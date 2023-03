Mondo Rai/Appuntamenti e novità

La Carnia, in Friuli, è al centro del nuovo appuntamento con “Linea Bianca”, il programma condotto da Massimiliano Ossini e Giulia Capocchi in onda domani alle 14.00 su Rai 1. Si parte dalla vetta del monte Coglians, nel complesso delle Alpi Carniche, a quota 2.780 metri sul livello del mare, e si prosegue alla scoperta delle testimonianze della “Storia”, passata lungo i rifugi sotterranei del presidio difensivo di Torre Moscarda di Paluzza, eretta nel 1200. E ancora, obiettivo sul comprensorio sciistico del monte Zoncolan che offre 11 impianti di risalita, 23 chilometri di piste. Qui Lino Zani si cimenterà in uno dei mestieri di montagna più tipici e faticosi, quello del “gattista”, alla guida del gatto delle nevi. A Paluzzo di Torre Moscarda, è la scrittrice Ilaria Tuti a raccontare un pezzo di storia troppo a lungo dimenticata, quello delle Portatrici carniche che, nel mezzo dei combattimenti della Grande Guerra, erano rimaste a prendersi cura dei vecchi e dei bambini. Maurizio e Silvia, invece, dal loro agriturismo a conduzione familiare immerso nella quiete della natura incontaminata della Valle del But, parlano di preparazione di confetture e marmellate e della loro passione per le due ruote d’epoca. I fratelli Leita, esperti cembalari, costruttori e restauratori di strumenti musicali, titolari di una bottega artigianale a Prato Carnico, hanno appreso l’arte della lavorazione del legno in famiglia, da bambini, grazie ai nonni e al padre. Si chiude con la bellezza del presepe che, questo Natale, ha arredato il cuore di Piazza San Pietro a Roma, arrivato dal comune di Sutrio, adagiato sulle pendici del Monte Zoncolan: 18 statue disposte su una superficie di 116 metri quadrati illuminate da 50 punti luce, in un inconfondibile odore di cedro.

"È normale guardare una puntata di Sanremo dall’inizio alla fine?”. “Qual è il primo cantante che viene in mente quando si parla del festival?”. Sarà una puntata interamente dedicata al Festival di Sanremo, a pochi giorni dall’inizio della 73° edizione, quella di “Ti sembra normale?”, il game show di Rai 2 condotto da Pierluigi Pardo, in onda domani alle 15.30 su Rai 2. In studio anche la sondaggista Alessandra Ghisleri, direttrice di EuroMedia Research, che realizza in esclusiva per il programma i sondaggi al centro della sfida. Concorrenti di giornata i Jalisse che dovranno cercare di prevedere cosa hanno risposto gli italiani a domande "sanremesi". In palio un montepremi di 40.000 euro in gettoni d’oro da donare in beneficienza. In collegamento, il produttore discografico ed esperto musicale Claudio Cecchetto. Interverrà anche il figlio Jody, protagonista del “Prima Festival” di quest’anno insieme ad Andrea Delogu e a Gli Autogol. E ci sarà spazio anche per gli ideatori del tormentone social del momento: il FantaSanremo. In studio, otto personaggi che rappresentano “La pancia del Paese” che saranno al centro di alcune delle domande del gioco: Rossella Erra, l’opinionista tv; Lucio, attore e caratterista; i giornalisti sportivi Jolanda De Rienzo e Fabrizio Biasin; Franca Maria, pensionata indaffarata con mille passioni e impegni; Mario, l’artigiano, erede di una secolare azienda di ombrelli artigianali; Sabrina, la tutor che dà piccoli consigli di economia online grazie alla sua esperienza da trader; Gian Marco, il divulgatore che in ogni puntata testa l’umore degli italiani su uno dei sondaggi realizzati in studio. Infine, le interviste Vox Pop “Il paese reale”, realizzate sul territorio nazionale e le divertenti incursioni di personaggi più o meno famosi che in collegamento lanceranno alcune domande del gioco, mentre uno speciale contributo arriva dai repertori delle Teche Rai per richiamare alla memoria sketch memorabili della storia della Rai e del nostro Paese.

