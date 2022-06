Mondiali Budapest 2022, paura per Anita Alvarez

Momenti di grande paura ai Mondiali di nuoto di Budapest 2022. Durante la finale del singolo libero nel sincronizzato, alla Szechy pool, la statunitense Anita Alvarez ha perso i sensi mentre era sott'acqua ed è rimasta incosciente per qualche secondo. A tuffarsi in acqua per tirarla fuori è stata la sua allenatrice, Andrea Fuentes, che le ha così salvato la vita.

Come si legge su alcuni giornali stranieri non sarebbe la prima volta che le succede.