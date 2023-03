Mondo Rai/Appuntamenti e novità

Il record di ascolti, le polemiche, i vincitori: domani i protagonisti di Sanremo saranno ospiti di Bruno Vespa nella puntata di Porta a Porta in onda alle 23.20 su Rai 1. In studio Amadeus, Gianluca Grignani, Leo Gassman e LDA: in collegamento invece Paola e Chiara, i Cugini di Campagna e tanti altri big del Festival.

Simbolo dell’Italia fascista, campione di velocità nella traversata atlantica, la nave Rex ha rivoluzionato il modo di viaggiare per mare, aprendo la strada al moderno concetto di crociera. La storia del transatlantico più famoso e leggendario della marina italiana è al centro de “Il transatlantico Rex – Nave 296”, di Maurizio Sciarra, in onda domani alle 21.10 su Rai Storia. Una storia indagata attraverso testimonianze dirette, il racconto di esperti e appassionati per ricostruire la storia e la leggenda intorno alla breve vita della nave, dal primo viaggio nel 1932 all’affondamento per mano degli Alleati nel 1944, e all’eco del suo mito che ancora emerge nell’industria e nel costume italiani. Un esempio su tutti “Amarcord” di Federico Fellini.

La storia della Sinfonia in Do, lavoro giovanile di Wagner ritenuto smarrito e poi ritrovato, l’esecuzione nelle sale Apollinee del Teatro La Fenice di Venezia e il rapporto del compositore tedesco con la città lagunare: li racconta lo Speciale di Gianni Di Capua “Richard Wagner. Diario veneziano della sinfonia ritrovata”, in onda domani alle 17.35 su Rai 5.

Su Rai Movie 'Il segreto di una famiglia' - su Rai5 'Art Night'La riunione di tre donne, dalla dittatura argentina alle contraddizioni del presente: su Rai Movie “Il segreto di una famiglia”. Un film d’autore, di interessante ambientazione argentina, è la proposta di Rai Movie, per le 21.15 di domani: Il segreto di una famiglia è un lavoro introspettivo ma non privo di movimento e colpi di scena, nel raccordo fra il passato e il presente del Paese sudamericano e dei suoi abitanti. Dopo tanti anni di assenza, e a seguito dell’ictus di suo padre, Eugenia ritorna a La Quietud, la tenuta di famiglia vicino a Buenos Aires, dove ritrova la madre e la sorella. Le tre donne sono costrette ad affrontare i traumi emotivi e gli oscuri segreti del passato che hanno condiviso, sullo sfondo della dittatura militare argentina. Emergono rancori sopiti da tempo e gelosie, amplificati dalla somiglianza fisica tra le due sorelle. Dopo essersi aggiudicato il Leone d’argento per la miglior regia nel 2015 con “Il clan”, Pablo Trapero insiste nel suo lavoro di riflessione e racconto sull’Argentina, tracciando una linea che unisce le contraddizioni del presente alla dittatura che nel passato ha oppresso il Paese. Molto convincente l’interpretazione delle protagoniste femminili: Martina Gusmán, che nella vita è la moglie del regista, e l’attrice franco-argentina Bérénice Bejo, la quale si era fra l’altro messa in luce per la sua interpretazione in “The Artist”, che le valse anche una candidatura al premio Oscar. Il segreto di una famiglia (La Quietud, Argentina/Francia 2018) di Pablo Trapero, con Martina Gusmán, Bérénice Bejo, Édgar Ramírez, Joaquín Furriel.La storia dell’arte raccontata da una prospettiva del tutto originale, quella dei colori e dei pigmenti che hanno permesso di creare le più memorabili opere dell’uomo: dai dipinti sulle caverne, ai meravigliosi manufatti egizi, agli affreschi di Giotto, ai dipinti di Raffaello, di Monet, di Van Gogh, fino all’arte contemporanea. Sei puntate eccezionali attraverso il fil-rouge di altrettanti colori: il rosso, il blu, il giallo, il verde e, infine, il bianco e il nero. E’ la nuova serie “I colori dell’arte” - prodotta da Mark in video, in collaborazione con Rai Cultura, scritta e diretta da Linda Tugnoli con il montaggio di Sandro Capponi - in onda domani alle 21.15 su Rai 5 per “Art Night” con Neri Marcorè. I protagonisti della storia dell’arte diventano i pigmenti, i processi chimici, gli esperimenti, i metodi di lavorazione, i costi delle materie prime, le avventure della ricerca. A raccontare questa storia i luoghi e i personaggi più famosi dell’arte in Italia e nel mondo, ma anche curiosità nascoste e luoghi meno frequentati dal turismo: dalle grotte di Chauvet in Francia all’artista contemporaneo Anish Kapoor, dal Museo Egizio di Torino alla Cappella degli Scrovegni a Padova, dai colori ritrovati sulle statue classiche dal Mann di Napoli al Metropolitan Museum di New York, dalle stampe di Piranesi, al bianco e nero della fotografia, alla Forbes Pigment Collection di Harvard, la più antica collezione di pigmenti del mondo, fino a Michel Pastoureau considerato il massimo esperto di colori sul pianeta.Nonostante sia illegale, il combattimento tra cani è purtroppo una pratica ancora molto diffusa in Italia. Nella puntata di domani alle ore 16 su Rai3 la storia di alcuni animali che sono stati salvati da situazioni di grande sofferenza e che ora sono alla ricerca di una nuova famiglia e di una nuova vita. Per parlare del progetto "Io non combatto" ospite di Sveva Sagramola ed Emanuele Biggi, Martina Pluda, direttrice per l’Italia di Humane Society International. In collegamento Mirko Zuccari, dog trainer manager della Fondazione Cave Canem, in compagnia di Fiona, uno dei cani recuperati e pronti per l'adozione.