Jacopo Sannazzaro, Francesco Guicciardini, Victor Hugo, Gaetano Donizetti: si deve a loro e a molti altri la leggenda nera che avvolge la figura di Lucrezia Borgia. Il suo nome è assurto a personificazione della malvagità, della lussuria, dell’abiezione. Eppure, Lucrezia Borgia è tutt’altro. Una figura tratteggiata da Paolo Mieli e dalla professoressa Maria Giuseppina Muzzarelli a “Passato e Presente”, in onda domani alle 20.30 su Rai Storia. Basta leggere le cronache dei contemporanei che l’hanno conosciuta o le opere dei poeti e dei letterati come Pietro Bembo e Ludovico Ariosto che ne hanno celebrato la bellezza, la generosità, l’intelligenza. Lucrezia, nei primi anni alla corte romana del padre, papa Alessandro VI, è una pedina che viene mossa sullo scacchiere delle strategie matrimoniali per accrescere il lustro e il potere della casata. Poi, quando a ventidue anni sposa Alfonso d’Este e si trasferisce nel ducato di Ferrara, lontano dalle trame della famiglia Borgia, è una donna più consapevole, in grado di dimostrare spiccate doti politiche, amministrative e imprenditoriali. Una storia il cui filo rosso è la profonda devozione religiosa, che si intensificherà negli ultimi anni della sua breve vita.

Su Rai Storia 'Documentari d'autore' - su Rai5 'L'ebreo errante di Moni Ovadia'Un unico volume, immenso, in cui racchiudere tutto il sapere umano e scritto con migliaia e migliaia di voci dalle migliori intelligenze del Paese. Il documentario di Claudio Pisano con Alessio Boni “Treccani, il volto delle parole”, in onda domani alle 22.45 su Rai Storia - ripercorre la storia epica di uno degli Enti italiani più importanti e prestigiosi, ossia l'Istituto dell'Enciclopedia Italiana Treccani: una storia che si intreccia a doppio filo alla storia d'Italia sovrapponendosi negli sconvolgimenti le opportunità i momenti di crisi e gli slanci verso il futuro.La lingua, la musica e la cultura Yiddish, quell'inafferrabile miscuglio di tedesco, ebraico, polacco, russo, ucraino e romeno, la condizione universale dell'Ebreo errante, il suo essere senza patria sempre e comunque. Li fa vivere Moni Ovadia nello spettacolo “Oylem Goylem”, in onda domani alle 22.15 su Rai 5. Lo spettacolo ha la forma classica del cabaret comunemente inteso, alternando brani musicali e canti a storielle, aneddoti, citazioni che la comprovata abilità dell'intrattenitore sa rendere gustosamente vivaci. Ma la curiosità dello spettacolo sta nel fatto di essere interamente dedicato a quella parte di cultura ebraica di cui lo Yiddish è la lingua e il Klezmer la musica. Autore e interprete di “Oylem Goylem” è lo stesso Ovadia. Accanto a lui, i musicisti danno vita a una rappresentazione basata sul ritmo, sull'autoironia, sull'alternanza continua di toni e di registri linguistici, dal canto alla musica; una grande carrellata di umorismo e chiacchiere, battute fulminanti e citazioni dotte, scherzi e una musica che fa incontrare il canto liturgico con le sonorità zingare. Uno spettacolo che "sa di steppe e di retrobotteghe, di strade e di sinagoghe". Tutto questo è ciò che Moni Ovadia chiama "il suono dell'esilio, la musica della dispersione": in una parola della diaspora. La musica Klezmer deriva dalle parole ebraiche Kley Zemer, che si riferiscono agli strumenti musicali (violino ed archi in genere e clarinetto) con cui si suonava la musica tradizionale degli Ebrei dell'est europeo a partire all'incirca dal XVI secolo. La Theater Orchestra a quella tradizione si rifà nell'incrocio di stili, nell'alternanza continua dei toni e degli umori che la pervadono, dal canto dolente e monocorde che fa rivivere il clima di preghiera della sinagoga all'esplosiva festosità di canzoni e ballate composte per le occasioni liete. A "Tg2 Storie" in onda domani alle 23.45 su Rai 2, il caso di Angela Celentano, la bambina scomparsa ventisette anni fa sul Monte Faito in provincia di Napoli e mai ritrovata. Il test del DNA su una ragazza sudamericana riaccende le speranze che possa trattarsi effettivamente di lei. Altro tema della puntata l’arresto di Matteo Messina Denaro con un’intervista all’ex Guardasigilli Claudio Martelli e al Direttore dell’Anticrimine Francesco Messina che mette anche in guardia da un rischio di saldatura tra gli interessi di cosa nostra e la galassia anarchica. Poi la voce di un ex poliziotto della Catturandi di Palermo che racconta la vita di chi dà la caccia ai latitanti. Le telecamere di tg2 Storie sono entrate al centro di ricerca della Human Technopole di Milano per raccogliere la testimonianza degli scienziati che dall’estero sono tornati in Italia. A Roma la mostra sul cardinal Carlo Maria Martini, a quarant'anni dalla nomina a principe della Chiesa. E infine uno sguardo rivolto all’arte della pittura scoperta dall’imprenditore dello spettacolo Enrico Rovelli, storico manager di Vasco Rossi. Tg2 storie è condotto da Alessandra Forte.

