Mondo Rai /Appuntamenti e novità

E' il sole il protagonista della terza puntata di Superquark, in onda domani alle 21.25 su Rai1. Il documentario naturalistico della BBC tratto dalla serie “Un pianeta perfetto” descrive la forza cosmica dell'astro che è all’origine di tutte le forme di vita presenti sulla terra. Alberto Angela, inoltre, accompagnerà i telespettatori tra le rovine di Ostia Antica per raccontare come vivevano i suoi abitanti, mentre Barbara Gallavotti e Daniela Franco spiegheranno cosa sono e come funzionano gli anticorpi monoclonali, i farmaci che potrebbero essere l’arma più efficace contro il Covid19. Tra i temi della puntata, anche l’agricoltura sostenibile, il riciclo degli elettrodomestici e una sperimentazione in corso a Ginevra sulle “4 forze della natura”. Per le rubriche, in “Scienza in cucina” la dottoressa Elisabetta Bernardi racconterà quali sono i metodi di cottura più sani; in “Dietro le quinte della storia” il professor Alessandro Barbero parlerà dell’unione tra la Gran Bretagna e la Francia; in “Psicologia di una bufala” con Massimo Polidoro per parlare dell’attacco al Campidoglio; e in “Questione di ormoni” il professor Emmanuele Jannini spiegherà quali sono state le 4 rivoluzioni sessuali. A seguire, in seconda serata, “Superquark Natura” con il terzo episodio completo della serie BBC “Sette continenti un solo pianeta”, che mostrerà i luoghi più straordinari del Sud America.

Su Rai2 alle 21,20 'Il circolo degli anelli', programma di prima serata dedicato alla rivisitazione della giornata olimpica e alla presentazione di quella successiva. Programma curato e condotto dalla vicedirettrice di Rai Sport Alessandra De Stefano con Diego Antonelli. Ospiti fissi Sara Simeoni, medaglia d'oro nel salto in alto ai Giochi Olimpici di Mosca del 1980, e Jury Chechi, il 'signore degli anelli', medaglia d'oro alle Olimpiadi di Atlanta del 1996.

Le origini dell’Irish Republican Army, l’Ira, sono da rintracciare nelle formazioni paramilitari nazionaliste che si sollevarono contro la Gran Bretagna nella settimana di Pasqua del 1916. Nel 1921, in seguito alla partizione dell’Irlanda tra Ulster, a nord, che rimane sotto il dominio inglese, e Stato libero d’Irlanda, a sud, l’Ira costituisce l’avanguardia armata del movimento cattolico repubblicano. A “Passato e Presente”, in onda domani alle 13.15 su Rai3 e alle 20.30 su Rai Storia, Paolo Mieli ne parla con il professor Eugenio Biagini. Da allora, l’Ira combatterà con operazioni di guerriglia e attentatati terroristici per porre fine alle discriminazioni di cui sono oggetto le comunità cattoliche nelle contee settentrionali, per la riunificazione dell’isola e per l’indipendenza dal Regno Unito. È una storia sanguinosa che vede contrapposte la comunità unionista protestante e l’esercito britannico da un lato, e l’Ira dall’altro. Solo nel 1998, con l’accordo del Venerdì Santo, arrivato dopo un lungo e contrastato processo di pace, questa strisciante guerra civile vedrà la fine.

Gli Iron Maiden a “Rock Legends su Rai5

Gli Iron Maiden sono stati la band che, prima e più di tutte, ha portato alle masse i suoni estremi dell'heavy metal, partendo dai piccoli pub di periferia per arrivare drittiai grandi stadi delle band mainstream. Sono tra gli esponenti principali di quella grande esplosione di nuovi gruppichiamata New Wave Of British Heavy Metal, movimento musicale nato in una fase di grande difficoltà economica del Regno Unito. Lo racconta “Rock Legends”, in onda domani alle 24.00 su Rai5.

Un avvincente disaster movie di produzione svedese scritto e diretto dal collettivo Crazy Pictures: è "Unthinkable. Gli ultimi sopravvissuti”, in onda domani alle 21.20 su Rai4 (canale 21 del digitale terrestre). La Svezia è sotto l’assedio di una misteriosa milizia, mentre un giovane di ritorno al paese dove è cresciuto dovrà sopravvivere all’attacco, risolvere il rapporto con il padre e ritrovare il suo amore di gioventù.

