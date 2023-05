Mondo Rai/Appuntamenti e novità

Dopo sei anni di assenza torna uno dei varietà più amati della televisione italiana: “I migliori anni”. Da domani alle 21.25 su Rai 1, e per 6 puntate, Carlo Conti condurrà in diretta dagli studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma il programma, realizzato dalla direzione Intrattenimento Prime Time Rai in collaborazione con Endemol Shine Italy. Anche questa nona edizione sarà un susseguirsi di ricordi dei decenni passati per ripercorrere un vero e proprio viaggio che attraverserà 40 anni di musica, televisione, oggetti, fatti, mode e fenomeni: ancora una volta l’occasione per fare un tuffo all’indietro regalando emozioni. Nella prima puntata saranno ospiti i Pooh, che commenteranno con Conti la Hit Parade delle loro canzoni più amate dai telespettatori e canteranno le canzoni più votate nella Hit Parade; i Londonbeat, gruppo internazionale tra i più seguiti degli anni ’80 e ’90, con hit dance come “I've Been Thinking About You”; il duo tedesco Modern Talking, che, negli anni ’80, ebbe successo in mezzo mondo con canzoni come “Chery, chery lady”; la francese Caroline Loeb, che nel 1986 diventò popolare a livello internazionale con il singolo “C'est la ouate”; Patrick Hernandez, conosciuto in tutto il mondo per la hit “Born to Be Alive”. E, poi, gli artisti di casa nostra, a cominciare dai cantautori: Alberto Fortis, che ha pubblicato album di grande successo, con canzoni come “Milano e Vincenzo”, “La sedia di lillà” o “Settembre”; Drupi, tra gli artisti italiani dal grande seguito nell’Est Europa, con canzoni come “Sereno è”; “Regalami un sorriso”, “Piccola e fragile”; Paolo Vallesi, con i suoi grandi successi “La forza della vita” e “Le persone inutili”; Marco Ferradini, autore e interprete di “Teorema”, entrata nell’immaginario di più generazioni; Donatella Milani, seconda al Sanremo 1983 con “Volevo dirti”, edizione vinta da un’altra ospite della serata, Tiziana Rivale, con “Sarà quel che sarà”. Tra i cantanti, Viola Valentino, che interpreterà “Comprami”, e Gianmarco Carroccia, allievo di Mogol e interprete del repertorio di Lucio Battisti. Alessandro Siani sarà il protagonista di “My list” svelando e raccontando le canzoni che scandiscono la sua vita mentre commentatori del tempo saranno i comici Sergio Friscia e Antonio Giuliani. Tutti i momenti musicali saranno accompagnati dall'orchestra dal vivo diretta dal maestro Pinuccio Pirazzoli e dalle coreografie del Chorus di Fabrizio Mainini, con i costumi di Simonetta Innocenti per ricreare le atmosfere dei vari decenni. Ogni momento del programma sarà come un tassello di un coloratissimo puzzle dai mille colori e mille sapori in un gioco della memoria con lo stile che solo ‘I Migliori Anni’ può vantare e sul quale ha basato il suo grande seguito. ‘I Migliori Anni’ è un format originale italiano di Endemol Shine Italy, esportato con successo anche all’estero, andato in onda in Brasile, Bulgaria, Cina, Francia, Lituania, Paesi Bassi, Romania, Russia, Spagna, Medio Oriente. E’ basato sul format creato da Endemol Shine Italy Spa e Direzione Intrattenimento Prime Time e distribuito da Banijay Group, è un programma di Carlo Conti, Emanuele Giovannini, Leopoldo Siano, Ivana Sabatini, Mario d’Amico, Walter Santillo, Stefania De Finis e la collaborazione di Fiammetta Profili. Le scenografie sono di Riccardo Bocchini, le luci di Mario Catapano. Produttore Esecutivo Rai Eleonora Iannelli. La regia è firmata da Maurizio Pagnussat. Per interagire con #imigliorianni, basta collegarsi con la pagina ufficiale del programma su Facebook (@MiglioriAnniRai) oppure ‘cinguettare’ tramite twitter (@MiglioriAnniRai - #imigliorianni). Sito di riferimento www.rai.it/imigliorianni. Disponibile anche su RaiPlay.

