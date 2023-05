Mondo Rai, appuntamenti e novità

Domani in prima serata su Rai1 andrà in onda una nuova puntata di 'Imma Tataranni Sostituto procuratore'. La serie è liberamente tratta dai romanzi di Mariolina Venezia ed è interpretata da Vanessa Scalera, Massimiliano Gallo, Alessio Lapice e Barbara Ronchi.

Dopo il Turquoise Carpet e la lunga sfilata delle 37 nazioni in gara fino alla St. George Hall, alla Liverpool Arena è tutto pronto per la prima delle semifinali di Eurovision Song Contest 2023. E domani alle 21 su Rai 2, sarà anche la prima occasione per vedere sul palco il nostro portabandiera Marco Mengoni che porterà a Liverpool una versione unica e riarrangiata di “Due Vite”, il brano vincitore della passata edizione del Festival di Sanremo. Domani sarà trasmesso fuori concorso un estratto di circa un minuto dell’esibizione di Marco. L'Italia, come le altre Big Five tra cui la Spagna, la Francia, la Germania, l’Inghilterra più, quest’anno l’Ucraina, in qualità di vincitrice uscente della edizione dello scorso anno a Torino, entra di diritto nella finale del 13 maggio. E la semifinale di martedì 9 maggio, condotta da Mara Maionchi e Gabriele Corsi, sarà preceduta, alle 20.13 sempre su Rai 2, da una anteprima che farà da proscenio anche all’esordio dei due conduttori. Dopo un lungo viaggio iniziato a Torino, sede della precedente edizione di Eurovision, la nuova “effervescente” coppia approderà finalmente a Liverpool alla ricerca di miti e leggende musicali. L’ospite della prima semifinale sarà la superstar globale Rita Ora che si esibirà in un medley di alcuni dei suoi più grandi successi. Detentrice del record per il maggior numero di singoli nella Top 10 delle classifiche ufficiali da parte di un'artista femminile britannica e con 10 miliardi di visualizzazioni in streaming all’attivo, Rita eseguirà anche in anteprima mondiale il suo nuovissimo singolo, “Praising You”, per milioni di spettatori in tutto il mondo. In gara, martedì 9 maggio, ci saranno 15 nazioni, e l’esibizione di ogni artista sarà preceduta da una postcard: le cartoline di quest'anno utilizzano una rivoluzionaria tecnologia di ripresa a 360 gradi con droni per portare gli spettatori in un sorprendente viaggio in tutto il mondo, mostrando le nazioni dell'Eurovision e i loro musicisti in un modo mai visto prima. Sarà solo il pubblico italiano, attraverso il televoto, a decidere quali Paesi approderanno alla finale di sabato. Il pubblico italiano potrà televotare solo nella semifinale 1 e nella finale, in cui scenderà in campo anche un supergiuria di 5 componenti. Solo 10 paesi tra quelli in gara in ogni semifinale saranno poi ammessi alla finalissima di sabato 13 maggio, in onda alle 21.00 su Rai 1. Per Rai Radio2, radio ufficiale dell’Eurovision Song Contest 2023, in diretta radio e video, sul canale 202 del digitale terrestre e tivùsat, saranno ai microfoni Diletta Parlangeli, Saverio Raimondo e LaMario che daranno spazio alla grande musica internazionale, a curiosità, retroscena e al racconto dei primi 15 semifinalisti in gara. Rai Pubblica Utilità provvederà a sottotitolare e audiodescrivere la diretta e il servizio di audiodescrizione sarà attivo in streaming anche sul canale RaiPlay2. Si potrà seguire la serata dell’Eurovision Song Contest anche su RaiPlay. L’edizione italiana di Eurovision Song Contest 2023 sarà diffusa nel mondo attraverso Rai Italia.

La tecnologia fa ormai parte della nostra vita e rischia di cambiare il nostro modo di percepire la realtà. A “Quante storie”, in onda domani alle 12.45 su Rai 3, Giorgio Zanchini ospita un giovane imprenditore e un monaco camaldolese che si confrontano su questo epocale cambiamento e individuano la sfida decisiva nella formazione e in un accesso alla conoscenza priva di pregiudizi.

