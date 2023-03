Mondo Rai/Appuntamenti e novità

La presenza di Sergio Mattarella e il richiamo di Roberto Benigni ai valori fondamentali della Costituzione hanno aperto la 73esima edizione del Festival di Sanremo, da anni non più soltanto una rassegna di canzoni, ma anche una finestra sull’Italia e sul mondo: è il tema di 'Tg3 - Fuori Tg', in onda giovedì 9 febbraio alle 12.25 su Rai 3 e condotto da Maria Rosaria De Medici, che ne parla con i cantanti Shari e Leo Gassman e con i giornalisti Carlo Massarini e Marco Molendini.

Un viaggio alla scoperta di un luogo da sempre al centro dell’interesse di archeologi e studiosi, come dei suoi milioni di visitatori che lo rendono uno dei principali siti turistici di Francia. L’abbazia di Mont Saint Michel è la protagonista 'Mont Saint-Michel: la verità nascosta', in onda giovedì 9 febbraio alle 22.10 su Rai Storia, con l’introduzione del professor Alessandro Barbero. È un isolotto a poche centinaia di metri dalla costa normanna, in una baia le cui maree dall’eccezionale ampiezza – circa 13 metri di dislivello – lo rendono difficilmente accessibile, praticamente inespugnabile. Abitato dall’Ottavo secolo, è stato un importante centro monastico, poi celebre abbazia, ma anche una fortezza e, durante la Rivoluzione, è stata adattata a prigione. Storici, archeologi e architetti sono all’opera su un labirinto di costruzioni sovrapposte nel corso dei secoli per ricostruirne la storia e per decifrare le tracce delle sue multiple funzioni.

Dopo cinque settimane di manifestazioni di massa contro la revisione del sistema giudiziario guidata dal Primo Ministro Benjamin Netanyahu e dal Ministro della Giustizia Yariv Levin, i leader della protesta hanno indetto per lunedì prossimo uno sciopero nazionale, in occasione della prima lettura alla Knesset di alcune delle clausole della riforma. I manifestanti hanno anche indetto una protesta di massa proprio davanti alla Knesset e in altre città del Paese. In Cisgiordania intanto è riesplosa la rabbia dopo l'ultimo raid delle forze israeliane. Nell'attacco presso il campo profughi di Aqabat Jabr vicino a Gerico sarebbero rimasti uccisi almeno cinque militanti palestinesi. Dall'inizio dell'anno sono almeno quaranta i palestinesi caduti sotto il fuoco di forze israeliane, tra le vittime ci sono anche civili. Nel campo profughi di Jenin, alla fine di gennaio, sono stati uccisi in un solo giorno dieci palestinesi tra cui una donna di 61 anni. Il giorno dopo, un palestinese ha aperto il fuoco contro israeliani a Neve Yaacov, un insediamento a nord di Gerusalemme, uccidendo sette israeliani. Il direttore della Cia William Burns ha espresso la sua preoccupazione per la fragile situazione del conflitto israelo-palestinese, affermando che le attuali tensioni tra Israele e l'Autorità Palestinese potrebbero presto portare a una terza intifada. A 'Radio3 Mondo', in onda giovedì 9 febbraio alle 11 su Rai Radio 3, Roberto Zichittella ne parlerà con Davide Lerner, voce di Radio3 Mondo, collaboratore di Domani e per tre anni redattore ad Haaretz in collegamento da Israele.

Chi è stato e cosa ha rappresentato Jimmy Carter, 39° presidente degli Stati Uniti, nella storia americana? A 'Passato e Presente', in onda giovedì 9 febbraio alle 13.15 su Rai 3 e alle 20.30 su Rai Storia, Paolo Mieli e la professoressa Giordana Pulcini ricostruiscono le tappe fondamentali della vita e della carriera politica di una tra le figure più divisive della recente storia americana. Per lungo tempo hanno prevalso le critiche che hanno accompagnato la fine del suo mandato presidenziale, con la netta sconfitta contro Reagan nel 1980 e la generale condanna per non aver risollevato l’economia americana, non aver risolto la crisi energetica e non essere riuscito a liberare gli ostaggi americani in Iran. Ma in tempi più recenti si è assistito a una complessiva rivalutazione, per aver contribuito al processo di pace in Medio Oriente e per le battaglie ambientaliste e in difesa dei diritti umani, che nel 2002 gli sono valse l’attribuzione del Premio Nobel per la pace.

Nel centesimo anniversario dalla nascita (12 febbraio 1923), Rai Cultura celebra Franco Zeffirelli, con due prime serate. Regista di fama mondiale, sceneggiatore, scenografo, Zeffirelli è stato un artista poliedrico che ha messo in scena opere liriche e teatro di prosa, ha firmato regie cinematografiche e televisive. Si comincia con "Trovatore" di Giuseppe Verdi andato in scena nell'estate del 2019 all'Arena di Verona, che Rai Cultura propone giovedì 9 febbraio alle 21.15 su Rai 5. Protagonista la coppia più celebre del teatro d'opera: Anna Netrebko e Yusif Eyazov. Accanto a loro, che vestono i panni di Manrico e Leonora, il baritono Luca Salsi come Conte di Luna, che proprio con Anna Netrebko e Yusif Eyazov è stato protagonista di "Andrea Chénier" alla Scala, e Dolora Zajick come Azucena. Completano il cast Riccardo Fasi, Elisabetta Zizzo, Carlo Bosi, Dario Giorgelè e Antonello Ceron. La direzione musicale è affidata a Pier Giorgio Morandi, mentre la regia è quella ormai storica di Zeffirelli, monumentale e mutevole, con costumi di Raimonda Gaetani, le danze ispaniche di El Camborio riprese da Lucia Real, e i combattimenti coreografati dal maestro d'armi Renzo Musumeci Greco. Regia tv di Tiziano Mancini.