Un salto nel noir d’autore per Ivano De Matteo: domani alle 21.20 in prima visione su Rai 3, c'è il suo “Villetta con ospiti”, film con il quale il regista romano trasferisce al Nord Italia - in un contesto alto borghese - il suo gusto per l’introspezione e la sua capacità di sintonia con il disagio contemporaneo. Diletta e Giorgio sono una coppia ricca e infelice. Lei s’impegna molto per dare contorno alla propria esistenza appoggiandosi a Don Carlo, un sacerdote con un debole per le sue parrocchiane. Lui è aspro e infedele, e approfitta delle ricchezze della moglie con una gestione, a dir poco equivoca, dell’azienda di famiglia. La figlia Beatrice è un’adolescente arrabbiata, e la nonna è severa e taccagna. Intorno a loro orbitano un poliziotto napoletano corrotto, un medico avido e una famiglia di immigrati romeni. La villetta che dà il titolo al film sarà teatro di una cupa e delittuosa vicenda che porta allo scoperto le meschinità di ognuno. Le storie di De Matteo hanno sempre un carattere determinato e personale: qui l’asprezza della vicenda si vale di un Marco Giallini in perfetto equilibrio nella parte, e da un contorno di interpreti eccellenti, da Michela Cescon a Erika Blanc, da Vinicio Marchioni a Bebo Storti, che confermano l'inclinazione dell’autore per il film corale.

In Campania, in provincia di Salerno, parte da qui "Sì Viaggiare", la rubrica del Tg2 in onda domani alle 13.50 su Rai 2: si va alle porte del parco nazionale del Cilento a Castelcivita, un borgo medievale arroccato su una roccia come una fortezza dominato dalla torre angioina e alle sue grotte chiamate anche grotte di Spartaco che si estendono nel massiccio dei monti alburni, uno dei complessi speleologici più grandi dell'Italia meridionale. Ci si sposterà poi in Puglia, nel Gargano, in provincia di Foggia a Monte Sant'Angelo, conosciuta nel mondo per il santuario di San Michele Arcangelo, patrimonio Unesco dal 2011 insieme alla foresta umbra . Qui pellegrini, papi e re sono venuti a inginocchiarsi nei secoli per ottenere l'indulgenza plenaria. Infine nel Lazio, sulla via Appia, che quest'anno ha iniziato il suo cammino per diventare patrimonio dell'Unesco. La Regina Viarum, strada consolare di ben 900 km che unisce Roma a Brindisi e realizzata tra la fine del IV secolo a.c e il III secolo a. c., è considerata una delle più importanti opere d'ingegneria del mondo antico e fu anche un crocevia culturale per il mondo romano.

Su Rai5 Daniele Gatti, l'Orchestra Rai e Mendelssohn - Su Rai Radio1 'Radio anch’io'

Si chiude con le Sinfonia n. 4 e n. 5 – in onda domani alle 21.15 su Rai 5 – il ciclo con l’esecuzione integrale delle Sinfonie di Mendelssohn diretta da Daniele Gatti sul podio dell’Orchestra Sinfonica Nazionale Rai. La Sinfonia n.4 in la maggiore, definita da Mendelssohn "il lavoro più gaio che io abbia mai finora composto", fu scritta durante il viaggio di formazione che il compositore fece in Italia tra il 1830 e il 1831. Da qui il soprannome “Italiana”. Accanto a essa, nella seconda parte del concerto, è proposta la Sinfonia n. 5 in re minore op. 107 detta “La Riforma”, scritta nel 1830 per il trecentesimo anniversario della Confessione di Augusta, prima esposizione ufficiale dei principi del Protestantesimo. Recentemente designato prossimo Direttore musicale della Staatskapelle di Dresda, Daniele Gatti è Direttore principale del Maggio Musicale Fiorentino, Direttore musicale dell’Orchestra Mozart, oltre che Consulente artistico della Mahler Chamber Orchestra. Ha ricoperto incarichi presso orchestre come quella del Concertgebouw di Amsterdam, dell’Accademia di Santa Cecilia, presso la Royal Philharmonic Orchestra, la Royal Opera House di Londra e l’Opera di Roma. I Berliner e i Wiener Philharmoniker, la Staatskapelle di Dresda, la Symphonieorchester des Bayerisches Rundfunk e la Filarmonica della Scala sono alcune delle istituzioni sinfoniche che dirige regolarmente.

In vista del 1° maggio il punto sul mercato del lavoro nel nostro Paese sarà al centro della puntata di “Radio anch’io” in onda domani alle 6.30 su Rai Radio 1. In trasmissione si cercherà di capire anche che respiro possa avere l’attivismo cinese sulla guerra e se stia o meno per cominciare la controffensiva ucraina di primavera. Ospiti di Giorgio Zanchini: dalle 6.30-7.00 Pablo Rojas, Grr; Rosita Dagh di London One Radio (la radio a Londra degli italiani); Massimo Cerofolini, conduttore di Eta Beta. Interverranno alle 7.30-8.00 Nathalie Tocci, direttrice Istituto Affari Internazionale (IAI); Mara Morini, docente di Politica dell'Europa dell'Est all'Università di Genova; Gastone Breccia, studioso di storia militare, Università di Pavia; Michele Santoro, giornalista e ideatore della staffetta per la pace tra Russia e Ucraina. Dalle 8.30-9.00 Mariolina Castellone, vicepresidente M5S al Senato; Maurizio Landini, segretario generale della Cgil; Claudio Durigon, sottosegretario del Lavoro e delle politiche sociali (Lega); Francesco Seghezzi, presidente Associazione per gli Studi Internazionali e Comparati sul Diritto del lavoro e sulle Relazioni industriali (Adapt).

