Federica Brignone conquista l'argento nel gigante femminile ai Mondiali di sci 2023 di Courchevel-Méribel con il tempo complessivo di 2'07"25, a 0''12 dalla statunitense Mikaela Shiffrin, medaglia d'oro. Terza e medaglia di bronzo la norvegese Ragnhild Mowinckel, ottima Marta Bassino che dopo l'errore nella prima manche si riscatta nella seconda e conquista il quinto posto.

"Mentalmente oggi ero veramente carica e ho fatto del mio punto debole la mia forza. Ero contenta di essere qui e sono contenta di essere riuscita a mettere tutte le energie sulla pista, dall’inizio alla fine. Ho davvero raschiato il barile, ma sono contenta di averlo fatto e di aver ottenuto questo risultato", afferma Federica.

"Io sono atleta che vuole sempre lavorare di più. Se non lavoro tanto, non sono contenta. Questa volta sono riuscita ad accettare la situazione. Sono stata costretta a fermarmi, l’ho accettato, e mi sono detta che mi sarei ricaricata per la gara. E così è andata e di questo sono davvero felice. Salire sul podio di nuovo di un Mondiale in gigante dopo 12 anni mi dà grande gioia. Oggi so perfettamente cosa sto facendo. Allora era un’occasione da prendere, un sogno. Adesso invece realizzo all’istante e oggi è stato veramente bello. La settimana scorsa è stata bella e terribile, il mio corpo aveva bisogno di una pausa. Sono tornata con la testa focalizzata al 100% ed è stata la mia forza".