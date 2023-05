Mondo Rai/Appuntamenti e novità

Torna su Rai1 con una nuova prima serata “L’Eredità – Viva La Rai” in programma domani. Il game show condotto da Flavio Insinna e prodotto in collaborazione con Banijay Italia, una puntata speciale per raccontare e ripercorrere la lunga storia della Rai, i suoi protagonisti e le tappe significative di un percorso che ha lasciato la sua impronta nel mondo del costume e dello spettacolo italiano. Dal bianco e nero fino alla grande fiction dei giorni nostri Protagonisti - anche in questa occasione – sei concorrenti speciali: Al Bano, Gigi D'Alessio, Nunzia De Girolamo, Claudia Gerini, le coppie Tullio Solenghi/Massimo Lopez, Pierpaolo Spollon/Matilde Gioli, che giocheranno e si sfideranno per conquistare il montepremi finale. L’eventuale vincita sarà interamente devoluta in beneficenza. Una puntata speciale che vedrà i super ospiti Albano e Luca Argentero alle prese con la storica scossa. Non mancheranno poi sorprese e colpi di scena che andranno a unirsi agli ingredienti che quotidianamente contribuiscono a rendere il programma un appuntamento fisso per tanti italiani, tra cui naturalmente, l'irrinunciabile Ghigliottina.

“Eroi” è il titolo dell’episodio di “Fbi”, quinta stagione, in onda domani alle 21.20 in prima visione assoluta su Rai 2. Kelly Moran viene preso in ostaggio durante una rapina in banca. La squadra scoprirà che i rapinatori, Marco e Jennifer, stanno cercando di recuperare un codice d’accesso ai conti milionari del padre di Marco. Il loro scopo non è rubare quei soldi, ma consegnare il codice a due criminali che minacciano di uccidere la loro figlia. Gli interpreti sono Missy Peregrym, Zeeko Zaki, Jeremy Sisto, Alana De La Garza, John Boyd, Katherine Renee Turner. A seguire, in prima visione assoluta, alle 22.10 continua la seconda stagione di “FBI International”. Nell’episodio dal titolo “Il cuore più grande del mondo”, un giocatore di basket nasconde la sua malformazione al cuore per non compromettere le sue possibilità di entrare in NBA. Un compagno di squadra, passato in panchina dopo il suo ingaggio e che vuole tornare a essere un titolare, lo droga a sua insaputa per fargli fallire il test antidroga mensile, ma la sostanza stupefacente farà fermare quel cuore generoso. Con Luke Kleintank, Heida Reed, Carter Redwood.

Sedici artigiani vestiti con grembiuli e salopette al lavoro sul palco. Tra loro un uomo in frac, un attore. Un po’ in disparte, in un angolo del palco, comincia a leggere un testo in francese. Il testo è tratto dalla famosa “Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers” di Denis Diderot e Jean Le Rond D’Alembert. Si apre così una delle composizioni di musica contemporanea più importanti degli ultimi decenni, firmata da Giorgio Battistelli: “Experimentum Mundi”, in onda domani alle 23.15 su Rai 5. Le parole dell’attore descrivono ogni professione, i cui attrezzi sono visibili sul palco Poi i rumori delle diverse professioni si elevano: calzolaio, bottaio, falegname, arrotino, selciaiolo, scalpellino, si uniscono ad una sinfonia coinvolgente, in un connubio di gesti e suoni. Lo spettacolo è stato registrato all'Auditorium Parco della Musica di Roma nel maggio 2013. Protagonista la voce recitante di Peppe Servillo, con le percussioni di Nicola Raffone e la direzione dello stesso Battistelli.

Su Rai Movie 'Si accettano miracoli' - Su Rai4 'The Informer - Tre secondi per sopravvivere'

Prova da attore e da regista per Alessandro Siani in "Si accettano miracoli", in onda domani alle 21.15 su Rai Movie. Nella pellicola uscita nel 2015 conta nel cast Serena Autieri, Ana Caterina Morariu, Giovanni Esposito,Giacomo Rizzo, Paolo Triestino, Maria Del Monte e Gigi Savoia. Fulvio è l'unico dei tre fratelli Canfora ad aver lasciato il paese d'origine per andare a lavorare in città. Tagliatore di teste di una nota multinazionale, licenzia senza rimorsi fino a che non è lui stesso ad essere licenziato e, dopo essere finito in carcere per aver picchiato il proprio superiore, viene affidato al fratello Germano, parroco di un piccolo borgo del sud Italia in cui i fratelli sono cresciuti, che gestisce anche una casa-famiglia. Fulvio, costretto in un luogo lontano da ogni modernità, da manager consumato e scaltro qual è, non ci mette molto a capire che, per aiutare la parrocchia e il paese in difficoltà economiche, c'è bisogno di un vero e proprio “miracolo” per attirare i turisti: far piangere la statua di San Tommaso. In breve tempo quel borgo dimenticato da Dio si trasforma in un luogo di culto e pellegrinaggio per migliaia di devoti. Ma quando il Vaticano invierà sul posto i vescovi a fare le verifiche del caso, il piano di Fulvio comincerà a vacillare.