Cetto La Qualunque, il politico più incredibile e inattendibile del mondo, tra i personaggi più noti di Antonio Albanese, è il protagonista della prima serata di Rai Movie (canale 24 del digitale terrestre) con il film “Qualunquemente” in onda domani alle 21.10. Cetto La Qualunque torna in Italia dopo una lunga latitanza all’estero e con lui anche una ragazza ed una bambina di cui non riesce a ricordare il nome: la sua nuova famiglia. Al ritorno in patria Cetto ritrova il fidato braccio destro Pino, la moglie “ufficiale” Carmen e il figlio Melo. Mentre cerca di far coincidere la sua nuova vita con la vecchia gli amici lo informano che le sue proprietà sono minacciate da una inarrestabile ondata di legalità che sta invadendo la loro cittadina. Diretto da Giulio Manfredonia con Lorenza Indovina, Davide Giordano, Salvatore Cantalupo e Sergio Rubini.

'La guerra segreta', su Rai Storia (canale 54) il vero James Bond

James Bond? In realtà si chiamava Dusan Popov e pare che Ian Fleming lo abbia incontrato persino in un casinò, nel 1941. “La guerra segreta”, in onda domani alle 22.10 su Rai Storia, racconta le missioni del primo e vero James Bond. Proveniente da una ricca famiglia serba fu paradossalmente reclutato sia da agenti anti-Hitler Abwehr (l'Abwehr era il servizio segreto tedesco), che dall’MI6, al servizio degli inglesi. Dai file resi noti dai sevizi risulta che Popov passò valutazioni imprecise della forza militare britannica ai tedeschi, dando invece informazioni accurate sugli effetti dei bombardamenti alleati agli inglesi; fu inviato dall'Abwehr negli Stati Uniti dove, si dice, avvertì i servizi segreti statunitensi dell'attacco giapponese a Pearl Harbor (e questa è l'origine della voce che Roosevelt sapeva dell'attacco prima che accadesse). Qui fu arrestato dall'FBI che lo rispedì in Gran Bretagna. Tra le altre missioni incredibili accreditate a Popov, c’è la creazione di un grande (e completamente fittizio) circolo spionistico per i tedeschi in Gran Bretagna. Il documentario esamina leggende e probabili verità sul vero James Bond e racconta come abbia influenzato le azioni statunitensi e tedesche durante la guerra. Popov pubblicò, poi, i suoi ricordi e morì nel 1981.

A “Non solo performing arts” va in scena la Biennale Danza 2021. Su RadioLive, domani alle 12, il programma di Monica Bartocci porterà gli ascoltatori al 15° Festival Internazionale di Danza Contemporanea che si svolge a Venezia dal 23 luglio al 1 agosto. Una Manifestazione in sette passi/tempi: gli spettacoli dal vivo con coreografi e compagnie da tutto il mondo, le installazioni all’insegna del multilinguismo, le nuove energie di Biennale College, la ricca produzione di opere filmate sulla e con la danza, le collaborazioni fra discipline in seno alla stessa Biennale, le conversazioni con gli artisti e le commissioni di nuova danza. In occasione della cerimonia di consegna del Leone d'oro alla carriera e del Leone d'argento, lo scorso il 24 luglio a Venezia, Monica Bartocci ha intervistato il direttore del Festival Wayne McGregor e la danzatrice e coreografa franco-senegalese Germaine Acogny, pioniera della danza contemporanea africana, Leone d’Oro alla carriera per la Danza 2021. “Non solo performing arts” si ascolta al link www.radiolive.rai.it, oppure su RaiPlay Radio e su tutti i device digitali.

Celebra l’ottantesimo compleanno del Maestro Riccardo Muti e la sua lunga collaborazione con i Wiener Philharmoniker il concerto che Rai Cultura propone domani alle 21.15 su Rai5, giorno in cui è nato il grande Maestro. Il concerto, registrato alla Scala di Milano lo scorso 11 maggio, ha segnato la conclusione della tournée italiana della prestigiosa orchestra austriaca, che con il Maestro Muti ha un legame fortissimo, testimoniato dai ben sei concerti di Capodanno da lui diretti nella sala dorata del Musikverein di Vienna. Sui leggii la Sinfonia n. 4 in re minore op. 120 di Robert Schumann, iniziata il 30 maggio 1841 e terminata il 9 ottobre dello stesso anno, ma rielaborata dieci anni dopo anche a causa dello scarso successo della prima esecuzione; e la Sinfonia n. 2 in re maggiore op. 73 di Johannes Brahms, scritta quasi di getto nell’estate del 1777, ed eseguita a Vienna il 30 dicembre dello stesso anno proprio dai Wiener Philharmoniker. A Riccardo Muti è dedicato anche – alle 18.00 sempre su Rai5 - il concerto da lui diretto alla guida dell’Orchestra giovanile Cherubini, registrato al Teatro Mercadante il 19 marzo per inaugurare il Campania Teatro Festival. In programma, la Sinfonia spagnola di Mercadante e la Sinfonia n.9 in do maggiore D 944 di Schubert.