Mondo Rai/Appuntamenti e novità

Quinto appuntamento con The Voice Senior, il talent show condotto da Antonella Clerici, che premia le più belle voci over 60 del Paese, in onda domani in prima serata. Al centro della puntata, l’ultima sessione di “Blind Auditions”, le tradizionali “audizioni al buio”, che porteranno i coach di The Voice Senior a scegliere gli ultimi concorrenti che andranno a completare le loro squadre. Una scelta complessa, che diventa sempre più strategica. I posti a disposizione nei team dei coach sono infatti sempre meno: solo due per Loredana Bertè, Ricchi e Poveri e Clementino, mentre a Gigi D’Alessio resta un solo posto libero. Ma non è tutto: una volta completate le squadre, per i coach è subito tempo di prendere delle nuove decisioni. Si apre infatti la prima adrenalinica fase “Cut”, in cui i coach dovranno scegliere tra i dodici concorrenti che compongono il loro team, i sei cantanti che vogliono portare al “Knock Out”, ovvero alla semifinale di The Voice Senior. Chi saranno gli ultimi concorrenti a entrare nei team di Loredana, Gigi, Clementino e dei Ricchi e Poveri? E chi, invece, i primi eliminati della fase “Cut”? Lo scopriremo nella nuova puntata di The Voice Senior in prima serata su Rai1; sempre disponile on demand su RaiPlay e visibile all’estero su Rai Italia. The Voice Senior è prodotto da Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Fremantle Italia e da Marco Tombolini ed è figlio di The Voice, format internazionale creato da John de Mol tra i più visti al mondo. La regia è di Sergio Colabona.

Il prossimo 19 febbraio Massimo Troisi avrebbe compiuto settant’anni. Per celebrare questo importante anniversario, domani Rai Documentari propone in prima visione alle 21.25 su Rai 3 il film documentario “Buon compleanno Massimo” di Marco Spagnoli. Una produzione Samarcanda Film, in collaborazione con Rai Documentari, con Regione Campania Film Commission e con Ufficio Cinema del Comune di Napoli, che sarà poi disponibile su RaiPlay a partire dal 19 febbraio 2023. Intervengono nel film: Renzo Arbore, Eugenio Bennato, Jerry Calà, Maurizio Casagrande, Enrico Casarosa, Vittorio Cecchi Gori, Nino D’Angelo, Enzo De Caro, Maurizio De Giovanni Lello Esposito, Fabio Fazio, Francesco Frigeri, Massimiliano Gallo, Frank Matano, Pietra Montecorvino, Francesca Neri, Franco Oppini, Ferzan Özpetek, Iris Peynado, Roberto Perpignani, Nini Salerno, Umberto Smaila, Cinzia TH Torrini, Rosaria Troisi, Roberto Vecchioni. "Buon compleanno Massimo" racconta la vita, il lavoro, il genio e lo sguardo di Massimo Troisi attraverso testimonianze inedite e coinvolgenti e ripercorre i momenti più importanti di una vita e di una carriera “unici”. La vita di Massimo Troisi viene ricordata dai suoi stessi familiari, dagli amici, dai collaboratori e da chi ha avuto modo di conoscerlo nei tanti aspetti della sua personalità. I ricchi materiali di repertorio, mescolati a un racconto intenso ed emozionante, condurranno lo spettatore in un viaggio alla scoperta dell’artista oltre l’uomo indimenticabile, profondo, dalla grande ironia e umanità. Una storia sul cuore fisico, ma anche metaforico di uno dei più grandi artisti italiani del Novecento, sul suo rapporto con Napoli, sul suo sguardo pacato e sincero sulla vita e sul mondo, ma anche sulle ingiustizie e sulle grettezze dell’esistenza, che lui ripudiava in pieno. Massimo Troisi viene ricordato da tanti testimoni diretti, alcuni probabilmente inattesi, che raccontano del suo lavoro e del suo impegno personale come uomo e come artista: gli aneddoti dei suoi amici e colleghi (I Gatti di Vicolo Miracoli, Nino D’Angelo, Francesca Neri, ecc.) si mescolano alle memorie di tutti coloro che hanno lavorato in maniera sistematica con l’artista di San Giorgio a Cremano in contesti diversi, come Renzo Arbore. Infine, saranno presenti interviste di artisti di oggi che a Troisi si ispirano più o meno direttamente, come per esempio Frank Matano. In questo racconto, a guidare lo spettatore alla scoperta della vita di Massimo Troisi e della sua importanza nell’immaginario collettivo di Napoli e italiano, è Maurizio De Giovanni, uno dei principali scrittori italiani e anche uno degli autori napoletani più influenti della sua generazione. De Giovanni, grande ammiratore di Massimo Troisi, appartiene alla stessa generazione del regista scomparso da cui lo separava poco meno di un lustro: nato nel 1958 a Napoli, De Giovanni ricorda molto bene l’impatto del cinema di Massimo Troisi (1953) e della sua figura carismatica, per non parlare poi della benefica influenza sulla città partenopea di cui egli stesso è un narratore, sebbene da un punto di vista diverso. “Ricordare Massimo Troisi nei giorni in cui avrebbe compiuto settanta anni - dice Fabrizio Zappi, Direttore di Rai Documentari - è per me e per la Rai motivo di grande soddisfazione, alla quale si unisce un affetto sincero per uno straordinario personaggio, che, andandosene troppo presto, ci ha lasciato la sensazione di aver perso un amico prima ancora che uno dei più grandi attori e registi del dopoguerra. Questo documentario, che riesce a ritrarre la sua più autentica umanità oltre al suo straordinario talento artistico, nasce anche con l'ambizione di lenire questa ferita collettiva, restituendoci di Massimo una memoria più viva che mai”.

