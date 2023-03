Mondo Rai/Appuntamenti e novità

A una settimana dalla fine della 73esima edizione del ‘Festival della canzone italiana’ andrà in onda su Rai1 in prima serata (ore 21.25) ‘Tale e Quale Sanremo’; uno speciale in due puntate che sarà un vero e proprio omaggio ai grandissimi artisti che hanno reso la rassegna canora l’evento più atteso dell’anno. Condotto da Carlo Conti, il varietà, prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy, vedrà sul palco degli studi televisivi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma 13 artisti che, all’insegna del divertimento e della bravura, dovranno imitare in tutto e per tutto alcuni fra i cantanti che si sono esibiti al Festival dei Fiori. Ovviamente interpretando quei brani che hanno fatto la storia di Sanremo nel corso degli anni; un’occasione per il pubblico in sala e per i telespettatori di ricordare e cantare tutti assieme, come se fossero seduti nella platea del mitico teatro Ariston o prima ancora nel salone delle feste del Casinò di Sanremo. Rosalinda Cannavò, Bianca Guaccero, Valeria Marini, Stefania Orlando, Alba Parietti, Valentina Persia, Paolo Conticini, Andrea Dianetti, Pierpaolo Pretelli, Gilles Rocca, Valerio Scanu e la coppia formata da Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli: ecco i protagonisti che in questo primo sabato si metteranno in gioco, ripercorrendo in pratica la storia della grande musica italiana e cantando rigorosamente dal vivo sulle basi e sugli arrangiamenti realizzati dal maestro Pinuccio Pirazzoli. Questo mini torneo sarà presieduto, nel primo appuntamento di domani, da una super giuria composta dalla "regina" Loretta Goggi, dal camaleontico Cristiano Malgioglio e dall’attore e regista Leonardo Pieraccioni. Come oramai da prassi, ci sarà un quarto giudice a sorpresa. Tra sette giorni, la secondo e ultima sfida che proclamerà il Campione di "Tale e Quale Sanremo 2023". I protagonisti, nell’arco del loro percorso, saranno seguiti dai bravissimi tutor della squadra di "Tale e Quale Show": i “vocal coach” Maria Grazia Fontana, Dada Loi, Matteo Becucci e Antonio Mezzancella e la “actor coach” Emanuela Aureli.

Domani alle 21.20 su Rai 2 andrà in onda “Kayla”, puntata che chiude la quarta stagione di FBI, la serie che racconta le vicende dell’Ufficio del Federal Bureau of Investigation di New York. Il team di agenti che indaga su casi di terrorismo, criminalità organizzata e controspionaggio, questa volta è alle prese con l’omicidio di tre persone, tra le quali anche un agente dell’Antidroga. I casi sembrerebbero avere un legame e l’FBI si troverà a costringere Kayla, la ragazza di un sospettato, a collaborare attivamente al caso. Gli interpreti sono Missy Peregrym, Zeeko Zaki, Jeremy Sisto, Alana De La Garza, John Boyd, Katherine Renee Turner. A seguire, sempre su Rai 2, in prima visione assoluta, alle 22.10 comincia la quinta stagione di FBI con l’episodio “Giorno da eroe”. La squadra dell’FBI - composta dagli agenti speciali Maggie Bell, Omar Adom "OA" Zidan, Isobel Castille, Jubal Valentine, Tiffany Wallace e Stuart Scola - deve sventare un attentato ad una conferenza della destra conservatrice, pensato e messo in atto da un uomo che identifica in quella parte politica la principale responsabile della decadenza della democrazia. Omar, con un atto eroico, riuscirà a portare la bomba in un luogo sicuro, salvando la vita di centinaia di persone. Jubal non riesce a conciliare il lavoro con la vita familiare. FBI, quinta stagione. Gli interpreti sono Missy Peregrym, Zeeko Zaki, Jeremy Sisto, Alana De La Garza, John Boyd, Katherine Renee Turner.

Un progetto che rilegge la tradizione della cantoralità: è “Kavanàh”, in onda domani alle 21.15 su Rai 5 per il ciclo “Moni Ovadia tra poesia e utopia”. Senza avere alcuna relazione con il genere musicale klezmer, Kavanàh significa “partecipazione” al canto e raccoglie brani di differente ispirazione, partendo dagli inni sacri ebraici della sinagoga per arrivare a quelli di tradizione tzigana. Voci lontane accomunate nell’esaltazione dell’amore per il divino, linguaggi differenti che si intrecciano nella medesima partecipazione.

