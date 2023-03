Mondo Rai/Appuntamenti e novità

"Linea Verde" attraverserà la Campania per raccontare la festa di Sant’Antonio Abate nella puntata di domenica 26 febbraio alle 12 su Rai 1. A partire dal paese che prende il nome del santo, nella provincia di Napoli, Peppone Calabrese e Beppe Convertini assisteranno ai riti che si svolgono in occasione della festa. A Sant’Antonio Abate, infatti, il giorno della festa si accende un grande falò come rito propiziatorio. Un fuoco che caccia i malefici dell’anno appena trascorso e vuole essere di buon augurio per l’anno nuovo. Una festa cristiana che ha radici nel mondo contadino. Per questo è tanto sentita in molte parti d’Italia. Peppone, da Sant’Antonio Abate, si sposterà nella provincia di Caserta per conoscere le eccellenze alimentari di questo territorio. Visiterà un mercato itinerante a Prata Sannita ed entrerà in un allevamento della regina di questa terra: la bufala. Beppe Convertini, invece, attraverserà i Campi Flegrei, cercando di scoprire la storia più antica di questo tratto di costa mediterranea, tra le più affascinanti d’Italia. Una storia che affonda le sue radici nel mondo greco e successivamente romano. Infatti, qui c’è la prima colonia del mondo ellenico, la celebre città di Cuma. Peppone e Beppe si rincontreranno a Macerata Campania, dove per la festa di Sant’Antonio Abate tutto il paese viene coinvolto nella preparazione di enormi carri, che sfilano per le vie del borgo, sopra i quali i bottari suonano uno strumento che richiama ancora al mondo contadino: appunto la botte dove veniva conservato il vino.

Azione ed emozioni per la serata di Rai 2, domenica 26 febbraio. Alle 21.00, in prima visione assoluta, il nuovo episodio di "Ncis Los Angeles", la costola della popolarissima serie sul servizio investigativo della marina statunitense ambientata nella metropoli californiana. A seguire, alle 21.50 in prima visione assoluta, un altro episodio della tredicesima stagione di "Blue Bloods", la serie che segue le vicende della famiglia Reagan, legata da generazioni al distretto di polizia di New York, che combatte in prima linea contro la criminalità per difendere l’ordine e la giustizia.

La settimana che verrà con i nuovi assetti politici nel Pd dopo il voto delle primarie. La crescita dell'inflazione e gli scenari economici. Tutti gli aggiornamenti in diretta, con esperti e collegamenti, nella puntata di “Agorà Weekend” in onda domenica 26 febbraio alle 8.00 su Rai 3. Ospiti di Giusi Sansone: Giovanna Casadio, “la Repubblica”; Roberto Arditti, direttore editoriale “Formiche.net”; Gianfranco Pasquino, politologo; Gianni Trovati, “Il Sole 24 Ore”.

Domenica 26 febbraio, alle 17.20 su Rai1, torna l’appuntamento con Francesca Fialdini e “Da noi… a ruota libera”, il programma, realizzato dalla direzione Intrattenimento Day Time Rai in collaborazione con Endemol Shine Italy, dove ogni domenica si intrecciano le storie di volti noti dello spettacolo, del cinema e della musica e quelle di persone comuni che hanno saputo far girare la loro ruota nel verso giusto. Ospiti di questa puntata saranno: Marisa Laurito, personaggio dai mille talenti, ripercorrerà la sua straordinaria carriera che l’ha vista protagonista di spettacoli, film e fiction, tra cui, recentemente, la fortunata “Mina Settembre 2”; Isabella Ferrari e Maurizio Lastrico, entrambi nel cast di “Sei donne - Il mistero di Leila”, la fiction in onda su Rai1 dal 28 febbraio, parleranno non solo di questa nuova serie, ma anche dei titoli e dei lavori che li hanno visti protagonisti in questi anni e li hanno resi così amati dal pubblico. Infine, sarà presente in studio Valentina Mastroianni con suo figlio Cesare, 4 anni, che ha perso la vista a 18 mesi per una grave malattia, e l’inseparabile suo cucciolo di labrador Joy. Con video sui social, la mamma racconta la quotidianità del suo bambino attraverso un seguitissimo profilo intitolato “La storia di Cesare” diventato virale sul web grazie al messaggio positivo per altre mamme e famiglie che vivono situazioni simili.

