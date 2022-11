Mondiali: le ultime su Lukaku, Kane, Vlasic e Sommer

Buone nuove per gli attaccanti, porta inviolata per il portiere svizzero ristabilito in extremis da un guaio alla caviglia

Inghilterra, Kane stringe i denti

Harry Kane, toccato duro alla caviglia nel match d'esordio dell'Inghilterra ai Mondiali in Qatar, sta bene. A confermalo è il commissario tecnico Gareth Soutghate in conferenza stampa: "Ha lavorato a parte, ma è pronto per giocare".

Kane dunque pronto per scendere in campo venerdì contro gli Stati Uniti.

Croazia, c'è l'esito degli esami per Vlasic

L'allarme è rientrato, Nikola Vlasic è recuperabile per il prossimo match del Mondiale dopo aver chiesto il cambio contro il Marocco per un lieve risentimento muscolare al polpaccio. A confermarlo è il ct Dalic: "Vlasic si è sottoposto ad esami clinici, sembra essere nulla di preoccupante. Domani dovrebbe allenarsi di nuovo e lo rivaluteremo".

Belgio, Lukaku scalda i motori

Romelu Lukaku scalpita per tornare in campo. Il ct Martinez ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa, a pochi giorni della sfida contro il Marocco: "Oggi si è allenato in gruppo, vedremo adesso come reagirà il suo corpo. Non credo che sia pronto per partire dall’inizio, ma sembra stare bene e sono contento di rivederlo agli allenamenti collettivi".

Svizzera, la soddisfazione di Sommer per la vittoria

Buona la prima della Svizzera ai Mondiali in Qatar, vittoria 1-0 sul Camerun. Ottima prestazione per Yann Sommer, portiere della Nazionale, riuscito a mantenere inviolata la porta elvetica. E pensare che, solamente un mese fa, la sua presenza alla Coppa del Mondo era stata messa a rischio da un infortunio alla caviglia. "Ieri all'ultimo allenamento ero molto contento. È stata la prima sessione di allenamento che sono riuscito a completare senza dolore", queste le sue parole di gioia a fine match col Camerun ai microfoni di SRF.ch.

Fantacalcio.it per Adnkronos