Mondo Rai/Appuntamenti e novità

Ed Sheeran sarà ospite in esclusiva a Che Tempo Che Fa", il programma di Fabio Fazio in onda domenica 16 aprile alle 20 su Rai 3. Il cantautore dei record, con 91 miliardi di streams, più di 65 milioni di album venduti nel mondo, 4 Grammy, 7 Brit Awards e 8 Billboard Awards, si esibirà live con “Eyes Closed”, singolo già #1 nel Regno Unito, che anticipa il nuovo album “-” (Subtract), in uscita il prossimo 5 maggio, l’ultimo della sua era decennale di “album matematici” e il più intimo e personale, capace di offrire al pubblico un ritratto vulnerabile e onesto del grande artista britannico. E ancora: Nanni Moretti, nelle sale dal 20 aprile col suo nuovo film “Il Sol dell’Avvenire”; Tommaso Paradiso, già in vetta nell’airplay radiofonico col nuovo singolo “Viaggio intorno al Sole”; Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele; Matteo Bassetti, Direttore della SOC “Clinica Malattie Infettive” del Policlinico San Martino Ist di Genova e Professore Ordinario di malattie Infettive dell’Università degli studi di Genova, dove è anche direttore della Scuola di Specializzazione in Malattie Infettive; il corrispondente Rai dal Regno Unito Marco Varvello, in libreria col nuovo saggio “Passo Falso”; Marco Damilano; l’economista Tito Boeri; la direttrice del Quotidiano Nazionale Agnese Pini, autrice del libro “Un autunno d’agosto”; la vicedirettrice de La Stampa Annalisa Cuzzocrea; e Michele Serra.

Chiuderà la serata "Che Tempo Che Fa - Il tavolo" con Nino Frassica, Gigi Marzullo, Simona Ventura, la Signora Coriandoli. Ospiti: Alessandro Borghese, protagonista della seconda edizione di “Alessandro Borghese – Celebrity Chef”; il commentatore televisivo ed ex allenatore di basket Dan Peterson, per il quale, in suo onore, lo scorso 2 aprile l’Olimpia Milano ha ritirato la maglia numero 36; Enzo Miccio, in uscita col libro “Ditemi sempre di sì”; Mara Maionchi; Ubaldo Pantani; Francesco Paolantoni. Torna anche al Tavolo Tommaso Paradiso.

La prima serata di Rai 4, domenica 16 aprile alle 21.20, propone il thriller “Devil’s Knot – Fino a prova contraria” del regista armeno Atom Egoyan, ispirato a una storia vera: il caso dei “Tre di West Memphis” avvenuto in Arkansas nel 1993, analizzato in un libro-inchiesta della giornalista Mara Leveritt, racconta la sconvolgente vicenda di tre adolescenti accusati dell'omicidio brutale di tre bambini per satanismo e scarcerati dopo quasi vent’anni di prigione. Un caso controverso di cui negli Stati Uniti si discute ancora oggi. Nel cast Reese Witherspoon, Colin Firth, Alessandro Nivola, James Hamrick, Seth Meriwether, Kristopher Higgins.

Su Rai Movie "La vacanza", l'ultimo film interpretato da Catherine Spaak

A un anno dalla scomparsa di Catherine Spaak, domenica 16 aprile alle 21.15 Rai Movie propone l’ultimo film in cui l’attrice ha recitato: “La vacanza”, del 2019, per la regia di Enrico Iannaccone. È la storia di Carla, ex magistrata in pensione, alla quale viene diagnosticato il morbo di Alzheimer. Per reagire alla malattia, la donna decide di fare una vacanza al mare, fuori stagione. In Puglia Carla incontrerà Valerio, un trentenne che ha perso la moglie e soffre di disturbo bipolare. Fra i due si stabilisce una forte intesa che li aiuterà ad affrontare i loro difficili problemi di salute. A 75 anni la Spaak si permette il lusso di salutare il pubblico con il personaggio di una donna bella e piena di fascino, che veicola con forza il messaggio di questa storia sulla malattia mentale e sull’energia che deriva dall’incontro fra differenze.

Azione ed emozioni per la serata di Rai 2, domenica 16 aprile. Alle 21, in prima visione assoluta, nuovo episodio di “NCIS Los Angeles” dal titolo “Il socio”: Paulina Kaminska, ex trafficante d’armi, aggredisce Sean Baker per rubargli una valigia piena di microchip. La vittima è il cofondatore di una start-up che crea intelligenze artificiali in esclusiva per la Marina. Rountree e Fatima si mettono in contatto con il resto della squadra, ogni attimo perso può essere decisivo. Con Chris O'Donnell, LL Cool J, Daniela Ruah, Eric Christian Olsen, Gerald McRaney. A seguire, alle 21.50 in prima visione assoluta, un altro episodio della tredicesima stagione di “Blue Bloods”, intitolato “Trascorsi”: durante un’azione Joe Hill disubbidisce a un ordine del suo superiore e Frank lo traferisce per una settimana al Comando Detective che si trova al Quartier Generale. In questo modo può avere più occasioni di parlare con lui e chiarire il loro rapporto. Nel frattempo, Danny e Baez indagano su un serial killer che, dopo aver ucciso giovani donne, ne mette in posa i cadaveri con un rosario tra le mani. Con Tom Selleck, Bridget Moynahan, Donnie Wahlberg.

