Mondo Rai/Appuntamenti e novità

Dopo il grande successo delle passate edizioni, torna su Rai2 da domani ogni martedì questa volta in prima serata, “Belve”, il programma ideato e condotto da Francesca Fagnani. Tornano i pungenti e ironici faccia a faccia in cui Francesca Fagnani si confronta, senza sconti, con grandi nomi dello spettacolo, della politica, del costume e della cronaca. Ospiti disposti a mettersi in gioco, accettando le regole del programma: raccontarsi senza filtri, rispondere alle domande chiare, dirette e spesso irriverenti della conduttrice. Le prime “belve” ospiti di Francesca Fagnani saranno il Presidente del Senato Ignazio La Russa, Wanda Nara, Anna Oxa, che concede a Francesca la prima e unica intervista dopo la sua partecipazione a Sanremo, e Naike Rivelli. Tra le novità del “format”, che ha decretato il successo delle precedenti edizioni, innanzitutto il numero di interviste che saranno tre per puntata, intervallate da alcuni momenti dedicati alla comicità, affidati alla satira di Ubaldo Pantani e dall’incursione di alcune giovani e talentuose rivelazioni del web. Tra le new entry, infatti, anche Valeria De Angelis e Maria Chiara Cicolani, le due ragazze romane che con la loro pagina Instagram “Eterobasiche” danno vita a una strepitosa parodia dei “maschi etero basici”, portando in scena tic e stereotipi delle conversazioni tra uomini su temi quali calcio, quote di genere e Lgbtq+. Per finire, spazio anche a Cristina Di Tella, la ragazza termolese, star di TikTok, capace di replicare alla perfezione movimenti, smorfie e intonazioni vocali dei personaggi televisivi.

In una delle sue tante frasi rimaste famose, Marc Bloch paragonò lo storico “all’orco della fiaba” che sa che “là dove fiuta carne umana”, troverà “la sua preda”. Era un modo suggestivo di dire che l’oggetto di studio della storia sono gli uomini e il trasformarsi della loro vita nel tempo. Ogni traccia di questa vita, “tutto ciò che l'uomo dice o scrive, tutto ciò che costruisce, tutto ciò che sfiora, può e deve fornire informazioni su di lui”. Si tratta di un’idea che tanti decenni dopo possiamo, forse, dare per scontata ma che nella prima metà del 900 rappresentò una vera e propria rivoluzione negli studi storici. Una rivoluzione raccontata da Paolo Mieli e dal professor Alessandro Barbero a “Passato e Presente”, in onda domani alle 13.15 su Rai 3 e alle 20.30 su Rai Storia. Bloch fu uno dei grandi innovatori che si posero il problema di trasformare la storia in una disciplina scientifica, allargandone i confini e sottraendola alle infinite manipolazioni cui era stata sottoposta, nel corso dei secoli, per fini politici, estetici o letterari. Il programma ripercorre la vita del grande storico francese fino al tragico epilogo della fucilazione per mano dei nazisti nel 1944.

Nella settimana in cui cade il primo anniversario dall’inizio della guerra in Ucraina, "Radio3 Mondo" propone ogni giorno una programmazione speciale con voci, interviste e contributi dai Paesi che la guerra ha raggiunto. Domani alle 11 su Radio 3 si potranno ascoltare voci e storie da Lettonia, Polonia, Armenia e Georgia, per raccontare la guerra oltre i confini dell’Ucraina e della Russia. Ai microfoni ci sarà Luigi Spinola, mentre gli inviati Costanza Spocci e Roberto Zichittella racconteranno cosa accade dai luoghi dove si trovano e faranno ascoltare nuove voci, come quella di Grigory Okhotin, cofondatore di OVD-Info, un progetto mediatico russo indipendente sui diritti umani che mira a monitorare e prevenire le persecuzioni a sfondo politico. Il programma sarà in diretta anche su RaiPlay Sound a questo link: https://www.raiplaysound.it/radio3.

