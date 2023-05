Mondo Rai/Appuntamenti e novità

Nuovo appuntamento con "Passaggio a nord ovest", il programma di Rai Cultura ideato e condotto da Alberto Angela, in onda domani alle 15 su Rai 1. Si visiterà un vero e proprio museo dell’orologio a cielo aperto: a Pesariis, una frazione del comune di Prato Carnico, in Friuli-Venezia Giulia. La Val Pesarina è chiamata anche la Valle Del Tempo, perché già dal 17° secolo vi si costruivano gli orologi delle torri, dei municipi e dei campanili di tutto il Friuli-Venezia Giulia. Una produzione che continua ancora oggi. Si ripercorreranno i momenti chiave della presa delle Bastiglia, punto di svolta della Rivoluzione Francese. Grazie a interviste con esperti, modelli 3D e ricostruzioni, si riscoprirà la storia di questo edificio leggendario. Percorrendo le strade di Parigi al fianco dei rivoluzionari, si entrerà nella Bastiglia con l’esercito del Re, e si rivivranno, ora per ora, gli scontri armati e le strategie militari di questa giornata memorabile, da cui ebbe origine un’ondata che travolse il mondo intero. Come venivano reclutati i gladiatori nell’Impero Romano? Da dove provenivano e quanto durava la loro carriera? Si farà un salto indietro nel tempo e nello spazio, nel 127 d.C. in una provincia remota della Gallia Romana. Lì si seguiranno da vicino le vicende di Titulus, giovane nobiluomo e giocatore ribelle, che diventerà un gladiatore di successo. La Norvegia centrale è attanagliata per sei mesi l’anno nella morsa dell’inverno e le condizioni atmosferiche sono così rigide come solo al Circolo Polare Artico possono essere. Eppure, c’è una cittadina, inserita nel patrimonio Unesco, che in inverno non solo rinasce, ma brulica di vita: è Røros. Ogni anno, tra il 14 e il 19 marzo, Valencia è teatro di una grande festa popolare, le Fallas. La parola "Falla" deriva dal latino "facula", "fiaccola", ed è il nome delle particolari costruzioni artistiche di legno e cartapesta che caratterizzano la festa. Le Fallas non sono costituite da una sola figura, ma rappresentano una scena complessa, al cui centro vi è un’immagine che incarna il tema dell’opera, con toni solitamente ironici e satirici. Ma il vero atto fondante della festa, il più simbolico, è il rogo delle Fallas, la Cremá, che segnerà il gran finale e l’inizio di un nuovo ciclo.

Domani alle 14.00, su Rai2, torna “Vorrei dirti che”, il programma prodotto dalla direzione Intrattenimento Day Time Rai in collaborazione con Endemol Shine Italy, con Elisa Isoardi in viaggio per tutta l’Italia alla ricerca di storie emozionanti da raccontare. Questa settimana, Elisa Isoardi sarà a Massa di Somma (NA) per incontrare Carla, casalinga 40enne che ha realizzato il suo sogno grazie al figlio Gennaro. Quando, a soli 18 anni, Carla si innamora di Agostino e rimane incinta, pur volendo diplomarsi, abbandona a malincuore gli studi per non scontentare la famiglia e si sposa. Da subito, con suo figlio Gennaro nasce un rapporto unico e il bambino, negli anni, si dimostra estremamente maturo per la sua età. Sensibile e generoso, aiuta la mamma ad accudire la sorella minore e le sta vicino quando si ammala di artrite reumatoide. Il sostegno di Gennaro si rivela poi fondamentale quando, ben conscio del desiderio di Carla di voler concludere gli studi, la iscrive all’esame di diploma per sostenerlo con lei. I due si mettono quindi a studiare