La vita e l’impegno politico di Alexandros Panagulis, bandiera della lotta contro la dittatura in Grecia, dall'attentato del 1968 contro Papadopulos, capo dei "colonnelli”, fino al giorno della sua morte. Li fa rivivere Giuseppe Ferrara nel film “Panagulis vive”, in onda domenica 16 aprile alle 21.10 su Rai Storia per il ciclo “Binario cinema”. Nel cast, Stathis Giallelis, Severino Saltarelli, Pupella Maggio, Adalberto Maria Merli, Victor Cavallo, Paola Quattrini.

Amadeus torna al timone di 'Affari Tuoi' nell'access prime time di Rai1

Dopo la stagione di successo messa a segno dai “Soliti Ignoti – Il Ritorno”, da domenica 16 aprile Amadeus sarà ancora protagonista dell’access prime time di Rai1 con Affari Tuoi, il game show, prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy, che torna nella fascia in cui ha debuttato e che lo ha reso celebre. Dopo una serie di puntate speciali andate in onda in prima serata nelle scorse stagioni, il gioco dei pacchi torna, quindi, nella sua versione quotidiana con molti degli elementi che lo hanno caratterizzato in passato. In ogni puntata ci saranno venti rappresentanti delle venti regioni del nostro Paese e ogni sera uno di loro sarà il “pacchista” protagonista della puntata e avrà un pacco che conterrà un premio che, nel caso più alto, sarà di 300 mila euro. Chi verrà estratto per giocare potrà chiamare al suo fianco, come supporto, un suo familiare o un suo amico. Nel corso della partita, il concorrente potrà ricevere delle offerte dal Dottore che, come di consueto, interverrà attraverso un telefono in studio che, in questa nuova versione del programma, si trasformerà in uno smartphone. Le offerte potranno essere trascritte da Amadeus su un cartoncino che verrà distrutto nel caso di rifiuto del concorrente. Nuovo, invece, il gioco finale “La regione fortunata”. Quando resteranno in gara gli ultimi due pacchi, se il concorrente non sarà contento dell’evoluzione della sua partita, potrà decidere se utilizzarlo o meno. Se deciderà di farlo, avrà di fronte a sé la cartina dell’Italia, con le venti regioni illuminate: solo una conterrà 100 mila euro. Se il concorrente la indovinerà al primo tentativo, si aggiudicherà il premio. Altrimenti, avrà un’ulteriore possibilità: Amadeus dimezzerà il numero delle regioni, che passeranno quindi a dieci, ma, in caso di risposta esatta, il montepremi sarà di 50 mila euro.

Dall'Oceano Pacifico al Mar dei Caraibi, Il Messico rappresenta uno dei luoghi più ricchi da un punto di vista paesaggistico ed ambientale. Attira “viaggiatori” selvatici che da lontano arrivano qui per cacciare, riprodursi, riposare o sopravvivere. Lo racconta la serie in tre episodi “Messico selvaggio”, in onda in prima visione da domenica 16 aprile alle 21.15 su Rai 5. In questo crocevia di flora e fauna, la vita non è mai facile, eppure ci sono gioielli nascosti da scovare. Come i ‘giganti’ che abitano le acque blu del porto occidentale, o gli animali più piccoli che attraversano il vicino deserto. Nel versante a est del Paese, poi, in mezzo a una fitta giungla una moltitudine invisibile celebra la vita sotto la luce di una splendida luna.

Domenica 16 aprile, alle 17.20 su Rai 1, Anna Pettinelli e Sergio Friscia - la coppia di fatto della radio italiana che ogni mattina fa compagnia a moltissimi italiani - si mettono in gioco insieme a Francesca Fialdini a “Da noi… a ruota libera”. A seguire Caterina Balivo, una delle conduttrici televisive più amate dal pubblico e sui social, sempre attenta alle tematiche più attuali, si racconta tra vita professionale e privata. Poi è la volta di Giancarlo Magalli che racconta la sua esperienza di uomo di spettacolo, conduttore, autore, attore, doppiatore e molto altro. Quindi Debora Villa che, reduce dal grande successo dello spettacolo “Gli uomini vengono da Marte, le donne da Venere”, dal 18 aprile torna a teatro per festeggiare i vent’anni di carriera con il recital “Venti di risate”. “Da Noi… a Ruota Libera” è un programma di Massimo Piesco, Gaspare Baglio, Serena Castana, Francesca Fialdini, Ernesto Marra, realizzato dalla direzione Intrattenimento Day Time Rai in collaborazione con Endemol Shine Italy, con la regia di Elisabetta Pierelli. Produttore esecutivo Rai Monica Gallella.