Mondo Rai/Appuntamenti e novità

Un omaggio a Massimo Troisi, che avrebbe compiuto settant’anni il 19 febbraio, aprirà la puntata di “Splendida Cornice” in onda domani alle 21.25 su Rai 3 con il rapper Clementino che canterà "Quando" di Pino Daniele. Partendo dai monologhi di Sanremo, quest’anno tutti al femminile, Geppi Cucciari metterà alla prova un giovane editore italiano, il conduttore Alessandro Cattelan, il cui monologo sarà giudicato dalla giuria di "La senti questa Voice" composta da Lella Costa e Amalia Ercoli Finzi. Federica Sciarelli dedicherà a "Splendida Cornice" un’edizione speciale di "Chi l’ha visto?". In un filmato, inoltre, quattro intellettuali italiani, Nicola Lagioia, Giorgio Zanchini, Daria Bignardi e Stefano Bartezzaghi, faranno una parodia colta della Bobo Tv. In studio anche Piero Dorfles. Insieme a Geppi Cucciari la band capitanata da Nicola "Ballo" Balestri, il divulgatore Roberto Mercadini e l’insegnante d’italiano Andrea Maggi.

Azione e spionaggio sono gli ingredienti dell’ambizioso film, scritto e diretto da Luc Besson, “Anna”, proposto domani, in prima visione alle 21.20 su Rai 2. Ultimo lavoro del regista francese, la pellicola è girata con l’inconfondibile stile, fra décor europeo e confezione da kolossal ad alta tensione. Trasferitasi da Mosca a Parigi, la giovane e bellissima Anna Poliatova, diventa in poche settimane una delle indossatrici più ricercate nel circuito del prêt a porter. Ma si scopre ben presto che la ragazza è un’agente del Kgb, anzi la donna di punta dell’agenzia che l’aveva reclutata qualche anno prima strappandola a una marginale esistenza da fuorilegge: Anna viene incaricata, a livello internazionale, di giustiziare tutti i potenziali nemici della Russia. Finché di lei si accorge anche la Cia. Besson è ancor oggi il realizzatore europeo di gran lunga più incline al “blockbuster movie”: in questo “Anna” rianima in pieno la sua vena per lo spionaggio orchestrato intorno a una figura femminile bella e invincibile. E, come aveva fatto con Anne Parillaud in “Nikita” o Milla Jovovic nel “Quinto elemento”, utilizza una protagonista fino allora poco conosciuta, per trasformarla in una diva. Qui la scelta è caduta sulla modella russa Sasha Luss, che buca lo schermo in un action movie dove la trama non lineare è maneggiata con disinvoltura dall’autore.

E' il grande direttore d'orchestra inglese Daniel Harding il protagonista del tradizionale concerto del Teatro La Fenice di Venezia, che Rai Cultura propone domani alle 21.15 su Rai 5. Accanto a lui sul palco, in una brillante scelta di arie e duetti d'opera, le voci del soprano Federica Lombardi e del tenore Freddie De Tommaso. I pezzi danzati sono affidati, invece, al corpo di ballo del Teatro Massimo di Palermo, con le coreografie di Davide Bombana e la partecipazione straordinaria di Jacopo Tissi. Il coro e l'orchestra sono quelli del Teatro La Fenice di Venezia. Classe 1975, Harding ha iniziato giovanissimo la carriera come assistente prima di Sir Simon Rattle alla City of Birmingham Symphony Orchestra e poi di Claudio Abbado presso i Berliner Philharmoniker. Ha ricoperto incarichi presso l’Orchestre de Paris, la Mahler Chamber Orchestra, la London Symphony Orchestra e l’Orchestra Sinfonica della Radio Svedese, ma è stato ospite di tutte le più prestigiose istituzioni musicali del mondo, dai Berliner e Wiener Philharmoniker al Festival di Salisburgo, al Teatro alla Scala. Regia tv di Fabrizio Guttuso Alaimo.

Su Rai Movie 'Un amore all'improvviso' - Su Rai3 'Caro Marziano'

“Un amore all’improvviso”, ovvero, come sposarsi con un viaggiatore del tempo e vivere felici! È il film scelto da Rai Movie, in onda domani alle 21.15, per il ciclo “Strani mondi”, che propone agli spettatori un’accurata selezione di film di fantascienza su possibili mondi e ipotesi alternative del futuro e del presente. Protagonista il bibliotecario Henry DeTamble, afflitto da una particolare malattia genetica: quando si trova sotto stress è costretto a fare dei viaggi nel tempo, totalmente fuori dal suo controllo, che possono durare anche per periodi molto lunghi. E proprio nei suoi viaggi temporali ha conosciuto sua moglie, l’artista Claire, che aveva incontrato quando lei era ancora una bambina, e tende a rincontrare a ogni suo spostamento nel futuro e nel passato. La relazione fra i due, tra gioie e dolori, costituisce la linea narrativa di questo film romantico immerso nel soprannaturale. Il ricordo di “Ghost”, scritto proprio da uno degli sceneggiatori di “Un amore all’improvviso”, Bruce Joel Rubin, non sottrae interesse e passione alla performance di Rachel McAdams ed Eric Bana, i due bravi attori incaricati di tenere insieme passato, presente, futuro e la tensione narrativa necessaria a mantenere acceso l’interesse del pubblico.

