Mondiali Qatar, Olanda: 4 'italiani' convocati

Sono quattro i giocatori che militano in Serie A convocati dall'Olanda per i Mondiali di Qatar 2022. Due interisti De Vrij e Dumfries e due atalantini De Roon e Koopmeiners, infatti, figurano fra i 26 convocati di Louis Van Gaal. Nell'elenco, anche se fuori per infortunio da metà settembre, c'è l'attaccante del Barcellona Memphis Depay. L'Olanda è inserita nel girone A con Qatar, Ecuador e Senegal.

Questa la lista completa dei 26 convocati: portieri: Justin Biljow (Feyenoord), Andries Noppert (Heerenveen), Remko Pasveer (Ajax). Difensori: Virgil van Dijk (Liverpool), Nathan Aké (Manchester City), Daley Blind (Ajax), Jurrien Timber (Ajax), Denzel Dumfries (Inter), Stefan de Vrij (Inter), Matthijs de Ligt (Bayern Monaco), Tyrell Malacia (Manchester United), Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen). Centrocampisti: Frenkie de Jong (Barcellona), Steven Berghuis (Ajax), Davy Klaassen (Ajax), Teun Koopmeiners (Atalanta), Marten de Roon (Atalanta), Kenneth Taylor (Ajax), Xavi Simons (Psv). Attaccanti: Cody Gakpo (Psv), Memphis Depay (Barcellona), Steven Bergwijn (Ajax), Vincent Janssen (Anversa), Luuk de Jong (Psv), Noa Lang (Bruges), Wout Weghorst (Besiktas).