Mondo Convenienza apre alle cripto

Con una scelta che punta ad anticipare i numerosi concorrenti, Mondo Convenienza, tra i leader italiani del settore del living, ha recentemente attivato i pagamenti in criptovalute per gli acquisti online e fisici in tutti i suoi punti vendita. L’obiettivo è stato raggiunto grazie alla partnership siglata con Chainside, impresa italiana del settore fintech specializzata nell’abilitazione di pagamenti in valuta digitale per e-commerce e negozi fisici, che ha messo a disposizione le proprie strutture. Per utilizzare il portafoglio crittografico, ai clienti basterà la scansione di un codice QR.