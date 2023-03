Mondo Rai/Appuntamenti e novità

Ci sono monumenti della letteratura popolare che diventano, col tempo, anche un vero e proprio punto di riferimento per le grandi produzioni hollywoodiane. E’ il caso del film “Piccole donne”, programmato in prima visione da Rai 1 alle 21.25 di mercoledì 22 febbraio nella sua realizzazione più recente. La storia è ambienta in Massachusetts, a metà del XIX secolo. Le “piccole donne” sono le quattro sorelle March: Jo, Meg, Beth e Amy. Le ragazze, sullo sfondo della Guerra di secessione americana, si preparano ad affrontare la vita fra piccoli e grandi drammi, personali e domestici, e piccole e grandi ambizioni personali. La trascinante portanza emotiva del romanzo di Louisa May Alcott ha convinto più volte i produttori di Hollywood a trasporre sul grande schermo la vicenda, che è diventata dunque una pietra angolare del cinema popolare. Anche in questa recente versione di Greta Gerwig, scelta come sceneggiatrice e poi regista sull’onda del successo del suo “Lady Bird”, il lavoro sul cast è al centro delle cure produttive: Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence Pugh ed Eliza Scanlen animano un quartetto vivace e composto, accompagnate da “mamma” Laura Dern, in un’opera accurata ma a suo modo anche sfrontata, che riesce a modernizzare con garbo il marcato contorno del romanzo di Alcott. Il lavoro di Gerwig è concentrato sull’esigenza di proporre l’attualità e la contemporaneità delle problematiche, personali e famigliari, di Jo e sorelle. Critica e pubblico hanno dato ragione alle scelte di scrittura e realizzazione: tante candidature agli Oscar, e una statuetta per i migliori costumi a Jacqueline Durran.

E’ stata chiesta l’archiviazione dell’inchiesta sulla morte di Liliana Resinovich. Per la procura di Trieste la donna si è allontanata volontariamente da casa e poi si è tolta la vita. Per Sergio, il fratello di Liliana, le cose sono andate diversamente: “Mia sorella è stata uccisa. Ci opporremo alla richiesta di archiviazione”, dice nell’intervista rilasciata a “Chi l’ha visto?”, in onda mercoledì 22 febbraio, alle 21.20 su Rai 3. E poi la scomparsa di Cristina Golinucci e la morte di Chiara Bolognesi. In studio, ospiti di Federica Sciarelli, mamma Marisa e l’avvocato Nicodemo Gentile. Inoltre, si parlerà della scomparsa di Angela Celentano: è negativo il test del dna sulla ragazza sudamericana che si sperava fosse la bambina scomparsa a 3 anni dal monte Faito. Che fine ha fatto Angela? E come sempre gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.

Il candidato alla segreteria del Pd Stefano Bonaccini e Lucio Malan, capogruppo di Fratelli d’Italia al Senato, saranno gli ospiti della prima parte della puntata di “Porta a Porta”, in onda mercoledì 22 febbraio alle 23.40 su Rai 1 e Rai Italia condotto da Bruno Vespa. A seguire, per la prima volta in uno studio televisivo, Karima El Mahroug, dopo l’assoluzione al processo Ruby ter.

Su Rai Movie 'Il Segreto', il Gr1 in diretta dal cuore dell’Ucraina

Tratto dal romanzo omonimo di Barry Sebastian, il film “Il Segreto”, per la regia di Jim Sheridan, è proposto mercoledì 22 febbraio alle 21.15 su Rai Movie. Protagonista è Roseanne McNulty, una donna molto anziana che ha passato più di cinquant'anni della sua vita in manicomio irlandese, a causa di un drammatico evento avvenuto nel suo passato. Durante gli anni vissuti in istituto, la donna ha affidato i propri ricordi ad alcuni scritti dove accenna alla morte del figlio appena nato e al suo amore impossibile con l'aviatore Michael McNulty, morto durante la Seconda Guerra Mondiale. Ora Rose deve essere dimessa dall'istituto che sta per essere demolito, e per valutare le sue condizioni viene chiamato il Dott. Green che, non convinto della motivazione ufficiale che ha portato la donna a essere rinchiusa nella casa di cura, decide di condurre delle ricerche per suo conto. Incrociando i documenti ufficiali e i racconti di Roseanne, il dottor Green scoprirà la verità che nasconde un incredibile segreto. Con Rooney Mara, Vanessa Redgrave, Eric Bana.

Il Gr1 in diretta dal cuore dell’Ucraina. In occasione del primo anniversario dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia le edizioni del Gr1 delle 8, delle 13 e delle 19 di venerdì 24 febbraio andranno in onda da Kiev e da Bucha. Al microfono ci saranno Giovanni Acquarulo che conduce, l'inviata Azzurra Meringolo e accanto a loro Andrea Vianello direttore di Rai Radio1 e dei giornali radio, con l'assistenza tecnica di Massimiliano Savino e Massimo Vasciaveo. Proprio come accadde lo scorso anno, quando il 7 marzo il Gr andò in onda da Leopoli, nei primi giorni del conflitto. Durante la giornata, inoltre, molti programmi di Radio Uno dedicheranno grande spazio all'anniversario dell'invasione russa, ospitando tutti gli inviati che hanno raccontato quest'anno drammatico, ma anche analisi, prospettive, ragionamenti geopolitici e insieme storie di devastazioni e di donne, uomini e bambini in fuga: in particolare con uno speciale di Che giorno è dalle 10 alle 12.