Su Rai1 'Tali e Quali' - su Rai3 'Frontiere - Sanremo tra fiori e cannoni'Ci siamo. Ultimo appuntamento con "Tali e Quali" Edizione 2023, il varietà di grande successo condotto da Carlo Conti e prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy, in onda domani su Rai1 a partire dalle ore 21.25. Sul palco i due primi classificati dei quattro appuntamenti precedenti e il "Miglior 3°" delle quattro serate, scelto la scorsa settimana direttamente dalla giuria. L’obiettivo per tutti i partecipanti è lo stesso: essere ‘tali e quali’ agli Artisti della musica nazionale e internazionale che dovranno interpretare in tutto e per tutto. Cantando come sempre rigorosamente dal vivo. In palio, il titolo di “Campione di Tali e Quali 2023”. Un ruolo fondamentale lo avrà, come sempre, la giuria composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e da due giudici speciali: Gabriella Germani e Ubaldo Pantani. Tutti gli Artisti, oltre alla grande trepidazione della loro "prima volta", provano anche il brivido di essere seguiti dal team di grandi professionisti di "Tale e Quale Show": dai costumisti ai coreografi, dai truccatori ai parrucchieri, così come i “vocal coach” Maria Grazia Fontana, Dada Loi, Matteo Becucci e Antonio Mezzancella e la “actor coach” Emanuela Aureli. Gli arrangiamenti sono curati dal maestro Pinuccio Pirazzoli. Ospiti fissi, Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli.Non c’è Sanremo senza polemica. Ma non c’è polemica, rivendicazione, protesta che non cerchi il palco di Sanremo. L’ultima, ma solo in ordine di tempo, è legata al presidente ucraino Zelensky. Frontiere,condotto da Franco Di Mare e in onda domani alle 16.30 Rai 3, si occuperà di questa partecipazione che molti apprezzano, ma che per tanti è una nota stonata, suonata proprio su quel palco che quaranta anni fa fece innamorare i russi della musica leggera italiana. Un amore che la guerra sta mettendo a dura prova. Saranno ospiti di Franco Di Mare Goffredo Buccini editorialista del Corriere della Sera e Marinella Venegoni critica musicale de La Stampa. Interverranno anche la giornalista di origine russa e firma de La Stampa Anna Zafesova, il giornalista Alberto Mattioli e il sociologo Edoardo Novelli professore di comunicazione politica all’università Roma Tre. Doppio appuntamento con “Fbi” e “Fbi International” in prima visione assoluta domani alle 21.20 su Rai 2. Il primo sarà l’episodio dal titolo "Fantasmi", in cui un agente della sicurezza aeroportuale viene ucciso. L’agente speciale Maggie Bell e la sua squadra dovranno vedersela con un pericoloso criminale che sta usando degli infiltrati per superare i controlli doganali. E tra i sospetti spunta il nome di Tamir Hazara, noto terrorista, che però si riteneva fosse morto anni prima. È Omar, che gli aveva dato la caccia in Afghanistan, a riconoscerlo e l’agente andrà in cerca della sua rivincita. Gli interpreti sono Missy Peregrym, Zeeko Zaki, Jeremy Sisto e Alana de la Garza. A seguire, alle 22.10, andrà in onda "Che la rivoluzione abbia inizio", in cui la squadra deve catturare il responsabile dell'uccisione di un americano durante un attacco a un laboratorio biomedico in Belgio. All’origine dell’attentato ci sono uno scienziato insoddisfatto e un militare insofferente alle misure anticovid. Inoltre, Jaeger si scontra con il suo capo all'Europol a causa della sua lealtà al Fly Team. Gli interpreti sono Luke Kleintank, Heida Reed e Carter Redwood.