La storia del monumento più famoso di Parigi, conosciuto in tutto il mondo come simbolo della città stessa e della Francia, realizzato per l’esposizione universale del 1889. La racconta il professor Alessandro Barbero in 'a.C.d.C.', in onda giovedì 9 febbraio alle 21.10 su Rai Storia. In primo piano, la sfida tecnica ed umana dell’ingegnere Gustave Eiffel nella Parigi della Belle Époque per erigere nel cuore della città una rivoluzionaria, gigantesca torre metallica: la battaglia di un uomo per realizzare il suo sogno, contro tutte le avversità e gli ostacoli.

La "hygge" danese, espressione che indica uno stile di vita volto alla comodità, all’accoglienza, alla familiarità, sarà al centro delle puntate di 'Caro Marziano', il programma di Rai Cultura girato e condotto da Pif, in onda giovedì 9 e venerdì 10 febbraio alle 20.20 su Rai 3. La Danimarca compare ogni anno in cima alle classifiche dei paesi più felici al mondo, ma come sempre la felicità espressa sotto forma di classifica è discutibile, appesa a numeri e coefficienti che parlano di PIL pro capite, spesa sanitaria, densità abitative. Eppure, i danesi sanno di essere differenti e, orgogliosamente, rivendicano l’ingrediente che rende la loro felicità così speciale: la 'hygge', un concetto difficile da spiegare a parole, ma facile da capire se la si vede all’opera. Pif incontrerà autori di volumi sulla 'hygge', designer, gestori di locali ispirati alla 'hygge' e i loro clienti e il direttore di un museo interamente dedicato a questo stile di vita. Tutto a Copenhagen, capitale mondiale della 'hygge'.

Una catastrofe epocale. Il terremoto in Turchia e Siria è in apertura di 'Casa Italia', in onda giovedì 9 febbraio su Rai Italia e RaiPlay. Si parlerà anche degli aiuti che il nostro Paese sta inviando nelle aree più colpite. Roberta Ammendola si collega con Carmela Giglio, corrispondente Rai da Istanbul e con Luigi D’Angelo, direttore delle Operazioni di Emergenze della Protezione civile, che annuncia "ulteriori contributi, compreso il necessario per attrezzare un importante ospedale da campo, che la Regione Piemonte ha messo a disposizione". In studio, Andrea Tertulliani, sismologo dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia; in collegamento anche Monsignor Filippo Colnago da Damasco, in Siria e Nicoletta Battaglia, architetto, da Konya, Turchia. Negli Emirati Arabi Uniti il numero degli italiani residenti è di circa diciassettemila. Negli ultimi anni la presenza dei nostri connazionali è aumentata in maniera esponenziale ed è concentrata a Dubai: quattordicimilacinquecento presenze. Chi sono gli italiani che vivono nel Paese e di cosa si occupano? Lo spiegano Lorenzo Fanara, Ambasciatore d’Italia negli Emirati Arabi Uniti, Dora Paradies, Market Manager Italia per un operatore esperto di tour e safari nella regione e Fabrizio Puglisi, giovane expat che si è stabilito nel Paese più di dieci anni fa. A 'Sportello Italia' l’avvocato Marianna De Cinque si occupa di una figura molto importante per la tutela dei figli di separati e divorziati: il curatore speciale. In sommario anche il Festival di Sanremo con Fabiana Giacomotti che commenta il look di artisti e ospiti con una delle stylist più ricercate e seguite dai cantanti italiani: Susanna Ausoni. Maria Cristina Zoppa ha incontrato, invece, una delle favorite: Elodie. Stefano Platresi e Monica Marangoni commentano le canzoni in gara.

Giovedi’ 9 febbraio alle 21.20 su Rai 3, in occasione del Giorno del ricordo, andrà in onda il film 'Red Land (Rosso Istria)', una pellicola del 2018 del regista Maximiliano Hernando Bruno, con Selene Gandini, Franco Nero, Geraldine Chaplin. La trama: Settembre 1943. Dopo l’arresto di Mussolini il 25 luglio, il maresciallo Badoglio, capo del governo italiano, chiede e ottiene l’armistizio da parte degli anglo–americani e fugge da Roma, lasciando l'Italia allo sbando. L'esercito non sa più chi è il nemico e chi l’alleato. Il dramma si trasforma in tragedia per i soldati abbandonati a se stessi nei teatri di guerra, ma anche, e soprattutto, per le popolazioni civili istriane, fiumane, giuliane e dalmate, che si trovano ad affrontare un nuovo nemico: i partigiani di Tito che avanzano in quelle terre, spinti da una furia anti-italiana. In questo drammatico contesto storico, avrà risalto la figura di Norma Cossetto, giovane studentessa istriana, laureanda all'università di Padova, barbaramente violentata e uccisa dai partigiani titini, avendo la sola colpa di essere italiana e figlia di un dirigente locale del partito fascista. Il film racconta quella pagina tragica della nostra storia, in cui Istria e Dalmazia, tra il 1943 e il 1947, divennero teatro di stragi, di vite risucchiate nel buio delle foibe, le cavità carsiche di cui è costellato il territorio della Venezia Giulia, luogo da cui partirono in migliaia temendo per la propria sopravvivenza. Il Parlamento ha scelto la giornata del 10 febbraio come Giorno del Ricordo, in memoria delle vittime delle foibe e degli esuli giuliano-dalmati. A Norma Cossetto venne conferita la Medaglia d'Oro al valor civile dal Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi. Una targa in suo ricordo è presente all'interno del Palazzo Bò dell'università di Padova.