A Elisir è il programma di medicina in onda ogni giorno alle 10.30 su Rai3, condotto da Michele Mirabella e Benedetta Rinaldi con Francesca Parisella, lo spazio iniziale di domani sarà dedicato alle analisi del sangue: Ne parla il dottor Massimo Magi, medico di famiglia. Si prosegue con i “10 minuti su” parlando di mancinismo, quella tendenza a utilizzare prevalentemente la parte sinistra del corpo. In studio il professor Piero Barbanti, primario di Neurologia all’Ospedale San Raffaele di Roma. Nel “Mi dica dottore”, focus sulle complicanze del diabete. Risponde alle domande il professor Gabriele Riccardi, direttore dell’Unità Operativa Complessa di Diabetologia presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli. Infine, la settimana si chiude sfatando i falsi miti sui presunti benefici di acqua e limone. Risponde alle domande la professoressa Maria Grazia Spalluto, docente di Fitoterapia presso l’università Tor Vergata di Roma.

Racconti di Scienza su Rai Scuola - Su Rai5 Ghost Town

Il mondo quantistico era e resta profondamente controintuitivo e dunque non sempre, nonostante le spiegazioni, è facile comprenderlo. “Racconti di Scienza”, in onda domani alle 21.00 su Rai Scuola, propone presenta lo spettacolo messo in scena durante la diciassettesima edizione del Festival delle Scienze di Roma, in cui il fisico Marco Pallavicini, vicepresidente dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e professore all’Università di Genova, fa da guida in un’avventura difficile: un viaggio nel periodo che ha visto la nascita di una nuova disciplina scientifica che ha decretato un radicale cambiamento di visione. Il racconto di questa rivoluzione concettuale è arricchito dalle letture dell’attrice Bianca Mastromonaco e dalla musica che il compositore e trombettista Paolo Fresu ha scelto per commentare le profonde rivoluzioni che caratterizzano il periodo di passaggio tra Ottocento e Novecento.

Una Pompei del ‘900. Così Apice, un paesino in provincia di Benevento, è stata ribattezzata dopo il terremoto del 1962 che l’ha spopolata. L’allora primo cittadino, vista l’impossibilità economica di rimettere in piedi il proprio comune decise di ricostruire la città a pochi chilometri di distanza, sulla collina di fronte. Ad Apice nuova, la “nuova” cittadina che sostituì, negli anni 60, la vecchia Apice vivono ancora oggi i terremotati dell’epoca, costretti ad abbandonare le proprie case in fretta e furia, quando il 21 agosto del 1962 il terremoto fece scappare tutti. Sandro Giordano esplora questo borgo che è rimasto lo stesso dai tempi del terremoto, nel secondo episodio della serie “Ghost Town”, in onda domani alle 20.15 su Rai 5. Un paese oggi inaccessibile eppure “vivo”, nel ricordo dei suoi abitanti, e negli edifici che ancora risuonano della vita di un tempo che non tornerà più. Nella zona che interessò tra gli altri anche il borgo di Apice si contarono “solo” 17 vittime e i rimanenti 6.500 abitanti furono prontamente evacuati, lasciando dietro di sé un panorama desolato e “spettrale” ancora oggi visibile: mobili, auto intrappolate fra le macerie di un meccanico, riviste di cucito, insegne “fai da te” di negozianti. Taluni abitanti rimasero nel vecchio abitato, chi ad esercitare la propria funzione pubblica, chi a far sopravvivere la propria bottega e chi semplicemente ad abitarci. Tra questi, Tommaso Conza, il barbiere, che tenne la sua bottega aperta fino al 2007: in un paese fantasma.