Su Rai3 a 'Chi l’ha visto?' il caso di Angela Celentano - A 'Radio3 Mondo' gli aiuti bloccati in Siria Aspettando il dna: per la piccola Angela Celentano una nuova pista che porta in Sud America. Una somiglianza così forte che ha spinto i genitori della bambina scomparsa sul Monte Faito a chiedere il confronto del profilo genetico. E poi: Cristina Golinucci e Chiara Bolognesi sono state uccise da una persona vicina all’ambiente ecclesiastico? L’attenzione degli inquirenti su un uomo che avrebbe molestato delle ragazze a Cesena. A ‘Chi l’ha visto?’ domani in prima serata su Rai 3, in studio con Federica Sciarelli la mamma, Marisa Golinucci, con il presidente dell’associazione Penelope, Nicodemo Gentile. Si parlerà anche della morte di Elena e di sua figlia Luana, trovate senza vita in un appartamento a Roma. I due uomini che erano con loro nella casa hanno detto la verità? Nel corso della diretta un documento inedito che getta ombre sulla versione dello ‘Shamano Shekinà’. E come sempre gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà. Il terremoto che ha causato oltre trentamila vittime in Turchia e Siria ha distrutto entrambi i paesi, ma se nel sud della Turchia migliaia di soccorritori con mezzi di sollevamento pesanti, paramedici e cani da fiuto hanno invaso le strade e stanno ancora lavorando senza sosta alla ricerca di sopravvissuti, nella Siria nord-occidentale controllata dall'opposizione, niente di tutto ciò sta accadendo. Un tempo considerata “l’ultima speranza per le persone in fuga dalla guerra”, in questi territori sono arrivati, nell’ordine, Covid, il colera e ora una nuova catastrofe. Domani alle 11 Anna Maria Giordano ne parlerà con Anna Cervi, da Damasco, dove sta conducendo per Oxfam uno studio sull’impatto sulle sanzioni europee e statunitensi sull’elettricità, l’approvvigionamento idrico e alimentare. In passato ha lavorato nel paese per sette anni nel settore umanitario, occupandosi di accesso umanitario e sanzioni ed è membro delle donne mediatrici del mediterraneo e mediatrice accreditata livello italiano ed internazionale e con Lorenzo Tondo, corrispondente del Guardian di ritorno da Idlib, Siria, dove ha intervistato anche Abu Mohammad al-Julani, che guida Hayat Tahrir al-Sham (HTS), la branca di Al Qaeda in Siria. Negli anni che precedono l’Unità d’Italia, in Toscana, nasce un movimento artistico sotto l’etichetta dispregiativa della “Macchia”. È la storia al centro del documentario prodotto da Rai Cultura “Diamoci alla macchia. Una pittura rivoluzionaria” di Valeria Schiavoni con la regia di Monica Onore, in onda domani alle 19.25 su Rai 5. Protagoniste le opere di Giovanni Fattori e Silvestro Lega, insieme classici e reazionari, di Telemaco Signorini intenso e quotidiano, a cui si affiancano quelle di artisti meno noti: Adriano Cecioni, Odoardo Borrani, Raffaello Sernesi, Vincenzo Cabianca. Grazie all’intervento dei maggiori studiosi dei Macchiaioli e di grandi critici d’arte italiani, vengono definiti i profili delle figure protagoniste di questo movimento e di coloro, senza pregiudizi li hanno amati e sostenuti: Elisabetta Matteucci, direttrice Istituto Matteucci; Federico Bano della Fondazione Bano - Palazzo Zabarella di Padova; Vanessa Gavioli, curatrice Galleria d’arte Moderna di Palazzo Pitti a Firenze; Giuliano Matteucci, Fondatore Istituto Matteucci di Viareggio; Eike Schmidt, Direttore Gallerie degli Uffizi di Firenze. E gli storici dell’arte storici dell’arte Silvio Balloni, Lorella Giudici, Fernando Mazzocca. Un documentario che trasmette il gusto di un’epoca pervasa da un fermento rivoluzionario, nella cultura e nella politica, quella del Risorgimento Italiano, ricostruito dalla storica Angelica Zazzeri, quando il mondo dell’arte stava per essere messo in crisi da un’arte nuova a cui invece i Macchiaioli si avvicinano con curiosità: la fotografia, raccontata da Emanuela Sesti, storica della fotografia della Fondazione Alinari per la Fotografia di Firenze.