Su Radio3 'Radio3 Mondo', tensione sulla Piazza Rossa - Su Rai2 'Tg2 Italia'

Quando domani Vladimir Putin salirà sul palco per commemorare la vittoria sovietica sulla Germania nazista, il suo discorso sulla Piazza Rossa arriverà dopo una settimana turbolenta in cui i droni hanno attaccato il Cremlino e uno dei suoi principali leader, il capo di Wagner Group Prigožin, ha minacciato l'ammutinamento. Venerdì scorso, Putin ha voluto discutere i preparativi per la parata celebrativa in una riunione con il suo consiglio di sicurezza. Le autorità hanno vietato l'uso dei droni e alla polizia sono stati distribuiti dei binocoli per individuare i droni in arrivo ma anche prima dell'attacco del drone al Cremlino, c'erano stati segnali di disagio tra la leadership russa per le celebrazioni per i timori di attacchi ucraini. Nel frattempo, almeno sei regioni hanno rinunciato alle celebrazioni. A “Radio3 Mondo”, in onda domani alle 11.00 su Radio 3, Roberto Zichittella ne parlerà con Liana Mistretta, corrispondente Rai Mosca e con Carolina De Stefano, docente di Storia e Politica russa alla Luiss. Oggi, intanto, il Presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky ha presentato alla Verkhovna Rada, il parlamento monocamerale dell'Ucraina, un disegno di legge che propone di istituire l'8 maggio come Giornata della Memoria e della vittoria sul nazismo nella Seconda guerra mondiale e ha firmato un decreto per celebrare la Giornata dell'Europa il 9 maggio.

Il discorso di Putin alle celebrazioni della vittoria sul nazismo a Mosca, la Giornata in memoria delle vittime del terrorismo, il primo confronto tra governo e maggioranza sulla riforma del presidenzialismo. Questi gli aggiornamenti in apertura di “Tg2 Italia”, la rubrica di attualità condotta da Marzia Roncacci, in onda domani alle 10 su Rai 2. Tema della puntata sarà, invece, il bere sano. Si parlerà infatti di tisane, succhi, spremute, decotti, centrifughe e di tutto ciò che è salutare, ma anche di quello che a volte si pensa faccia bene. Interverranno: Franco Calafatti, esperto di spezie; Angelica Amodei, food blogger; Emma Balsimelli, scrittrice e nutrizionista.

La serie di documentari 'Worlds of Water' – in onda da domani alle 14 su Rai 5 - è un affascinante viaggio nella natura acquatica della Finlandia. I documentari presentano il profondo tuffo del regista Petteri Saario nelle meraviglie dell'acqua con il figlio Antti, 24 anni. Padre e figlio viaggiano attraverso corsi d'acqua storici, sbirciano sott'acqua nel mondo dei pesci e seguono i pescatori duri al lavoro. Discutono dell'importanza dell'acqua e delle sue forme incantevoli, studiano gli affascinanti miti dell'acqua e godono dei suoi poteri curativi.

Su Rai Movie 'Io non credo a nessuno' e 'La ragazza del treno' - Su Rai Storia 'Italiani' Aldo Moro, memorie di un professore

Si apre con il film thriller/western “Io non credo a nessuno”, in onda domani alle 21.25 su Rai Movie, il secondo appuntamento con il ciclo “Il grande binario”, otto film avvincenti in prima e seconda serata, ambientati in quel non-luogo che è il treno, spaziando dal western al giallo classico, dal thriller d'azione alla fantascienza. Diretta da Tom Gries e interpretato da Charles Bronson con Jill Ireland, Ben Johnson, Richard Crenna, la pellicola è ambientata attorno al 1870, su un treno che deve raggiungere un avamposto dell’esercito americano, Fort Humboldt, per portare rifornimenti medici e combattere un’epidemia di difterite scoppiata nella zona. Ma i passeggeri cominciano a morire: un uomo di legge e un agente federale sotto copertura scopriranno che l’epidemia nasconde una cospirazione. C’è un mistero da risolvere e una banda di fuorilegge da affrontare. A seguire, alle 23.15, è la volta di un giallo al femminile, “La ragazza del treno”, di Tate Taylor, con Emily Blunt, Haley Bennett, Rebecca Ferguson, Justin Theroux, Luke Evans. Rachel prende sempre lo stesso treno, e ogni giorno osserva una coppia apparentemente molto affiatata. Abbandonata dal suo ex, la donna ha finito per idealizzare Scott e Megan e rimane molto delusa quando sorprende lei mentre si bacia con un altro uomo. Il giorno dopo Rachel apprende dai giornali che Megan è scomparsa, e comincia a indagare.