"MovieMag", il programma di Rai Cultura in onda mercoledì 22 febbraio alle ore 23.00 su Rai Movie (canale 24 del digitale terrestre), è presente alla 73esima edizione del Festival internazionale del cinema di Berlino. Il programma dedicherà ampio spazio alla presenza italiana al Festival: dal sorprendente “Disco boy”, il film di Giacomo Abbruzzese in concorso, alla serie tv “The good mothers” di Stephen Butchard, sempre in concorso. Benedetta Porcaroli è la “shooting star” italiana che “MovieMag” ha intervistato per avere un racconto dell’esperienza dell’attrice al Festival. Federico Pontiggia ha incontrato invece Mario Martone che alla Berlinale ha presentato il suo affettuoso ritratto dedicato a Massimo Troisi, “Laggiù qualcuno mi ama”, svelando alcuni aspetti inediti dell’attore: dal parallelismo con François Truffaut a quello con Andrea Pazienza. Si prosegue poi con Anne Hathaway e Peter Dinklage, protagonisti del film di apertura “She came to me” di Rebecca Miller, e con Sean Penn che ha presentato il suo toccante documentario sull’Ucraina, “Superpower”. Steven Spielberg ha già ricevuto l’Orso d’oro alla carriera, mentre per i premi del concorso bisognerà attendere sabato 25 febbraio. Fra tutti i film delle varie sezioni del Festival, due dei più singolari raccontano donne in situazioni estreme: l’apocalittico “The survival of kindness” di Rolf De Heer, che inizia con la protagonista abbandonata in una gabbia in mezzo al deserto da personaggi col volto celato da maschere antigas, e il coreano “Kill Boksoon”, storia di un'assassina professionista. Infine, una data che nello spettacolo italiano non si può dimenticare: il 24 febbraio saranno vent’anni dalla scomparsa di Alberto Sordi e per l’occasione “MovieMag” è andato nella villa in cui Sordi abitava e dove Luca Verdone sta organizzando una speciale rassegna.

Su Rai Storia 'Mixer. Vent’anni di televisione', su Rai Storia 'Italiani' dedicato a Francesco Saverio Nitti

Giovanni Minoli continua il viaggio retrospettivo nella storia del suo rotocalco d’attualità che ha segnato un’epoca in “Mixer. Vent’anni di televisione”, in onda mercoledì 22 febbraio alle 21.10 su Rai Storia. Nel sommario, tre storici “faccia a faccia”: il primo, nel 1983, con Cesare Romiti, allora Amministratore Delegato della Fiat, il volto duro del capitalismo italiano degli anni ’80 che si autodefinisce “molto, molto, molto più cattivo dell’Avvocato Agnelli”; il secondo, nel 1985, con Brigitte Bardot presso La Madrague, la sua villa a Saint Tropez, dove l’iconica attrice cinquantenne riflette sul suo passato, sul rapporto col denaro e col tempo e racconta la sua nuova vita isolata e lontana dai riflettori, dedicata a favore degli animali e della natura. Il terzo, infine, è quello - allora esclusivo - con Giorgio Almirante, nel 1987: il fondatore e segretario del Msi racconta la sua idea di fascismo e democrazia, i ricordi personali legati al Duce, le rivalità con altri uomini del partito, l’opinione sulla giustizia italiana, sul coinvolgimento dei servizi segreti nelle stragi terroristiche l’amore, fino ad affrontare aspetti della sua vita privata, come l’amore, il matrimonio e il divorzio. Per la pagina della musica, obiettivo su Vasco Rossi, nuovo idolo rock dei giovani e simbolo di una “Vita spericolata”; in questo incontro del 1984, il cantautore di Zocca racconta senza filtri a Paolo Brunatto il suo stile di vita, affrontando anche il tema della bellezza e il rapporto con le donne. Chiude la puntata Paolo Villaggio nei panni della sindacalista Gemma Pontini, sempre in prima linea sui diritti delle donne, delle mogli e delle lavoratrici.

Figlio di un rivoluzionario antiborbonico e di una contadina, Francesco Saverio Nitti è uno dei massimi meridionalisti italiani. A lui – a 70 anni dalla morte - è dedicato lo speciale di Simona Fasulo con la regia di Nicoletta Nesler, in onda mercoledì 22 febbraio alle 22 su Rai Storia, per il ciclo “Italiani”.

Negli anni ’50, prima ancora della incendiaria apparizione di Elvis all’Ed Sullivan Show, Chuck Berry rivoluzionò l’approccio alla chitarra elettrica, contribuendo alla nascita del Rock’n’Roll. “Rock Legends” in onda mercoledì 22 febbraio alle 22.10 propone un ritratto dell’artista che seppe miscelare il blues, il country, il rockabilly ed il boogie woogie, raccontando storie semplici nelle quali i “baby boomers” degli anni ’50 si riconobbero all’istante: “Ho scritto – diceva Chuck Barry - di automobili perché una persona su due le possedeva. Ho scritto d’amore perché tutti vogliono l’amore”.