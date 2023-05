Mondo Rai/appuntamenti e novità

Due nuove puntate in prima visione, dal titolo "Purosangue", per "Un passo dal cielo", la fiction tornata su Rai 1 con la settima stagione. Nell'appuntamento di domani alle 21.30, un omicidio durante un concorso equestre porta Manuela a collaborare ancora con Nathan. Mirko si avvicina a Paron subendone la pericolosa influenza, mentre Vincenzo è geloso di Carolina e Hans. A seguire, nella seconda parte, Manuela spinge Gregorio a ricostruire la sua vita e Vincenzo cerca di recuperare con Carolina. Manuela indaga prove che legherebbero Paron alla sua indagine e Adele prende misure estreme.

La diciannovenne Tessa Yong è la classica brava ragazza: studentessa diligente, figlia obbediente di una madre single, Carol, che l'ha cresciuta fra grandi difficoltà economiche, fidanzatina devota di un ragazzo perbene che è suo amico fin dall'infanzia. Per la prima volta, Tessa si allontana da casa e dallo storico fidanzato Noah, trasferendosi alla Washington Central University. Qui, grazie all’eccentrica compagna di stanza Steph, la ragazza rimane folgorata dall’incontro con il misterioso Hardin Scott. Quando nuovi sentimenti affiorano, Tessa si sente divisa tra presente e passato ma può almeno contare sul nuovo amico Landon, fratellastro di Hardin. Dopo vari tentennamenti, la giovane accetta di partecipare ad una festa con Steph, Hardin e il gruppo di amici ma, complice l’alcol, la serata sarà un disastro… E' la trama di "After", la proposta di prima serata di Rai 2 per domani. Tratto dall'omonima saga letteraria firmata da Anna Todd, "After" è approdato sul grande schermo nel 2019 grazie a una squadra tutta al femminile: diretto da Jenny Cage, con Josephine Langford, Hero Fiennes Tiffin, Selma Blair, Jennifer Beals e Dylan Arnold il film è diventato una sorta di fenomeno internazionale per il pubblico più giovane, che si è appassionato alla storia romantica dei suoi protagonisti. Di "After" sono usciti finora 4 sequel, l'ultimo nel 2022 che avrebbe dovuto essere quello conclusivo, ma ne è stato annunciato un altro, incentrato sulla Next Generation, ovvero sui figli di Tessa e Hardin, Emery e Auden, e anche un prequel che racconterà proprio la storia di Hardin Scott prima degli eventi della saga principale.

Rocco Papaleo, Eugenio Finardi, Vinicio Capossela, Francesca Fagnani, Valerio Lundini, Raiz della fiction "Mare fuori", il poeta Vincenzo Costantino Cinaski e il corpo di ballo dei Trockadero: sono gli ospiti della puntata di "Splendida Cornice" in onda domani alle 21.25 su Rai 3. Insieme alla conduttrice, Geppi Cucciari, la band capitanata da Nicola "Ballo" Balestri, il divulgatore Roberto Mercadini e l’insegnante d’italiano Andrea Maggi. "Splendida Cornice", prodotto da Rai Cultura e ITV-MOVIE, parte dalla convinzione che tutto può essere cultura, l’importante è come si usa. E' un programma di Geppi Cucciari e Luca Bottura, scritto con Stefano Andreoli, Enrico Bettella, Pietro Galeotti, Giovanni Robertini, Andrea Sansalone e con Gregorio Paolini, Federico Vozzi, Francesca Papasergi. Il coordinamento editoriale è di Felice Cappa, la cura di Paola Gullà e Antonella Vecchiariello, la scenografia di Maurizio Zecchin, il produttore esecutivo Elena Milani. La regia è di Alessandro Renna.

Su Rai Storia Archivi, miniere di storia - Su Rai5 'Fuori binario'

Già capitale del Regno d’Italia, ma prima ancora centro di espansione della dinastia che a partire dall’epoca moderna ha aggregato la nostra nazione, i Savoia. Torino è protagonista dell’appuntamento con “Archivi, miniere di storia” in onda domani alle 22.40 su Rai Storia. Tra i documenti più antichi della città spicca l’atto fondativo di un’antica abbazia medievale. Della storia di questo ducato che si fa regno e poi capitale culturale d’Italia, Marco Mondini parla con Walter Barberis, storico, editore, e presidente della casa editrice Einaudi, con la direttrice dell’archivio Elisabetta Reale, e con la storica del moderno Paola Bianchi, esperta di casa Savoia.

La Subappenninica è la ferrovia che un tempo giungeva fino ad Urbino, e che oggi è dismessa. In mancanza di treni, ma in presenza comunque di binari, è sempre possibile ripercorrere a piedi un affascinante tratto di strada ferrata. Un percorso seguito da “Fuori Binario”, in onda giovedì 13 aprile alle 20.25 su Rai 5. Un viaggio in cui le Marche vengono raccontate dai suoi abitanti, attraverso gli occhi e le parole di cuochi, giornalisti, aristocratici, amanuensi, vignaioli.