insieme: per Carla non è semplice riprendere in mano i libri dopo tanti anni ma, anche stavolta, Gennaro le dà la forza per farcela. Dopo tanti sacrifici e impegno, mamma e figlio si diplomano insieme, in una giornata indimenticabile. Carla vuole quindi dire grazie a Gennaro per il suo costante incoraggiamento e per averle dato la possibilità di riprendere quel sogno chiuso nel cassetto da troppo tempo, facendolo diventare realtà. I protagonisti delle storie di “Vorrei dirti che” sono persone comuni che hanno contattato il programma, un format a metà strada tra il factual e l’emotainment, perché, con l’aiuto di Elisa Isoardi, vogliono ringraziare o chiedere scusa a una persona a loro cara. Per farlo, preparano un “piatto della memoria”, legato ai ricordi e ai gusti del destinatario della sorpresa. In ogni puntata dello show, Elisa Isoardi arriva nella città in cui abita il protagonista della storia: insieme decidono il piatto da preparare, fanno la spesa e, una volta a casa, cucinano il piatto grazie anche all’aiuto di un cuoco, amico di Elisa. Subito dopo, Elisa convoca il destinatario della sorpresa e tutti insieme si accomodano a tavola per condividere il piatto e tornare indietro con i ricordi. In seguito, arriva il momento più sentito, con la lettura della lettera, di ringraziamento o di scuse, che il protagonista della storia ha scritto per il suo caro. “Vorrei dirti che” è basato sul format “Dinner For Mom” di proprietà di Endemol Shine Finland Oy, parte di Banijay Group. ©2017 Endemol Shine Finland Oya. “Vorrei dirti che” è un programma scritto da Elisa Isoardi, Monica Parente, Fabrizio Zaccaretti, Paola Fanuele e Flaminia Krieg. Regia di Claudia Seghetti.

L'incontro cruciale di Dante con Beatrice, tradotto in un incontro tra teatro e musica: è “La Vita Nuova”, riletta dal compositore premio Oscar, Nicola Piovani, che Rai Cultura propone domani alle 22.45 su Rai 5. E’ una trasposizione in musica - in forma di cantata per voce recitante, soprano e piccola orchestra - della prima opera attribuita con certezza al Padre della letteratura italiana e la pietra miliare dello stilnovismo. A ripercorrerla è il “dialogo” tra la lettura dei testi in prosa e poesia dell’attore Elio Germano, la voce della soprano Rosa Feola, e gli strumentisti di Ensemble Araceli e dell’Orchestra Giovanile Italiana, diretta dallo stesso Piovani. L’opera - commissionata da Ravenna Festival 2015 in occasione dei 750 anni dalla nascita di Dante - è stata presentata presso il Palazzo Mauro De Andre’ di Ravenna, città in cui il poeta morì e fu sepolto, nel 1321.

Su Rai1 'Spareggi e duetti, a 'Il cantante mascherato' - su Rai4 'Grand Isle' Comincerà con lo spareggio tra la maschera dello Scoiattolo Nero e la maschera della Stella la quinta puntata de "Il cantante mascherato", il talent game show condotto da Milly Carlucci prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy, in onda domani alle 21.30 su Rai 1. Si scoprirà, quindi, in apertura, chi si nasconde sotto una di esse e chi vincerà lo spareggio, invece, continuerà la sfida con le altre maschere ancora in gara: Squalo, Riccio, Criceto, Cavaliere Veneziano e Ciuchino. E un secondo svelamento ci sarà, come di consueto, al termine della puntata. Sarà una serata all’insegna dei duetti: all’Auditorium Rai del Foro Italico, infatti, arriveranno, per esibirsi insieme alle maschere: Mietta, che canterà con Ciuchino “Vattene amore”, Anna Tatangelo, che canterà “Essere