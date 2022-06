Mondiali Budapest 2022, chi è Thomas Ceccon: oro e record

Thomas Ceccon, 21 anni, nuova stella del nuoto azzurro e mondiale. L'atleta veneto di Thiene, provincia di Vicenza, ha trionfato ai Mondiali di Budapest 2022 conquistando la medaglia d'oro nei 100 dorso: il tempo di 51''60 vale il trionfo e il nuovo record mondiale, nonché - ovviamente - italiano. "Oggi sapevo di non avere rivali ma devo ancora rendermi conto di quello che ho fatto, 51"60 è tanta roba. Mancavano i due russi, con loro sarebbe stata una sfida ancora più bella. L’obiettivo però non è questo, è molto più in alto", ha detto Ceccon a Rai Sport.

Ceccon, nato il 27 gennaio 2021, è alto 1,97 e pesa 89 kg. L'atleta delle Fiamme Gialle, che ha collezionato le prime vasche con la Leospost asd, ora è allenato da Alberto Burlina. L'exploit odierno rappresenta il coronamento di una crescita che si è concretizzata negli ultimi anni con risultati di assoluto rilievo. Ai Mondiali junior del 2019 Ceccon ha messo in fila la concorrenza nei 100 dorso e nei 50 farfalla. Agli Europei 2021 si è tolto soddisfazioni con le staffette di bronzo nella 4x100 sl e la 4x100 mista. Alle Olimpiadi di Tokyo, secondo posto con la 4x100 stile libero e terzo gradino del podio con la 4x100 mista. Ora, a Budapest, il 'boom'.