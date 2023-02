Mondiali sci 2023, Brignone oro in combinata donne

Federica Brignone ha vinto la medaglia d'oro nella combinata femminile, prima prova dei Mondiali di sci 2023 sulle nevi francesi di Courchevel-Meribel. La valtellinese, al primo alloro mondiale, ha dominato le due manche di SuperG e Slalom con il crono complessivo di 1.57.47. Argento per la svizzera Wendy Holdener e bronzo per l'austriaca Ricarda Haaser. Chiude nona l'altra azzurra Elena Curtoni. Uscita di scena Mikaela Shiffrin mentre la svizzera Michelle Gisin 14/a dopo il SuperG ha chiuso al sesto posto.

"Non bisogna perdere di vista l’obiettivo. Io non sono una slalomista, ma posso fare delle ottime manches ed è quello che cercherò di fare attaccando. Il mio obiettivo è quello di andare al massimo, di fare la mia miglior manche e vedere cosa succede" aveva detto Brignone, al comando nella prima manche. "Spero di far vedere il mio miglior slalom, che non ho magari mai fatto vedere in Coppa del mondo. Bisogna concentrarsi sul tracciato, evitando di strafare come ho fatto a Cortina. Bisogna riuscire a fare quello che è nelle proprie corde e farlo al meglio, questa è l’unica ricetta che funziona".