Su RaiPlay 'Ossi di Seppia' - Su Rai3 lo scompenso cardiaco a 'Elisir'

Venticinque anni con la stessa maglia fino all’ultimo pallone calciato in curva sud il 28 maggio del 2017: una data che nessun tifoso della Roma dimenticherà. "Il re di Roma","il gladiatore", "la leggenda", "l’eroe": Francesco Totti per i tifosi romanisti è stato tutto questo, ma soprattutto, è stato un campione di record, di goal, di “cucchiai”. Nella ventesima puntata di “Ossi di Seppia, quello che ricordiamo”, da domani su RaiPlay e poi venerdì 24 febbraio su Rai 3, Carlo Zampa, speaker ufficiale delle partite della AS Roma, ricorda i momenti più intensi della carriera di Totti, dalla gavetta agli anni da capitano. “In tutti i suoi anni di carriera ci ha fatto saltare sulle sedie tante volte, abbiamo esultato duecentocinquanta volte in campionato…I goal più belli per me sono tutti i duecentocinquanta. Ce ne sono alcuni straordinari, impossibili per i comuni mortali. Il cucchiaio è stata una sua follia, solo uno come lui poteva decidere di battere un calcio di rigore in semifinale di campionato europeo, contro l’Olanda. Lo vedevi già dalla faccia, dagli occhi, dall’atteggiamento. Si è preso questa responsabilità con quel mezzo sorriso tipico suo, che quando ti parla non sai mai se ti dice la verità o ti prende in giro. E in quel momento l’ha fatto. Ha segnato. Ed è tornato vittorioso con quel solito sorriso stampato sulle labbra.” “Ossi di Seppia” prodotta da 42°Parallelo, è la prima serie “nonfiction” pensata per riconnettere i Millennials e la Generazione Z con il senso della memoria, attraverso un linguaggio a loro vicino.

Nella puntata di domani alle 10.30 "Elisir" si occupa di scompenso cardiaco, quella condizione in cui il cuore non riesce a fornire sangue in misura adeguata alle richieste dell’organismo. Per cercare di capire come si manifesta questa sindrome, ospite di Michele Mirabella, Benedetta Rinaldi sarà il professor Pasquale Perrone Filardi, ordinario di Cardiologia presso l’Università Federico II di Napoli e presi-dente della Società Italiana di Cardiologia. Nello spazio “10 minuti su…” si parla di medicina predittiva. Quali sono i principali test genetici e quali malattie sono in grado di rilevare? In studio il professor Antonio Amoroso, docente di Genetica Medica all’Università degli Studi di Torino e direttore del Dipartimento Trapianti dell’Ospedale Città della Salute e della Scienza di Torino. Il “Mi dica dottore” è dedicato ai farmaci che vengono utilizzati per trattare la depressione o per evitare che questa si manifesti di nuovo. Ne parla il professor Paolo Girardi, ordinario di Psichiatria presso la Sapienza Università di Roma. Infine, si sfatano i falsi miti sul bruciore di stomaco. In studio la professoressa Carola Severi, docente di Gastroenterologia alla Sapienza Università di Roma. Elisir è il programma di medicina in onda ogni giorno alle 10.30 su Rai3, condotto da Michele Mirabella e Benedetta Rinaldi con Francesca Parisella.

È il thriller “Quando l'amore si spezza”, diretto da Jon Cassar, il film proposto domani alle 21.15 su Rai Movie. È la storia di Laura e John Taylor, giovane coppia benestante con un matrimonio felice e una vita professionale di successo, rispettivamente come avvocato e chef. Nella loro vita non manca nulla, a parte un bambino. Dopo tre aborti spontanei, i due, disperati e senza più alternative, decidono di rivolgersi a una madre surrogata che porti avanti la gravidanza al posto di Laura. Assumono così Anna, che sembra avere tutte le carte in regola per aiutare i Taylor a diventare genitori. Tutto procede nel migliore dei modi, almeno fino a quando Anna, rimasta improvvisamente senza un tetto sopra la testa, si trasferisce a casa loro. In men che non si dica, la giovane, che sta organizzando una truffa con il suo fidanzato, sviluppa un'insana ossessione per il futuro padre: quando poi John si rifiuta di ricambiare i suoi sentimenti, l'intera famiglia viene catapultata in una trappola mortale ideata da Anna che minaccia la sicurezza del bambino e rischierà di rovinarli per sempre.