una donna” con chi vincerà tra Scoiattolo Nero e Stella, Cugini di Campagna, in coppia con Squalo sulle note di “Anima Mia”, e Ivana Spagna, che canterà “Easy Lady” con Cavaliere Mascherato. E saranno protagonisti dei duetti anche gli investigatori Iva Zanicchi, che si esibirà con Riccio su “Canzone”, e Flavio Insinna e Francesco Facchinetti, in coppia, che accompagneranno Criceto esibendosi su “‘O surdato ‘nnammurato”. Ospiti di Milly carlucci, nel corso della serata, anche Massimo Lopez e Tullio Solenghi, che, dopo anni di spettacoli insieme, si ritroveranno anche sul palco de Il Cantante Mascherato, per un confronto in quanto indiziati come concorrenti all’interno delle maschere. Tornerà anche la maschera del Cuore, cioè “Il Cantante Mascherato per una notte”, che dopo aver nascosto Stefania e Amanda Sandrelli, Albano e Jasmine Carrisi, i Ricchi e Poveri e Gigi D’Alessio, questa settimana potrebbe nascondere: Il Volo, Colapesce e Di Martino, Paola e Chiara, Lino e Rosanna Banfi, 883. Finora le maschere svelate dai giurati Flavio Insinna, Christian De Sica, Francesco Facchinetti, Iva Zanicchi e Serena Bortone sono state il Porcellino, durante la scorsa puntata, dove c’era Maurizio Ferrini nei panni del suo iconico personaggio, la Signora Coriandoli e, nelle puntate precedenti, Ippopotamo, che nascondeva Mal, Cigno, che nascondeva Sandra Milo e Antonio Mezzancella, Colombi, che nascondevano Simona Izzo e Ricky Tognazzi, e Rosa, che nascondeva Valeria Fabrizi. Le coreografie delle maschere in sfida sono affidate a Simone Di Pasquale che si avvarrà della collaborazione di Matteo Addino.Nicolas Cage è il protagonista del film “Grand Isle”, in onda domani alle 21.20 su Rai 4. Un thriller che racconta la storia di un giovane ex marine, Buddy, che, congedato dopo una missione, decide di sbarcare il lunario facendo lavoretti nel vicinato. Il ragazzo viene notato da Walter, uomo schivo e dal passato misterioso, che gli chiede di sistemare la sua proprietà, ma il sopraggiungere di un uragano e la presenza dell’affascinante moglie di Walter fanno precipitare gli eventi in una spirale torbida e violenta. Il regista è Stephen S. Campanelli, gli altri attori Kelsey Grammer, Zulay Henao, KaDee Strickland, Luke Benward.Dall’università al crimine, tutto da ridere: su Rai Movie domani alle 21.15 arriva “Smetto quando voglio”. Piccolo cult italiano di epoca recente, “Smetto quando voglio” ha rivelato al grande pubblico il talento di Sydney Sibilia. Siamo a Roma, nel 2014: Pietro Zinni è un ricercatore universitario in neurobiologia che ha appena perso il posto. Esasperato dalla sua ineluttabile precarietà, Pietro decide di sintetizzare una droga e allestire un racket di spaccio: lo aiuterà nell’impresa un colorito gruppo di coetanei, tutti brillanti nel loro campo di studi quanto spiantati e squattrinati. L’attività ottiene un successo clamoroso, ma attira anche l’attenzione della polizia, e di un boss criminale che è stato danneggiato dall’ingresso della loro nuova droga sul mercato. L’esordio di Sibilia nel lungometraggio è stato un successo clamoroso quanto meritato: oltre a una sceneggiatura intelligente e molto comica, il giovane autore è riuscito a comporre un gruppo di attori affiatato e memorabile, per un’opera prima che ha inaugurato anche una fortunata trilogia. Con: Paolo Calabresi, Libero De Rienzo, Lorenzo Lavia, Edoardo Leo, Pietro Sermonti, Valerio Aprea, Stefano Fresi, Valeria Solarino, Neri Marcorè.