Nato a Parigi nel 1622, Jean-Baptiste Poquelin – il futuro Molière - si avvicina al teatro grazie agli insegnamenti e alle amicizie acquisite presso il collegio gesuita di Clermont. Nel 1644, dopo aver fondato una compagnia di attori con i fratelli Bejart, Jean-Baptist ne assume la direzione con lo pseudonimo di Molière; tuttavia, il debutto non è dei migliori. Costretto a lasciare Parigi per debiti, entra in contatto con la Commedia dell’Arte. Successivamente riuscirà ad imporsi sulla scena francese quando, rientrato dalla Provincia riscuote il plauso della corte e la protezione di Luigi XIV, il Re Sole. A “Passato e Presente”, in onda domani alle 13.15 su Rai 3 e alle 20.30 su Rai Storia, Paolo Mieli ne parla con il professor Lucio Villari. A Versailles Molière si scontra con la realtà politica, intellettuale e religiosa della Francia dell’epoca, assistendo alla messa in scena di una società formalmente splendida che sarà oggetto di un’attenta indagine e che diventerà materiale drammatico per le sue commedie.

Su Rai Movie il film "Non ti presento i miei" - Raiplay e rai gulp il Monza a "Offside Racism"

Ogni venerdì in prima serata su Rai Movie un ciclo di film dal titolo "Hollywood Z". Iconiche, trasgressive, al di fuori degli schemi: queste definizioni si applicano elettivamente a un gruppo di attrici protagoniste della Hollywood a cavallo fra gli anni 90 e l’oggi. Il loro viaggio approda alla consapevolezza di un cinema contemporaneo che fa i conti con l’inclusività, ma nasce da lontano, dalla tradizione del cinema classico. In questi ritratti di donna risiede la declinazione odierna di un’arte in continuo mutamento, popolare e al tempo stesso sorprendente. Tra le attrici protagoniste Olivia Wilde, Margot Robbie, Kristen Stewart, Mackenzie Davis, Brie Larson, Sadie Sink, Elle Fanning, Felicity Jones, Blake Lively, Shailene Woodley. Domani alle 21.15 su Rai Movie la pellicola dal titolo "Non ti presento i miei" (Happiest Season, Usa, 2020) di Clea DuVall. Con Kristen Stewart, Mackenzie Davis, Mary Steenburgen, Victor Garber, Alison Brie Una festa in famiglia, una coppia di ragazze innamorate, e un annuncio da fare. "Non ti presento i miei" mette in scena le vicende di una coppia di ragazze, Abby e Harper, in procinto di sposarsi. Ma il Natale si avvicina e Harper non ha ancora presentato la sua fidanzata alla propria famiglia: perciò chiede ad Abby di accompagnarla nella casa dei suoi genitori. La cena della Vigilia sarebbe l’occasione per dichiarare a tutti la propria omosessualità: ma il coming out, in una famiglia iper tradizionale e rigida come quella di Harper, non sarà cosa facile. Kirsten Stewart, dopo il suo esordio come teenager nella saga di Twilight, ha affrontato ruoli via via più adulti e complessi senza escludere dal suo percorso la commedia d’impegno. L’accoppiata con Mackenzie Davies, brillante attrice canadese approdata a Hollywood, sembra particolarmente azzeccata in questa commedia capace di divertire e far riflettere. Clea DuVall, qui alla sua seconda prova come regista, dichiaratamente lesbica, ha scritto anche la sceneggiatura del film con l’intenzione di riprodurre, prima di tutto, le difficoltà di dichiarare la propria identità sessuale in un contesto, come certa upper class statunitense, fortemente ancorato all’apparenza.

