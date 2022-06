Giulia Gabrielleschi vince la medaglia di bronzo nella 5 km in acque libere ai campionati del mondo di Budapest. A vincere è la brasiliana Ana Marcela Cunha, davanti alla francese Aurelie Muller. Settima l'altra azzurra Ginevra Taddeucci. "Volevo fortemente la medaglia, un po' per il percorso tecnico intrapreso un po' per i grandi sacrifici giornalieri che facciamo -spiega Gabrielleschi a caldo dopo il traguardo-. La dedico a mia mamma che mi guarda da casa e mio fratello che vive in Canada".