegal, che batte l'Ecuador per 2-1 nell'altra sfida del girone.

La selezione africana passa in vantaggio al 44' con un rigore trasformato da Sarr, pareggio dei sudamericani al 68' con Caicedo e gol partita di Koulibaly al 70'. Il Senegal si qualifica agli ottavi da seconda nel girone con 6 punti, eliminato l'Ecuador con 4 punti.