E’ l’AC Monza la squadra protagonista della nuova puntata di “Offside Racism” in onda domani, alle 17.45, su Rai Gulp (canale 42 del digitale terrestre) e RaiPlay. Al centro della puntata un giovane terzino destro che milita dell’Under 15 dell’AC Monza: Pantaleo Creti. Il suo nome significa “tutto forte” e lui quando è in campo lotta come un leone su ogni pallone. Nato in Uganda da padre italiano e madre metà ugandese e metà inglese, si trasferisce con la famiglia in Italia, a Lecce, quando ha appena quattro anni. L'anno dopo scopre il calcio, una passione che lo porterà presto ad abbandonare la sua nuova città per trasferirsi nel Nord Italia, a giocare nell’AC Monza. La scelta di trasferirsi non è facile. La madre non sa se accompagnarlo in questa avventura ma Pantaleo decide di andare da solo e i genitori rispettano la sua scelta. Andare a Monza non è soltanto partire per seguire un sogno sportivo e, si spera, professionale, ma è proprio una scelta di vita per Leo: una scelta che compie per crescere. E l'arrivo a Monza gli fa capire che ha fatto la scelta giusta. Il convitto che lo ospita è il luogo adatto a lui: dove può concentrarsi nello studio tra una partita e un allenamento. Ma anche un luogo di svago e di socializzazione e con i quattro compagni di squadra che vivono con lui è subito amicizia. La famiglia che ha lasciato a Lecce gli manca, ma a Monza ha trovata un'altra famiglia, diversa, composta dai compagni di squadra e dal Mister, delle presenze che non fanno mai mancare il loro supporto quando è necessario. Pantaleo accoglie con entusiasmo e gratitudine i nuovi amici anche se li conosce da poco. Lui che viene da una famiglia multietnica e che è cresciuto in un contesto che l'ha accolto senza pregiudizi si sente di rappresentare una società senza confini... e in una società come quella non c'è spazio per il razzismo. Un concetto ribadito da uno dei giocatori modello di Pantaleo, Andrea Petagna, attaccante della prima squadra dell’AC Monza. Il campione confessa di rivedersi in qualche modo nel ragazzo: anche lui quando ha cominciato ha dovuto lasciare la propria famiglia per seguire un sogno e c'è riuscito. Un augurio che fa a Pantaleo al momento di consegnargli la maglia ideata dalla Lega Serie A con la scritta “Keep Racism Out”. Uno scambio più che simbolico visto che Petagna condivide con le telecamere di “Offside Racism” il fatto di essere stato in passato vittima di razzismo a causa delle sue origini ebraiche, una ferita che ricorda ancora. È quindi con estrema convinzione che ribadisce l'importanza per i calciatori di essere di esempio verso i tifosi e ricordare a tutti, fuori e dentro il campo, la necessità di combattere il razzismo e ogni tipo di discriminazione.

Segna il debutto di due giovani artisti – il direttore ceco Petr Popelka e la pianista franco-albanese Marie-Ange Nguci – il concerto dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai che Rai Cultura propone domani alle 20.00 in diretta su Radio 3 e in live streaming sul sito dell’Orchestra. Direttore Principale della prestigiosa Ndr Elbphilharmonie Orchester ad Amburgo, Popelka è regolarmente invitato a lavorare con le più importanti orchestre europee. Ma è anche attivo come compositore, con un passato da contrabbassista all’interno della storica formazione della Sächsische Staatskapelle di Dresda. In apertura di serata, Popelka propone “Three Questions with Two Answers” di Luigi Dallapiccola, scritta tra il 1962 e 1963, anni nei quali il compositore italiano si stava avvicinando all’avanguardia artistica europea. Per il debutto con l’Orchestra Rai, Nguci – balzata all’attenzione del grande pubblico nel 2018 con il suo primo CD En Miroir – propone invece il Concerto n. 24 in do minore per pianoforte e orchestra KV 491 di Wolfgang Amadeus Mozart. Eseguito per la prima volta il 3 aprile del 1786, prevede un organico orchestrale eccezionalmente ampio, che contribuisce a definire un clima espressivo particolarmente drammatico, ai confini con il tragico. In chiusura, “Also sprach Zarathustra” op. 30 di Richard Strauss, che si apre con una delle più sfolgoranti apparizioni del sole che siano mai state descritte in musica. Stanley Kubrick l’ha utilizzata fin dai primi fotogrammi del suo “2001: a Space Odyssey”. Il brano fu eseguito per la prima volta nel 1896 a Francoforte ed è ispirato all’omonimo poema filosofico di Nietzsche.