Su Rai4 'Wonderland' ricorda Angelo Guglielmi - I giorni di Kiev a 'Radio anch'io' su Rai Radio 1

Uomo di cultura e di televisione, Angelo Guglielmi è al centro della nuova puntata di "Wonderland" in onda domani alle 23.20 su Rai 4 (canale 21 del digitale terrestre). Il magazine di Rai Cultura, attraverso rari materiali d’archivio, ricorderà - a pochi mesi dalla scomparsa - uno dei fondatori del collettivo “Gruppo 63”, che proprio quest’anno festeggia il suo sessantesimo anniversario. Nato appunto nel 1963, il Gruppo include alcuni dei più rilevanti pensatori dell’epoca: Edoardo Sanguineti, Nanni Balestrini, Alfredo Giuliani, Alberto Arbasino, Umberto Eco e Angelo Guglielmi. Un sestetto di intellettuali fermamente convinti che l’esperienza artistica del neorealismo fosse ormai conclusa e fosse quindi necessario voltare pagina, dirigendosi verso nuovi orizzonti di sperimentazione. Guglielmi, che si è formato nella critica letteraria, porta questo contributo d’idee all’interno della programmazione della televisione pubblica di cui è stato dipendente sin dal 1955, cercando una sintesi tra immaginario popolare, divulgazione culturale e racconto della realtà. Negli anni ’60 realizza, per esempio, una fortunata trilogia di “Vite” di personaggi celebri (Michelangelo, Dante, Cavour), in cui il linguaggio classico dello sceneggiato televisivo si ibrida con quello del documentario. Direttore del Centro di Produzione di via Teulada negli anni ’70, torna con grande successo alla creazione di contenuti editoriali dal 1987, quando è nominato direttore di Rai 3, definendo in maniera precisa l’identità editoriale della Terza Rete con programmi irriverenti e innovativi. A decretare il successo della Rai 3 di Guglielmi è soprattutto l’incontro inedito tra il linguaggio dei generi “crime” e “mystery” con i contenuti della cronaca nera attraverso programmi come “Telefono Giallo” di Corrado Augias o “Chi l’ha visto?”, tuttora in produzione. Per cominciare, “Wonderland” di questa settimana dedica la copertina Pop alle inquietanti atmosfere del cinema horror con il film in uscita “The Offering” ospitandone il regista, Oliver Park.

Sono i giorni di Kiev: il 20 febbraio con la visita del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, e il 21 con quella della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. La guerra in Ucraina è in primo piano anche nella puntata di “Radio anch’io” in onda domani su Rai Radio1 dalle 6.30 alle 9, condotto da Giorgio Zanchini. Ampio spazio nel programma anche all’altra questione che domina il dibattito pubblico: il destino del superbonus. Tra gli ospiti della prima parte, tra le 6.30 e le 7.00: Enrica Belli e Valeria Riccioni, Grr; Teresa Graceffa, coordinatrice di “Medici senza frontiere” in Siria; monsignor Filippo Colnago, consigliere della nunziatura apostolica in Siria, collaboratore del cardinal Zenari, nunzio apostolico a Damasco. Nella seconda parte del programma, tra le 7.30 e le 8.00, ci saranno invece: Manlio Messina, vicecapogruppo vicario di Fratelli d'Italia alla Camera; Stefano Patuanelli, senatore M5S già ministro delle Politiche agricole e forestali; Federica Brancaccio, presidente Associazione nazionale dei costruttori edili (Ance); Roberto Nicastro, presidente di Banca AideXa. Infine, nell’ultima parte - tra le 8.30 e le 9.00 - saranno ospiti: Alessandro Genovesi, segretario generale della Fillea Cgil (Federazione italiana dei lavoratori del legno, dell'edilizia, delle industrie affini ed estrattive); Azzurra Meringolo, Grr; Michelangelo Freyrie, ricercatore junior nei programmi Difesa e Sicurezza dell’Istituto affari internazionali; Marc Innaro, corrispondente Rai da Mosca.

I membri dei Talking Heads si sono incontrati alla Rhode Island School of Design; forse anche per questo hanno il grande merito di aver portato l’art pop nel mainstream. Una storia raccontata da “Rock Legend”, in onda domani alle 22.55 in prima visione su Rai 5. La band muove i primi passi sullo sfondo di una New York molto diversa dalla meta turistica di oggi; la città era allora frenetica, pericolosa e con molte pieghe oscure, oltre che di grande fermento creativo. Era la New York di “Taxi Driver”. I Talking Heads debuttano al Cbgb’s come gruppo spalla dei Ramones e ben presto si impongono, oltre che per il loro talento musicale, anche per il loro approccio intellettuale raffinato e ironico. Una band seminale che ispirato diversi gruppi, dai Radiohead ai Rem agli Arcade Fire.