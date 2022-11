Mondiali Qatar 2022, via libera Fifa a fascia Lgbtqi+ per i capitani

Infantino: "Per leadership Qatar tutti sono benvenuti. Se qualcuno dice il contrario non è l'opinione del Paese e non è certamente l'opinione della Fifa"

Via libera, da subito, alla fascia Lgbtqi+ per i capitani delle 32 squadre che partecipano ai Mondiali 2022 in Qatar. In una nota, la Fifa annuncia infatti che "la sua campagna No Discrimination è stata anticipata rispetto alla prevista fase dei quarti di finale, in modo che tutti i 32 capitani abbiano l'opportunità di indossare questa fascia durante la Coppa del Mondo".

Questo, si legge, "è in linea con l'Articolo 13.8.1 del Regolamento Equipaggiamento Fifa, che afferma: "Per le Competizioni Finali Fifa il capitano di ciascuna Squadra deve indossare la fascia da capitano fornita dalla Fifa".

Mondiali Qatar 2022 - Lo speciale

"I regolamenti della Coppa del Mondo Qatar 2022, approvati da tutti i partecipanti al gioco, esistono per preservare l'integrità del campo di gioco per tutti i partecipanti e sono ugualmente applicabili a tutte le squadre in competizione. La Fifa - si legge ancora - è un'organizzazione inclusiva che vuole mettere il calcio a beneficio della società sostenendo cause buone e legittime, ma deve essere fatto nel quadro delle regole della competizione che sono note a tutti".

"Ho parlato di questo argomento con la massima leadership del Paese - le parole del presidente della Fifa Gianni Infantino nella nota -. Hanno confermato e posso confermare che tutti sono i benvenuti. Se qualcuno dice il contrario, beh, non è l'opinione del Paese e non è certamente l'opinione della Fifa".