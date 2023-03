Mondo Rai/Appuntamenti e novità

I registi Paolo Genovese e Antonio Valerio Spera e gli attori Claudio Del Falco, Livia Vitale e Antonella Prisco saranno ospiti di Gigi Marzullo, domani alle 2.10 su Rai1, a "Cinematografo", l’appuntamento della notte con il racconto del cinema di Rai Cultura. In studio anche Enrico Magrelli con gli altri critici in collegamento: Valerio Caprara, Francesco Puma, Gaia Serena Simionati. I professori Davide Bennato, Raffaele Savonardo e Giuseppe Liotta nel commento dell’offerta della settimana e la classifica dei film più visti. L’occhio esterno di questa settimana è dello scrittore e docente Giuseppe Lupo. In chiusura, ampio spazio alle valutazioni del pubblico dei film in programmazione nelle sale.

Ultima puntata prima della pausa sanremese per “Stasera c’è Cattelan”, il late show con Alessandro Cattelan, in onda domani alle 23.00 su Rai 2. Ospiti, i nuovi coach di “The Voice Senior” i Ricchi e Poveri, Elettra Lamborghini e il giornalista ed esperto di calciomercato Fabrizio Romano.

È la prima volta che il Papa visita il Sud Sudan, lo Stato più “giovane” del mondo. Negli ultimi anni in Sud Sudan migliaia di persone hanno perso la vita e milioni sono diventate sfollate a causa dei disordini civili, soprattutto negli Stati dell'Upper Nile, Jonglei e Unity, a 12 anni dalla secessione dal Sudan. La guerra civile che vede contrapposte le forze governative del Presidente Salva Kiir e l'Esercito di Liberazione del Popolo Sudanese (SPLA), che è all'opposizione, ha compromesso le speranze di sviluppo economico del Paese. Al centro ci sono le vaste riserve di petrolio di cui il Sud Sudan dispone.Nel paese si registrano anche violazioni dei diritti umani e la limitazione della libertà di stampa e secondo l'Indice di percezione della corruzione (CPI) del 2022 il Sud Sudan è secondo soltanto alla Somalia. A “Radio3 Mondo”, domani alle 11 su Rai Radio 3, Laura Silvia Battaglia ne parlerà con Irene Panozzo, esperta di Sud Sudan e con Uriel Mazzoli, capoprogetto di Medici Senza Frontiere in Sud Sudan.

Su Rai1 'The Voice Senior' - Su Rai3 e su Rai Storia 'Passato e Presente'

Sono ancora le Blind Auditions, le tradizionali “audizioni al buio”, a essere al centro di “The Voice Senior”, il talent show condotto da Antonella Clerici, che premia le più belle voci over 60 del Paese, in onda domani alle 21.25 su Rai 1. Obiettivo degli aspiranti concorrenti, ancora una volta quello di conquistare almeno uno dei giudici - tra Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Clementino e i Ricchi e Poveri – attraverso l’unico strumento che hanno a loro disposizione: la voce. Ad accogliere i cantanti, infatti, i quattro coach girati di spalle: solo quello che deciderà di voltarsi si aggiudicherà il concorrente in squadra. Se più coach si volteranno, invece, la scelta passerà al concorrente, che deciderà a chi affidare il proprio percorso. Nella scorsa puntata di Auditions, sono tre gli ex cantanti che hanno deciso di entrare nel team di Gigi D’Alessio: ovvero Maria Luigia Caimi, in arte Lisa Maggio, sessantun anni da Bologna; Dario Gay, milanese di sessantadue anni, oggi impiegato comunale; e il sessantatreenne napoletano Gianni Conte. Scelgono il team costituito da Angela e Angelo dei Ricchi e Poveri, l’agente commerciale Augusta Procesi di sessantacinque anni dalla provincia di Roma e Giulia Crocini, insegnante di canto di Trieste. Clementino si aggiudica Teresa Laurita, impiegata di sessant’anni di Potenza, mentre entrano nel team di Loredana Bertè, Rossella Coci, sessantaquattrenne insegnante di canto da Prato, Ronnie Jones, l’ottantacinquenne ex cantante professionista, e l’ottantanovenne palermitano Agostino Lo Casto. Durante la puntata spazio, dunque, alle esibizioni al buio dei nuovi aspiranti concorrenti di “The Voice Senior”, alle loro storie e agli ormai immancabili duetti con i coach. La nuova puntata è sempre disponile on demand anche su RaiPlay e visibile all’estero su Rai Italia.

“The Voice Senior” è prodotto da Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Fremantle Italia e da Marco Tombolini ed è figlio di “The Voice”, format internazionale creato da John de Mol tra i più visti al mondo. La regia è di Sergio Colabona. Nel giugno 1963, Stati Uniti e Unione Sovietica firmano l’accordo che porta alla nascita di una linea diretta, la cosiddetta “hotline” tra Mosca e Washington. A “Passato e Presente”, in onda domani alle 13.15 su Rai 3 e alle 20.30 su Rai Storia, ne parlano Paolo Mieli e la professoressa Marilena Gala. L’idea nasce durante la crisi di Cuba, uno dei momenti in cui il mondo si trovò più vicino allo scoppio di una guerra nucleare. Un pericolo accentuato anche dal fatto che mancava un mezzo rapido ed efficiente attraverso cui il presidente Kennedy e il leader sovietico Kruscev potessero parlarsi. Scopo primario della cosiddetta “hotline” è dunque offrire un canale di comunicazione tra le due superpotenze in momenti di particolare tensione, ed evitare che malintesi o incidenti fortuiti possano condurre verso un’escalation nucleare. Operativa dall’agosto del 1963 la “hotline” nell’immaginario collettivo viene rappresentata da un telefono rosso, che però in realtà non è mai esistito, se non sugli schermi di Hollywood.