Su Rai Movie 'A casa tutti bene' - Su Rai3 'Le Parole'

Amori e discordie in una grande famiglia italiana al centro di “A casa tutti bene”, penultimo film di Gabriele Muccino programmato domani alle 21.15 su Rai Movie. In occasione delle nozze d'argento, Alba e Pietro riuniscono la famiglia per un pranzo nella loro villa sull'isola, dove hanno costruito un grande ristorante. Finita la festa, il maltempo costringe gli invitati a restare sull’isola e a passare insieme un giorno in più del previsto, facendo emergere asprezze e contraddizioni. Il film corale, con l’intreccio di storie e il contesto circoscritto, sono elementi congeniali a Muccino che allarga il cast da Favino a Marescotti, dalla Sandrelli a Giulia Michelini, nella cornice insolita di Ischia fuori stagione. "A casa tutti bene" (Italia, 2018) di Gabriele Muccino. Con Pierfrancesco Favino, Carolina Crescentini, Gianmarco Tognazzi, Valeria Solarino, Stefano Accorsi, Claudia Gerini, Massimo Ghini, Sabrina Impacciatore, Ivano Marescotti, Stefania Sandrelli, Giulia Michelini, Elena Cucci, Giampaolo Morelli, Sandra Milo, Tea Falco.

Sulla scia di Sanremo Roberto Vecchioni ci parla dei tre testi che gli sono piaciuti di più. In collegamento Luca Zingaretti, accolto da Gramellini e Roberto Vecchioni. Ospiti in studio il giornalista Marco Damilano, l’attrice Matilda De Angelis e la scrittrice Lidia Rivera con i quali si discute di attualità, società e lavoro. Domani alle 20.20 su Rai 3 “Le Parole”, il programma di Massimo Gramellini, racconta la realtà che ci circonda attraverso le parole giuste per comprenderla. In studio, Emma Ruzzon, rappresentante degli studenti dell’Università di Padova, balzata agli onori della cronaca per il discorso di apertura dell’anno accademico rivolto alle Istituzioni, e Ornela Casassa, diventata virale sui social per il video sulle “paghe da fame”, con le quali si approfondiscono i temi di scuola e lavoro. E ancora, si va a Capo di Ponte in provincia di Brescia per raccontare la storia di un gruppo di custodi museali della Val Camonica. Undici dipendenti qualificati che hanno da poco firmato un nuovo contratto di lavoro, ritenuto peggiorativo e proposto da una cooperativa esterna, per paura di perdere il posto di lavoro e per senso di responsabilità verso il patrimonio culturale presente sul loro territorio. Imperdibili le lezioni sulla magia delle parole di Roberto Vecchioni e il collegamento con la giornalista Giovanna Botteri per un commento sulle notizie dal mondo tra le quali il terremoto tra Turchia e Siria. Jacopo Veneziani, partendo dai tanti avvistamenti dei palloni-spia e di altri oggetti non identificati, illustra gli “oggetti volanti” nell’arte. Saverio Raimondo stila una classifica sui costumi di carnevale più famosi, non lesinando, come sempre, su riferimenti alla cronaca e all’attualità. In chiusura di puntata la “Buonasera”, il monologo di Massimo Gramellini ispirato dai fatti di cronaca.

Giuliana Lojodice, grande signora della scena italiana, è la protagonista dell’appuntamento con “Apprendisti Stregoni”, in onda domani alle 22.15 su Rai 5. L’attrice incontra gli allievi dell'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica Silvio D'Amico di Roma, in cui si è formata, nella cornice del Teatro Studio Eleonora Duse, in cui gli allievi provano e presentano i loro saggi annuali. Lojodice, affabulatrice instancabile e istrionica, ripercorre la sua carriera assieme agli studenti del 1° anno del corso per attori e registi. Una carriera cominciata con l’esordio teatrale, avvenuto a soli 14 anni, ne “Il Crogiuolo” di Arthur Miller diretto da Luchino Visconti, poi l’ammissione precoce in Accademia a 16 anni, nello stesso corso in cui si diplomarono anche Carmelo Bene e Gian Maria Volontè, seguita dall’abbandono degli studi drammatici, nel ’58 per interpretare “Ricorda con rabbia” di John Osborne con la regia di Giancarlo Sbragia e la sostituzione fortuita di Monica Vitti nello sceneggiato “L’imbroglio”, tratto da un racconto di Moravia. La vita professionale di Giuliana Lojodice è stata lunga e varia: sceneggiati televisivi, la conduzione del Festival di Sanremo nel 1964, il successo del musical “Ciao Rudy” di Garinei e Giovannini accanto a Marcello Mastroianni nel 1966, poco ma selezionatissimo cinema e tantissimo teatro, in particolare dopo il sodalizio sentimentale e professionale con Aroldo Tieri, compagno di vita e scena, nonché grande Maestro, per oltre 40 anni. Accanto a Tieri, Lojodice esplora la drammaturgia di Coward, Wilde, Joyce, Horowitz, tra gli altri. L’attrice interroga a sua volta gli allievi dell’Accademia sui loro dubbi e sulla loro condizione di artisti in un presente precario ed elargisce loro consigli puntuali, pratici e non. La narrazione è arricchita da repertori delle Teche Rai che forniscono una panoramica del percorso artistico dell’attrice e da frammenti dell’attività didattica che coinvolge ogni giorno gli allievi all’Accademia d’Arte Drammatica Silvio D’Amico, nella sede romana di via Bellini. Regia di Marco Odetto, progetto editoriale di Felice Cappa, a cura di Giulia Morelli, produttrice esecutiva Serena Semprini.