La polizia turca ha arrestato almeno 126 persone sospettate di legami con il Pkk, in vista delle elezioni presidenziali del 14 maggio. È il tema della puntata di “Radio3 Mondo”, in onda domani alle 11 su Rai Radio 3. Luigi Spinola ne parlerà con Lea Nocera, docente di turco e storia della Turchia contemporanea all'università L'Orientale di Napoli. Il presidente turco Erdoğan e il suo partito Giustizia e Sviluppo (Akp) stanno combattendo una delle campagne più dure dei loro vent’anni al potere. I sondaggi nazionali lo pongono testa a testa nella corsa elettorale con Kemal Kılıçdaroğlu, il 74enne leader del Partito popolare repubblicano (Chp), che rappresenterà l'opposizione unita al voto presidenziale. La decisione del partito curdo Hdp di non schierare un candidato è arrivata appena tre giorni dopo che il leader del Chp ha annunciato la sua candidatura, facendo intendere di supportarlo. Così il destino politico di Erdogan potrebbe essere determinato dai curdi turchi.

A "Tg2 Italia" il maestro Gianni Mazza e Marcello Cirillo - Su Rai3 "CinAmerica. La Sfida" racconta la geopolitica

Dopo gli aggiornamenti sui fatti del giorno, domani a Tg2 Italia, la rubrica di attualità in diretta su Rai 2 alle 10, con Marzia Roncacci si parla della Giornata della Terra. Poi, ospiti in studio, il maestro Mazza, uno dei volti più noti dell’intrattenimento televisivo, con il cantante e musicista Marcello Cirillo: insieme hanno partecipato a trasmissioni di grande successo che ripercorreranno con il racconto di molti aneddoti. Nella seconda parte della puntata, insieme al direttore dell’agenzia AskaNews Gianni Todini - nel consueto spazio del venerdì “Settegiorni” - il commento delle notizie, delle curiosità dal mondo e gli anniversari della settimana appena trascorsa. Una pagina, inoltre, è dedicata anche alla Giornata per la sicurezza nel lavoro.

Il nuovo ordine mondiale e la geopolitica: temi al centro del terzo appuntamento con il nuovo programma della Direzione Approfondimento dal titolo “CinAmerica. La Sfida”, condotto da Giada Messetti e Francesco Costa, in onda domani alle 23.05 su Rai 3. In primo piano la situazione globale contemporanea,nella quale tutti gli stati del mondo sono coinvolti e della quale possono diventare pedine importanti nella definizione di alleanze o di scontri: da Taiwan all’Africa, dall’Europa alla guerra tra Ucraina e Russia. In studio intervengono il giornalista Lorenzo Lamperti, esperto di relazioni internazionali e Alessandra Colarizi, autrice di "China files". Dall’ inviato negli Stati Uniti Daniele Compatangelo, inoltre, un servizio sull’impatto dell’auto elettrica con tecnologia cinese sul mercato statunitense.

Si apre con il teatro il nuovo appuntamento con “Save The Date”, il programma dedicato ai principali appuntamenti dell’agenda culturale italiana, in onda domani alle 22.25 in prima visione su Rai 5. In primo piano, “Sei personaggi in cerca d’autore”, il dramma di Pirandello con la regia di Valerio Binasco. Per la musica colta, obiettivo su “Orfeo ed Euridice”, l’opera di Gluck al Teatro La Fenice di Venezia con Orchestra e Coro del Teatro La Fenice. Direttore e maestro al cembalo Ottavio Dantone; maestro del Coro Alfonso Caiani; regia, scene e costumi Pier Luigi Pizzi. Orfeo è interpretato da Cecilia Molinari, Euridice da Mary Bevan e Amore da Silvia Frigato. In sommario anche la mostra “Il meglio maestro d'Italia. Perugino nel suo tempo”, alla Galleria Nazionale dell’Umbria a Perugia, curata da Marco Pierini e Veruska Picchiarelli in occasione del V centenario della morte di Pietro Vannucci. E ancora, la musica del Torino Jazz Festival con Peppe Servillo & TJF All Stars in “Natura morta con custodia di sax” e “Volevo Magia”, il settimo disco di inediti nella carriera della band dei Verdena, nati nel 1995 grazie ad Alberto Ferrari (voce, chitarra), suo fratello Luca (batteria) e Roberta Sammarelli (basso). La puntata si chiude con la presentazione di “Amiche di una vita”, il romanzo di Beatrice Mariani.