Le infiammazioni del pancreas, le cui cause più comuni sono rappresentate dai calcoli biliari: a “Elisir” - il programma di medicina condotto da Michele Mirabella e Benedetta Rinaldi con Francesca Parisella in onda domani alle 10.30 su Rai 3 – ne parla il professor Antonio Gasbarrini, direttore dell’area Gastroenterologia e Oncologia Medica della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Si prosegue con i “10 minuti su” parlando di disturbi del comportamento alimentare: quali sono i segnali che possono aiutare a identificare queste patologie? In studio. lo psichiatra Leonardo Mendolicchio, responsabile dell’Unità Operativa della Riabilitazione dei Disturbi Alimentari e della Nutrizione dell’Ospedale Auxologico Piancavallo. Nel “Mi dica dottore”, focus su ematomi e contusioni: cosa sono e come possono essere curati? Risponde alle domande la dottoressa Marina Moscatelli, medico di famiglia della Federazione Italiana dei Medici di Medicina Generale di Roma. La settimana si chiude, infine, sfatando i falsi miti sui fermenti lattici e i probiotici con la dottoressa Laura Rossi, nutrizionista del Centro di ricerca Crea Alimenti e Nutrizione.

Su Rai5 'L'enigma Savinio' - Su Rai3 a 'Geo' si parla di domoticaLa vita di Alberto Savinio si snoda, tra Otto e Novecento, tra i centri culturali più importanti d’Europa, lo racconta il doc “L’enigma Savinio” in onda domani alle 19.35 su Rai 5. Alla ricerca perenne di un ambiente consono alle sue aspirazioni artistiche, il fratello altrettanto talentuoso di Giorgio De Chirico si sposta inquieto tra le città e le nazioni. La Grecia della nascita e della prima infanzia, avvolta nel mito e nell’epica, la Germania dell’apprendistato musicale, la Parigi delle avanguardie, convivono in lui con un’Italia mediterranea, patria ritrovata solo in parte. Nel regime fascista, Savinio risulta, infatti, un corpo estraneo, poco utilizzabile ai fini del consenso. Nel suo cosmo non ci sono eroi tutti d’un pezzo, ma solo miti da rivisitare e destrutturare, con la leggerezza acuta e ironica della sua penna e del suo pennello. Si contrappone anche all’idealismo, e allo specialismo del suo tempo. Si sente un dilettante, ma non nel senso comune del termine, piuttosto per l’inesauribile diletto del creare, del misurarsi con pratiche diverse. E questo è, forse, il tratto più incisivo della sua contemporaneità. Il documentario è arricchito dagli interventi di Ester Coen, storica dell’arte; Lucia Poli, attrice; Ruggero Savinio De Chirico, artista; Marco Scolastra, musicista; Alessandro Tinterri, storico dello spettacolo; e dalle letture di Elio Turno Arthemalle.Poter regolare l'accensione e lo spegnimento del riscaldamento o di altri impianti della nostra abitazione, anche quando non siamo all'interno e neanche nelle vicinanze della stessa, è possibile. Domani alle 16.00 su Rai 3, "Geo", il programma sulla natura, l’ambiente e le culture del mondo prodotto da Rai Cultura e condotto da Sveva Sagramola ed Emanuele Biggi, si occuperà di domotica e di quanto possa aiutarci a gestire al meglio la nostra casa, oltre che a risparmiare. Se ne parlerà con Alessandro Ronca, esperto di energie alternative ed efficienza energetica.La prima serie della storia della televisione italiana che vede protagonisti agenti della Polizia di Stato, in particolare un ufficiale e due sottufficiali del corpo di Polizia Stradale: è “Il triangolo rosso” di cui Rai Teche propone su RaiPlay, da domani, le due stagioni integrali, la prima in onda domani nell’estate del 1967, la seconda nel 1969 (https://www.raiplay.it/programmi/iltriangolorosso). Gli interpreti principali sono Jacques Sernas, Riccardo Garrone ed Elio Pandolfi mentre alla regia si alternano Mario Maffei, Piero Nelli e Ruggero Deodato. Il 6 episodi della prima stagione ed i 7 della seconda sono caratterizzati da una maggior dinamicità investigativa rispetto ai polizieschi contemporanei, dettata dalla necessità di mostrare in ogni episodio una vicenda compiuta, ambientata nel contesto di interventi svolti sulle strade. Questo elemento favorì un maggior utilizzo di riprese in esterni anziché nei teatri di posa, elemento che consente anche di osservare curiosi spaccati della vita e della società italiana del periodo. In ciascun episodio gli agenti indagano per scoprire la dinamica di gravi incidenti stradali ed identificare i responsabili. Le vicende narrate sono ispirate a fatti di cronaca del tempo e riflettono la realtà vissuta da automobilisti e cittadini. Negli anni in cui avveniva la prima motorizzazione di massa degli italiani la serie, realizzata in collaborazione con la Polizia di Stato, si prefiggeva l’obiettivo non solo di intrattenere, ma anche di divulgare presso il vasto pubblico televisivo le regole fondamentali per la salvaguardia della sicurezza stradale.