Su Rai3 'Sapiens - un solo pianeta' - Su Rai Storia il film 'I delfini'

Mario Tozzi e le sue incursioni nel passato, nel presente e nel futuro della vita dei Sapiens tornano domani alle 21.45 su Rai 3. La puntata che apre la nuova stagione di “Sapiens – un solo pianeta” riapre il Cold Case della Bonifica dell’Agro Pontino per analizzare, attraverso un esempio vicino a noi, il crimine che si sta compiendo oggi in Amazzonia: Qual è il prezzo in denaro le amazzonie del mondo? E qual è il valore, invece, per l’equilibrio del pianeta? Chi ci guadagna dalla loro distruzione? Chi sono gli aggressori? E chi sono le vittime? La famosa bonifica, durata oltre 10 anni e per la quale furono impiegate oltre 18 milioni e mezzo di giornate-operaio con il lavoro di cinquantamila uomini reclutati in tutto il Paese, ha rappresentato - dal punto di vista ambientale - il più gigantesco massacro di alberi mai avvenuto con un unico intervento in Europa, che ha portato alla deforestazione di una vasta area alle porte di Roma per soddisfare il crescente fabbisogno di colture e allevamenti di bestiame. La foresta planiziale dell’Agro Pontino, infatti, era la nostra Amazzonia, ma la bonifica, storicamente attribuita al periodo fascista, sebbene abbia estirpato il pericolo rappresentato dalla malaria comunque circoscritto a quel territorio, ha anche eliminato la più vasta area umida del Mediterraneo e tutta la sua straordinaria ricchezza di vita. "Sapiens - un solo pianeta" è un programma di Mario Tozzi, Alberto Puoti, Giovanna Ciorciolini, Fosco D’Amelio, Giuseppe Giunta, Elisabetta Marino, Riccardo Mazzon, Fabio Roberti, e Stefano Varanelli. La regia è di Luca Lepone. Produttore esecutivo è Valentina Valore.

Un ritratto dell'alta borghesia della provincia italiana dei primi anni Sessanta: lo tratteggia Francesco Maselli nel film “I delfini” in onda domani alle 21.30 su Rai Storia per il ciclo “Cinema Italia”. Fedora, una giovane di umili origini, entra in contatto con un gruppo di giovani borghesi. Riuscirà a farsi sposare da uno di questi ma, nonostante ciò, verrà umiliata per la sua condizione sociale. Presentato alla XXI edizione della Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, “I delfini” è interpretato da Antonella Lualdi, Claudia Cardinale, Tomas Milian, Gérard Blain, Betsy Blair, Germana Paolieri.

Il 19 febbraio Massimo Troisi avrebbe compiuto 70 anni, da quasi trenta ci ha lasciati. Per rendergli omaggio sono tante le iniziative, tra cui il documentario di Mario Martone dal titolo "Laggiù qualcuno mi ama" presentato al Festival di Berlino. A “Prima Fila”, in onda domani alle 12.30 su Rai Radio 1, il ricordo del popolare attore e regista napoletano insieme a Baba Richerme. Fotografia, street art e arte pubblica, unite nel progetto "Déplacés", che l'artista francese JR ha portato a Torino: una performance collettiva cui hanno partecipato centinaia di persone, e una mostra nella sede torinese delle Gallerie d'Italia, in piazza san Carlo. Federico Pietranera ha intervistato l'artista. Gli aneddoti, le curiosità, ma soprattutto il forte legame tra moda e musica nella carriera di Lady Gaga: è in libreria la biografia della cantante, attrice e attivista americana, scritta dalla giornalista Annie Zalesky, un volume con 170 fotografie. L’intervista di Timisoara Pinto con l’autrice.