In occasione della Giornata in memoria delle vittime del terrorismo, e dell’anniversario del ritrovamento del corpo di Aldo Moro, avvenuto il 9 maggio 1978, Rai Storia ricorda lo statista ucciso dalle Br con lo speciale “Aldo Moro, memorie di un professore”, in onda domani alle 23.10 su Rai Storia per “Italiani”, con l’introduzione di Paolo Mieli. La mattina del 16 marzo 1978, l’allora presidente della Democrazia Cristiana, Aldo Moro, viene rapito in via Mario Fani, a Roma, da un commando delle Brigate Rosse. Quello stesso giorno, i suoi carcerieri scrivono il primo comunicato che elenca le responsabilità politiche dello statista, annunciando l’inizio di un processo nei suoi confronti. Sotto l’incalzare dell’interrogatorio, Moro rivive trent’anni della sua carriera politica, da una prospettiva dolorosa, ma che gli consente, al tempo stesso, di riordinare la sua esperienza e di analizzarla sotto una luce diversa, come annotò nel suo memoriale: “Debbo dire che, sotto la pressione di vari stimoli e soprattutto di una riflessione che richiamava ciascuno in se stesso, gli avvenimenti, spesso così tumultuosi della vita politica e sociale riprendevano il loro ritmo, il loro ordine e si presentavano più intelligibili. Ne derivava un’inquietudine difficile da placare e si faceva avanti la spinta di un riesame globale e sereno della propria esperienza, oltre che umana, sociale e politica”. Il memoriale di Moro consente di ripercorrere i momenti più significativi della sua carriera politica, dalla Carta costituzionale al compromesso storico. Attraverso le parole dello statista scomparso è possibile ricostruire le pagine più difficili e dolorose della storia della Repubblica italiana: la nascita del centro-sinistra, la crisi del governo Tambroni, le manovre del Sifar del 1964, il Sessantotto, la strage di piazza Fontana, la strategia della tensione, fino all’accordo con il Pci per la formazione di un governo di unità nazionale guidato da Andreotti. Ne deriva un ritratto insolito dello statista democristiano, che pone al centro della sua esperienza di uomo politico la sua dimensione di professore universitario e di costituzionalista.

Come affrontare l'anestesia in vista di un intervento chirurgico? Sarà questo il tema iniziale di "Elisir", il programma di medicina condotto da Michele Mirabella e Benedetta Rinaldi con Francesca Parisella, in onda domani alle 10.30 su Rai 3. Ne parlerà il professor Ferdinando Luca Lorini, direttore del Dipartimento di Anestesia ed Emergenza Urgenza presso l’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Lo spazio “10 minuti su…” sarà dedicato ai colori: qual è il meccanismo che permette di distinguere i colori e perché a volte non funziona? Sull’argomento Interverrà il professor Piero Barbanti, primario di Neurologia all’IRCCS San Raffaele di Roma. Nel “Mi dica dottore” si parlerà di occhio secco: come riconoscerne i sintomi e come curarlo? Risponderà alle domande in studio Andrea Cusumano, professore di Oftalmologia all'Università Tor Vergata di Roma. Infine, nel “Vero o Falso”, verranno sfatati i falsi miti sui cereali con la professoressa Marina Carcea, dirigente tecnologo al Centro di Ricerca Alimenti e Nutrizione.