Inverno, primavera, estate e autunno: stagioni che rappresentano anche colori, alcuni dei quali ci “donano” più di altri. In “Caro Marziano” - il programma di Rai Cultura girato e condotto da Pif, in onda domani alle 20.20 su Rai 3 - Giorgia Burini, consulente di immagine esperta di armocromia, aiuterà Pif a individuare la “palette” dei suoi colori "amici", capaci di valorizzare il suo volto e di orientarlo nella scelta dei colori del suo guardaroba. Uno dei personaggi più arruffati della tv italiana riuscirà a migliorare il suo look? "Caro Marziano" è una collezione di storie, volti e luoghi dell’Italia dei nostri giorni, brevi reportage pensati per essere visti da un ipotetico visitatore alieno, che approdi sul nostro pianeta in una data ancora incerta e lontana. Storie attuali e storie senza tempo, storie che hanno una risonanza nazionale e storie che, pur nascendo in un contesto apparentemente marginale, fotografano la contemporaneità. "Caro Marziano" è un programma di Pierfrancesco Diliberto e Luca Monarca, prodotto da Fremantle per Rai Cultura. Regia di Pierfrancesco Diliberto.

Otto città fantasma. Otto luoghi abbandonati da raccontare tra passato e presente del Paese in cui sono sorti. Storie che l’attore e fotografo Sandro Giordano racconta nella serie “Ghost Town” in onda da domani alle 20.25 su Rai 5. Prima tappa a Longyearbyen, la capitale amministrativa delle Isole Svalbard, in Norvegia, l’ultimo avamposto prima del Polo Nord. Qui Giordano inizia la sua ricerca sulla ghost town di Pyramiden, una città mineraria sovietica abbandonata alla fine degli anni ‘90. A Longyearbyen incontra Stefano Poli, fondatore del North Pole Expedition Museum, che gli fornisce le prime informazioni sulla città fantasma. Per raggiungerla occorre imbarcarsi su una nave che solca il mare Artico costeggiando fiordi e ghiacciai. Dopo una traversata di 4 ore Giordano sbarca a Pyramiden ed esplora i luoghi abbandonati di questa città sotto la costante minaccia dell’orso bianco, il predatore più feroce del mondo. Un’esplorazione che lo porta a scoprire gli edifici simbolo di questa “piccola Mosca dell’Artico”: il Palazzo della Cultura, la miniera, la mensa, il complesso sportivo e il dormitorio delle donne.

'Oggi è un altro giorno' su Rai1 ricorda Laura Antonelli - 'Italiani' su Rai Storia racconta Mario Lodi

In occasione dell'uscita di un documentario dedicato a Laura Antonelli, dal titolo "La diva malinconica”, la puntata di domani di “Oggi è un altro giorno”, in onda alle 14.05 su Rai 1 e su Rai Italia, ricorderà la bellissima attrice morta nel 2015 con Daniela Poggi in studio e e con il cantautore Simone Cristicchi e l'attrice Francesca D'Aloja in collegamento. Direttamente dal palco dell'Ariston poi, Pegah Moshir Pour, l’attivista per i diritti umani di origini iraniane. Nella seconda parte del programma invece, spazio all’attualità, con tutti gli aggiornamenti sui principali temi della politica.

Il 17 febbraio 1922 nasceva a Piadena Mario Lodi: non solo maestro, ma un intellettuale impegnato, protagonista del rinnovamento pedagogico della scuola italiana negli anni Sessanta e Settanta. Lodi voleva rifondare la scuola democratica con una rivoluzione silenziosa, che portasse tra i banchi la Costituzione, nella speranza di cambiare il Paese uscito da un ventennio di dittatura. Un personaggio raccontato da “Italiani”, in onda domani alle 17.15 su Rai Storia, in occasione dell’anniversario della nascita. L'attività di Mario Lodi, a partire dal 1945, ha nella scuola il suo centro fondamentale, ma Lodi fu anche uno dei più importanti autori di libri di pedagogia e di letteratura per l'infanzia: il suo “Cipì”, pubblicato per la prima volta nel 1961, è un classico, tradotto in molte lingue e stampato ancora oggi con successo. La sua didattica innovativa si basava sull’esperienza pratica e concreta, sulla cooperazione, la creatività, l’assenza di nozionismo. Una didattica che rifiutava il libro di testo e i voti e metteva al centro di tutto il bambino, con le sue necessità, le sue capacità, le sue abilità. Lodi, continuò per tutta la vita a dedicarsi ai bambini, fondando la cooperativa “Casa delle arti e del gioco” di Drizzona, nel cremonese: un progetto per promuovere, valorizzare e sviluppare le capacità espressive, creative, e logiche dei bambini e degli adulti.

Le campagne della Gran Bretagna rappresentano l’ambiente naturale più modificato dall’intervento umano, e includono pascoli, campi coltivati, siepi, praterie e brughiere. Ma la natura si è, però, reimpossessata di alcuni di questi ambienti, trasformandoli in sorprendenti santuari per la fauna selvatica. Lo racconta “Wild Gran Bretagna”, in onda domani alle 14.00 su Rai 5. Alcune specie animali hanno sviluppato forme di convivenza con l’uomo, come i pipistrelli e i daini, ma anche la lepre, introdotta dai Romani circa duemila anni fa, è ormai una presenza abituale nelle campagne inglesi. Altre specie sono più sfuggenti, come alcuni rari rettili britannici. La fauna avicola ha presenze antiche, come il barbagianni e la poiana, o arrivi più recenti, come la civetta. E sorprendenti ritorni, come quello dell’otarda sulla Piana di Salisbury.