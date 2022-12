Mondiali 2022, Portogallo e Corea del Sud agli ottavi. Uruguay eliminato

La Corea batte il Portogallo 2-1 al 91' e si qualifica in extremis

Portogallo e Corea del Sud agli ottavi di finale dei Mondiali di Qatar 2022. Uruguay e Ghana eliminate. Sono i verdetti del Gruppo H dopo le gare della terza e ultima giornata. La Corea del Sud si qualifica in extremis battendo in rimonta il Portogallo per 2-1.

Lusitani avanti con Ricardo Horta al 5', pareggio asiatico al 27' con Kim Young-Gwon e rete decisiva al 91' di Hwang. Il successo consente alla Corea di salire a 4 punti, a 2 lunghezze dal Portogallo capolista, e di superare l'Uruguay per differenza reti. I sudamericani battono il Ghana per 2-0 con la doppietta di De Arrascaeta (26' e 32') ma la vittoria si rivela inutile.

COREA-PORTOGALLO - I lusitani sbloccano il risultato al 5'. Dalot scappa a sinistra e mette in mezzo un pallone rasoterra, a rimorchio arriva Ricardo Horta che insacca. La Corea pareggia al 27' su azione da corner: Ronaldo nelle vesti di difensore si rivela dannoso, la palla carambola su CR7 e diventa un assist per Kim Young-Gwon che fa centro da due passi. Allo scadere, il gol decisivo: Hwang finalizza il contropiede coreano, 2-1 e ottavi conquistati.

GHANA-URUGUAYT - Il Ghana spreca in avvio la chance migliore. Rigore al 19', Ayew calcia malissimo e Rochet respinge. L'Uruguay fa centro 2 volte con De Arrascaeta, a segno al 26' e al 32'. Il 2-0 non basta per superare il turno, il finale è un assalto inutile alla porta africana: Celeste eliminata.