Domani Rai 4 alle 21.20 propone il thriller "The Informer - Tre secondi per sopravvivere". Diretto da Andrea Di Stefano, regista di "Escobar - Paradise Lost" e "L’ultima notte di Amore", "The Informer" è un noir d’azione d’ambientazione carceraria, che vanta un cast di primissimo livello: Joel Kinnaman è il protagonista, affiancato dalla ultima Bond Girl Ana De Armas, Clive Owen e Rosamund Pike. Ex agente delle forze speciali, Pete Koslow è ora un informatore dell’FBI alle prese con il caso del temibile boss della droga noto come Generale. Durante l’operazione d’arresto, però, qualcosa va storto e Pete viene incastrato: ora non gli rimane che stare al gioco e scontare la pena continuando ad eseguire gli ordini del Generale, gestendo il traffico di droga in carcere. Ma sopravvivere in quell’ambiente non sarà affatto semplice.

Come conciliare lavoro e vita privata? È il filo rosso che collega tre storie di donne, ambientate in epoche diverse, in “Guarda il cielo (Stella, Sonia, Silvia)”, di Piergiorgio Gay, in onda domani alle 21.10 su Rai Storia per il ciclo “Cinema Italia”. Nel cast, Sandra Ceccarelli, Paolo Pierobon, Antonio Latella, Denis Fasolo, Margareta Von Krauss, Lina Bernardi, Raffaele Fallica, Giuseppe Battiston, Antonio Catania. Si inizia con Stella, contadina nata negli anni ’40, che lavora duramente per acquistare un pezzo di terra ma che, per le continue gravidanze, non riesce a realizzare il suo sogno. Primi anni '70, Milano: qui si svolge la storia di Sonia, laureanda milanese che vince una borsa di studio a Roma ed è costretta a rimandare la data delle nozze e di conseguenza litiga col fidanzato. La terza storia, ambientata negli anni '90, è quella di Silvia, un'operatrice telefonica di una ditta che vende per corrispondenza in cui è impiegato anche suo marito come caporeparto: la diversa visione dei problemi sindacali e occupazionali crea continue tensioni tra loro.

Su Rai1 'Sentieri - La strada giusta' - Su Rai2 'Vorrei dirti che'

Un viaggio in Toscana, lungo la via Vandelli, è la destinazione di “Sentieri – La strada giusta”, in onda domani alle 14 su Rai 1 e Rai Italia, con Lino Zani, Margherita Granbassi e Giulia Capocchi. Si passerà lungo la leggendaria strada del Ducato Estense, a San Pellegrino in Alpe. Poi, a Resceto, in cammino dalla Finestra Vandelli al rifugio Cai Nello Conti. Quindi fino al ponte della Villetta, per un incontro con i bikers e con i ragazzi di un gruppo folclorico locale. Il viaggio proseguirà da Poggio a Isola di Roccalberti per un focus sulla fruizione e la percorribilità della via Vandelli. Poi, a Pian della Fioba, dove in un piccolo lago di acqua piovana, creatosi sul fondo di un pozzo estrattivo di una cava, è nato un ecosistema unico a livello mondiale. Si passerà quindi a Resceto, lungo uno dei tratti più spettacolari della via Vandelli, con un gruppo di volontari alla scoperta del minuzioso e paziente lavoro di restauro dei muretti a secco. A Pian della Fioba, ad un’altitudine di 900 metri, si andrà a scoprire il fascino dell’orto botanico Pellegrini-Ansaldi, istituito nel 1966 per la salvaguardia della flora endemica delle Alpi Apuane, tre ettari di estensione, un prezioso scrigno di biodiversità. Infine, si arriverà a Massa, in una suggestiva piazza circondata su tre lati da melaranci piantati nel 1819.

Ultimo appuntamento di questa stagione con “Vorrei dirti che”, il programma con Elisa Isoardi - in viaggio per l’Italia alla ricerca di storie - in onda domani alle 14.00 su Rai 2. Questa settimana, Elisa arriverà a Bologna per incontrare Greta, infermiera trentenne con un legame molto speciale con la mamma Manuela. Colpita a soli diciotto mesi da una rara sindrome emolitica-uremica che la costringe a un coma farmacologico di quaranta giorni, Greta sviluppa negli anni un’insufficienza renale cronica che, nel 2019, la porta a iniziare a pensare all’eventualità di un trapianto. Greta è un’infermiera e, durante il Covid, è tra quelli che si impegnano in prima linea nelle terapie intensive. Lo stress cui è sottoposta, però, fa rapidamente peggiorare il suo quadro clinico, al punto da essere costretta a iniziare la ricerca di un donatore. Si fanno avanti in molti, ma la candidata più compatibile è proprio sua madre Manuela. Così, il 24 giugno 2022, Greta e Manuela entrano insieme in sala operatoria, e grazie a questo trapianto che salva la vita a Greta, il loro rapporto diventa ancora più saldo. Greta vuole quindi ringraziare sua madre per averle donato la vita una seconda volta, regalandole inoltre, con il suo grande gesto di amore, la possibilità di una vita felice e di un futuro più sereno. In chiusura di puntata, Elisa Isoardi saluterà tutti coloro che ha incontrato rendendo possibile la prima edizione di questo viaggio di “Vorrei dirti che”, un programma che le ha permesso di raccontare storie di grande umanità raccolte in giro per l’Italia.

Fiumi di roccia incandescente si riversano in mare dalle viscere della terra, violenta manifestazione di forze incontrollabili che, nell'illusione della distruzione, portano invece quella vita che ha reso il pianeta Terra l'unico abitato del nostro sistema solare. Una storia raccontata da “Mari del Sud”, in onda domani alle 14.00 su Rai 5.