Su Rai Storia 'Cinema Italia' - su Rai3 'Quinta dimensione - Il futuro è già qui'Rafele Capece, professore di mandolino classico affetto da zoppia per una poliomielite contratta durante l’infanzia, si è ridotto a fare il suonatore ambulante. Il padre, giocatore incallito, sperpera tutti i guadagni del figlio. Ed è proprio per questo vizio di suo padre che Rafele finisce per trovarsi coinvolto in una serie di misteriosi omicidi. E’ il film di Sergio Corbucci, “Giallo napoletano”, in onda domani alle 21.10 su Rai Storia per il ciclo “Cinema Italia”. Nel cast, Marcello Mastroianni, Ornella Muti, Michel Piccoli, Renato Pozzetto, Zeudi Araya, Peppino De Filippo, Peppe Barra.Torna, dopo il successo della scorsa stagione, "Quinta dimensione - Il futuro è già qui", il programma di approfondimento e divulgazione scientifica di Rai Cultura condotto da Barbara Gallavotti, in onda da domani alle 21.45 su Rai 3. Un viaggio in quattro nuove puntate per raccontare, con un linguaggio accessibile e immediato, ciò che avviene alle frontiere della scienza. Per approfondire fatti e concetti che permettono di comprendere le sfide e le opportunità di una società come la nostra, in rapidissimo cambiamento. Per esplorare ciò che ci rende unici tra tutti gli esseri viventi: il bisogno di conoscenza che ci rende umani. Nel corso di questa edizione, Barbara Gallavotti analizzarà alcuni bisogni primari che accomunano la nostra specie a moltissime altre: quello di nutrirsi, di comunicare, di unirsi per generare discendenti e quello, unicamente umano, di creare e preservare l‘antichità e l‘arte. Il viaggio di "Quinta dimensione - Il futuro è già qui" partirà da Parigi, con una puntata speciale dedicata all’arte. Protagonista Notre Dame nel giorno del quarto anniversario dall’incendio che, nel 2019, l’ha gravemente danneggiata. Attraverso immagini inedite, si avrà il privilegio di vedere come la Cattedrale, simbolo della città, grazie alla collaborazione tra artisti e ricercatori, sta letteralmente rinascendo dalle sue ceneri. Si cepirà come scienza e tecnologia possano aiutare, a salvaguardare e a scoprire i racconti che capolavori e resti antichi racchiudono. Si verdrà come gli strumenti tecnologici sono oggi parte della quotidianità degli artisti, ai quali però spetta il compito di stabilire il confine fra ciò che deriva dalla loro creatività e ciò che è frutto, ad esempio, dell’intelligenza artificiale. "Quinta dimensione - Il futuro è già qui", un programma di Rai Cultura realizzato da Ballandi, da un'idea di Barbara Gallavotti e Jean Pierre el Kozeh, scritto e condotto da Barbara Gallavotti con la supervisione di Cristoforo Gorno e il contributo autorale di Fabio Mazzeo, regia Luca Granato, delegato Rai Giulia Lanza.Le famiglie italiane indebitate sono 6,8 milioni. Basti pensare che solo nel 2022 la liquidità nei conti correnti ha registrato 18 miliardi in meno a disposizione dei cittadini. Quando ci si trova ad un passo dalla crisi economica e si rischia di cadere in una situazione di sovraindebitamento, può capitare di incappare in proposte di professionisti o intermediari non sempre limpide e corrette. È uno dei temi di “Mi manda RaiTre”, in onda domani alle 9 su Rai 3 e condotto da Federico Ruffo. Ci saranno i consigli degli esperti per non cadere in situazioni insidiose, che sempre più spesso arrivano tramite telefonate, mail, social. Altro argomento: in Italia ogni anno si producono 2,4 milioni di tonnellate di pasta, se ne consumano 22,9 chilogrammi a testa e, fra 500 tipi di pasta, quella preferita dai consumatori è quella corta e rigata. Alcuni recenti studi internazionali hanno posto l’attenzione sulla furosina, un marker che può dare indicazioni sulla qualità della pasta, legata al tipo di essiccazione. Tra gli ospiti della puntata ci sono Mauro Lorenzoni, capo della Divisione tutela del consumatore, Consob; Stefano Santin, Casa del consumatore; Riccardo Quintili, direttore Il Salvagente; Francesco Divella, amministratore delegato Divella.