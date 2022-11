Mondiali 2022, Qatar-Ecuador 0-0: la partita in diretta

Qatar contro Ecuador, via ai Mondiali 2022. I padroni di casa scendono in campo nel match inaugurale del torneo contro la selezione sudamericana nel match valido per il Gruppo A che comprende anche Olanda e Senegal.

LA PARTITA - Pronti, via e Var subito protagonista al 2'. Il portiere del Qatar, Saad Alsheeb, si esibisce in un paio di uscite oscene. La palla rimane nell'area dei padroni di casa, Torres gira al volo e Valencia di testa appoggia in rete: 0-1. Anzi, no. Il Var richiama l'arbitro Orsato: Valencia negli sviluppi dell'azione è in fuorigioco, il fischietto italiano annulla.

Le formazioni:

Qatar - (5-3-2) - Saad Alsheeb; Pedro Miguel, Boualem Khoukhi, Bassam Hisham, Abdelkarim Hassan, Homam Ahmed; Abdulaziz Hatem, Hassan Alhaydos, Karim Boudiaf; Akram Afif, Almoez Ali.

Ecuador - (4-4-2) - Galindez; Preciado, Torres, Hincapie, Estupinan; Plata, Mendez, Caicedo, Ibarra; Valencia, Estrada.

Referee Daniele Orsato (Italy).