Un incredibile viaggio tra i pericoli della natura con il film fanta-action "Jumanji – The next level", pirotecnico sequel/reboot del film cult per ragazzi "Jumanji", del 1995. Stavolta non è il famigerato gioco di società a riversarsi nella nostra realtà, ma un quartetto di liceali a finire risucchiati all’interno dello stesso gioco, che in questo caso ha le fattezze di un videogame vintage. I quattro ragazzi si tramuteranno nei loro coraggiosi avatar e avranno solo poche ore (e un numero limitato di “vite”) per salvare il regno di Jumanji dai piani del malvagio Russell Van Pelt così da poter tornare alla loro vita. Diretto dal figlio d’arte Jake Kasdan, "Jumanji – The next level" è il tentativo di rilanciare per le nuove generazioni un brand di culto e trasformarlo in una saga. Tra azione forsennata, ironia e grandi prove di sopravvivenza con elementi naturali e feroci animali della giungla, il film affida il suo appeal a un quartetto di attori del calibro di Dwayne Johnson, Jack Black, Karen Gillan e Kevin Hart. "Jumanji – The next level" andrà in onda domani alle 21.15 su Rai Movie.

Su Rai Radio1 "Radio anch'io" - Su Rai1 'Oggi è un altro giorno'

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, alle prese con grandi questioni economiche, come nomine e misure. E ancora, cosa fare con orsi e lupi, e il punto sul rapporto tra esseri umani e animali. E infine, le ultimi terribili notizie che arrivano dall’Ucraina. Questi gli argomenti della puntata di "Radio anch'io", condotta da Giorgio Zanchini, in onda domani alle 6.30 su Rai Radio1. Tra gli ospiti presenti fino alle 7.00: Pablo Rojas, Grr; Enzo Arceri, Grr da Odessa; Guglielmo Rapino, Intersos; Francesco Repice, redazione sportiva del Grr. Nella seconda parte, tra le 7.30 e le 8.00, saranno invece presenti: Paolo Barelli, capogruppo di FI alla Camera; Franco Bernabè, presidente di Acciaierie d'Italia; Maria Cecilia Guerra, deputata del gruppo Pd-Idp, Commissione Bilancio alla Camera. Infine, nell’ultima parte del programma, tra le 8.30 e le 9.00, ci saranno: Alberto Faustini, direttore del quotidiano “Alto Adige”; Maurizio Fugatti, presidente della Provincia autonoma di Trento (Lega); Margherita d'Amico, scrittrice, giornalista e attivista; Luciano Sammarone, direttore del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise.

Domani a "Oggi è un altro" in diretta su Rai 1 dalle 14.05, Serena Bortone incontra Maurizio Ferrini che racconterà la sua carriera tra alti e bassi e concluderà la sua intervista nello spazio dello "specchio". Quindi, sarà la volta di Chiara Salerno, figlia di Valeria Valeri ed Enrico Maria Salerno, e in collegamento, l'attrice Giovanna Ralli. Poi, la showgirl e conduttrice tv Veronica Maya. Nella seconda parte del programma il consueto spazio informativo, ospiti gli onorevoli Chiara Appendino (Movimento 5 Stelle) e Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera.

Si parlerà di carne sintetica nella puntata di “Casa Italia” in onda domani su Rai Italia e condotta da Roberta Ammendola. Sono ospiti Stefania Ruggeri, prima ricercatrice Crea – Alimenti e Nutrizione e Lorenzo Bazzana di Coldiretti. In collegamento: Maria Gianniti da Israele, Giovanna Botteri dalla Francia e Laura Pepe dagli Stati Uniti. Cosa unisce l’acqua e l’arte? Lo spiegheranno Stéphane Verger, direttore del Museo Nazionale Romano e Giuseppe Lepore, presidente del Centro Europeo per il Turismo e la Cultura. Nello spazio moda, Fabiana Giacomotti, accoglierà il costumista Gabriele Mayer, che ha vestito Raffaella Carrà e Renato Zero; Lucia Masina, scrittrice; e Caterina Crepax, architetto e designer. A “Sportello Italia” la giurista d’impresa ed esperta di problematiche internazionali Lorenza Morello tornerà a trattare l’argomento della “cittadinanza italiana”. Per "Storie dal Mondo" si andrà in Africa per un’altra tappa del viaggio di Paolo Emilio Landi, in Tanzania al seguito dei medici di Rainbow for Africa. Poi, in Messico per conoscere Marina Tomei, concertista nata a Roma che vive da dieci anni a Città del Messico. In chiusura, ci sarà Fabrizio Moro, intervistato da Maria Cristina Zoppa.