Svizzera, oggi. Anna e Hans lavorano in un vecchio istituto per anziani che è stato l'orfanotrofio dove sono cresciuti. Ma all'arrivo dell'anziana Gertrud, il nastro della memoria si riavvolge e l'istituto torna ad essere ciò che era: l'orribile prigione per bambini jenisch sottratti alle famiglie, laboratorio di un progetto di eugenetica. E’ la storia del film di Valentina Pedicini “Dove cadono le ombre” in onda domenica 26 febbraio alle 21.10 su Rai Storia per il ciclo “Binario cinema”. Nel cast Elena Cotta, Federica Rosellini, Josafat Vagni, Lucrezia Guidone.

Il recupero e la valorizzazione delle città partono dai quartieri e, soprattutto, dalla volontà dei singoli cittadini. Sono un esempio di questo impegno le due donne protagoniste della puntata di Vittoria in onda domenica 26 febbraio alle 9,00 su Rai Radio1. Con Maria Teresa Lamberti ci sono Tiziana Ronzio, fondatrice di TorPiùBella, un’associazione di cittadini impegnata a difendere dal degrado il quartiere romano di Tor Bella Monaca, e Rebecca Spitzmiller, cofondatrice di Retake, un movimento di cittadini, diventato ormai nazionale, che promuove la bellezza delle città e la rigenerazione urbana attraverso numerose iniziative, a partire dalla sensibilizzazione dei cittadini.

Il mercato degli integratori in Italia vale circa 4 miliardi di euro; si tratta dei prodotti che vengono scelti prevalentemente dai 10,5 milioni di italiani fra i 15 e i 64 anni che seguono un regime di dieta, il 7% di questi consuma cibi ad alto contenuto proteico, addirittura in sostituzione del pasto: barrette, dolci, farine e bevande proteiche hanno davvero pochi grassi, zuccheri e carboidrati? Il loro apporto calorico è utile ad una alimentazione equilibrata, è vero che fanno dimagrire? Parte da questa domande "Mi Manda RaiTre" domenica 26 febbraio alle 9.00 Rai 3.

Domenica 26 febbraio alle 17.15 su Rai 3 nuovo appuntamento con "Kilimangiaro", il programma di viaggi, ambiente, divulgazione e approfondimento di Rai Cultura. Camila Raznovich conduce come di consueto gli spettatori in giro per il mondo con ospiti e filmati d’eccezione, per esplorare, capire e divertirsi. Nella nuova puntata, Roberto Ghezzi, artista che realizza le sue tele praticamente con l’aiuto della natura, descrive le sue "naturografie" in mostra a Venezia. Roberto Battiston, ricercatore di fama mondiale e professore di fisica sperimentale all’Università di Trento, parla del legame tra scienza e natura, con il supporto del suo libro "L’alfabeto della natura - La lezione della scienza per interpretare la realtà”. In collegamento dalla Patagonia, gli scalatori Matteo Della Bordella e Leonardo Gheza del gruppo dei "Ragni di Lecco" raccontano l’ultima impresa che stanno tentando, quella di scalare in un sol colpo il comprensorio del Fitz Roy, una cordigliera che comprende dieci cime. Dario Fabbri, analista geopolitico e direttore della rivista "Domino", fa il punto sulla guerra in Ucraina, ad un anno dal suo inizio. Con Mario Tozzi, in collegamento dalle Canarie, si va poi alla scoperta del vulcano di Cumbre Vieja. Infine, come ogni domenica si visita uno dei bellissimi borghi del nostro Paese: questa è la volta di Monteroduni, in provincia di Isernia. Al desk dei viaggiatori, le autrici prestate alla telecamera Floriana Pastore e Maria Iodice, oltre a svelare posti poco noti dai quattro angoli della terra, visitano la nostra Italia raccontando le loro esperienze.

La vecchiaia come risorsa. In un’epoca in cui l’occidente invecchia, e alcuni dei leader più importanti dagli USA all’Italia sono ottantenni, ci si interroga su cosa voglia dire la vecchiaia oggi. A Rebus, con lo psichiatra Vittorino Andreoli, domenica 26 febbraio alle 16.30 su Rai 3, una riflessione su come lo scambio del sapere fra diverse generazioni possa continuare e arricchire le società, senza soffocare i giovani. A seguire, nel programma di Corrado Augias e Giorgio Zanchini, insieme a Valerio Magrelli, uno dei più importanti poeti e scrittori italiani e attento alle nuove generazioni, si riflette su come la poesia possa dar voce alle inquietudini delle nostre società. Le streghe fra passato e futuro. Retaggio del mondo antico, invenzione medievale, elaborazione dell’inconscio, cosa sono le streghe? Se ne parla con la storica Marina Montesano che al tema ha appena dedicato un saggio.