Mondiali 2022, playoff: Portogallo di Ronaldo in gruppo Italia

Sorteggio non fortunato per l'Italia di Roberto Mancini nei playoff per la qualificazione ai Mondiali del 2022 in Qatar. Gli azzurri, che affrontano la Macedonia del Nord nella prima sfida, sono stati inseriti nel gruppo C, lo stesso del Portogallo di Cristiano Ronaldo: la selezione lusitana è l'altra testa di serie e giocherà in casa contro la Turchia. Italia e Portogallo potrebbero sfidarsi nella finale per il posto al Mondiale.

I 3 gruppi dei playoff:

Gruppo A: Scozia-Ucraina e Galles-Austria.

Gruppo B: Russia-Polonia, Svezia-Repubblica Ceca.

Gruppo C: Italia-Macedonia del Nord, Portogallo-Turchia.

Le vincenti delle due sfide in ciascun girone si affrontano nella finale che vale la qualificazione ai Mondiali 2022.