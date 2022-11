Mondiali Qatar 2022, Lloris: "Fascia Lgbt? E' la Fifa che fissa le regole"

Sulla vicenda della fascia arcobaleno a sostegno della comunità Lgbtqi+ ai Mondiali 2022 in Qatar, il capitano della nazionale francese, Hugo Lloris manda in corner. "E' la Fifa che organizza la competizione e che fisse le regole. A noi giocatori viene chiesto di giocare, di rispettare al massimo il Paese e la sua Federazione", sottolinea Lloris nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Francia-Australia. Il capitano dei bleus ha spiegato che certo "ci sono diverse cause importanti e che bisogna sostenere" ricordando che è la Fifa comunque a fissare le regole.