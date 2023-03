Mondo Rai/Appuntamenti e novità

Che cosa c’è nelle boccette dello Sciamano Shekinà? A breve si conoscerà l’esito dell’esame tossicologico svolto sui cadaveri della mamma e della figlia trovate morte nella loro casa a Roma: quando l’anziana è deceduta lo Sciamano Shekinà e il suo amico Marco erano nell’abitazione? A ‘Chi l’ha visto?’ in onda domani alle 21.20 su Rai 3, documenti e filmati inediti. E poi la riapertura dell’indagine sulla scomparsa di Cristina Golinucci e la morte di Chiara Bolognesi: gli inquirenti pensano che dietro il loro triste destino ci sia una sola mano assassina. Nel corso della puntata la testimonianza inedita di una mamma che racconta il dramma vissuto dalla figlia che avrebbe avuto a che fare con lo stesso uomo. E come sempre gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.

Il festival di Sanremo è entrato anche nell’immaginario cinematografico e “MovieMag”, in occasione della kermesse canora, ha cercato nei grandi archivi della Rai per preparare una puntata sul tema, in onda domani alle 00.25 su Rai Movie: a guidare la ricerca Pino Strabioli, che del Festival ne sa come pochi altri in Italia. Tra qualche giorno, invece, ricorre il centenario della nascita di Franco Zeffirelli: lo storico del Cinema Andrea Minuzsi ripercorre la carriera di un artista coraggioso e anticonformista. Questa settimana, poi, arrivano in sala nuovi film e ben tre sono candidati agli Oscar: “Tàr”, diretto da Todd Field e interpretato da Cate Blanchett, il documentario “Tutta la bellezza e il dolore” di Laura Poitras, che racconta la storia della fotografa e attivista Nan Goldin, e “Marcel the shell” di Dean Fleischer-Camp, un mockumentary, cioè un finto documentario, su una piccola conchiglia parlante con le scarpe da ginnastica, che il regista conosce casualmente durante il soggiorno in una casa in affitto. Federico Pontiggia, invece, ha intervistato Elena Sofia Ricci per parlare della fiction “Fiori sopra l’Inferno”, che andrà in onda su Rai 1 e dello spettacolo “La dolce ala della giovinezza” di Tennesse Williams che in questi giorni la vede impegnata a teatro. Infine, l’intervista al produttore cinematografico Massimo Vigliar che nel libro “Rincorrendo le storie” ha raccontato la sua amicizia con Luis Sepulveda e il legame di quest’ultimo con il cinema.

Tra le più grandi eccellenze del fumetto italiano, Milo Manara ha legato il suo nome all’erotismo incrociando nella sua carriera molti altri generi, spesso in una efficace sintesi d’insieme. Il Maestro del fumetto erotico è il grande ospite della nuova puntata di "Wonderland", il magazine di Rai Cultura in onda domani alle 00.15 su Rai 4 (canale 21 del digitale terrestre). "L’erotismo è sempre stato considerato commercialmente vantaggioso e, di conseguenza, risponde a una domanda, una richiesta da parte della società – racconta Manara -, trovo che questa cosa sia perfettamente giusta e non capisco la fobìa per l’erotismo che in molti manifestano. Sicuramente io sono stato avvantaggiato perché il mio modo di intendere l’erotismo incontra la condivisione di molti, seppure abbia dovuto subire anche io un certo ostracismo da parte di un determinato estabilishment e solo recentemente, negli ultimi 10-15 anni, sono stato sdoganato. Perché prima era pensare comune che tra me e un pornografo non ci fosse nessuna differenza. […] Sostanzialmente - precisa - io non faccio erotismo perché vende ma perché è libertà, lo faccio perché mi piace". Allievo di Hugo Pratt, con il quale ha collaborato in più occasioni, Manara ha affiancato altri celebri artisti come Federico Fellini, per il quale ha trasposto a fumetti sceneggiature “infilmabili”, e Alejandro Jodorowsky, autore dei testi della sua saga dei Borgia. Wonderland ha potuto incontrare Milo Manara all’ultima edizione di Lucca Comics and Games, dove ha ricevuto il premio Maestro del Fumetto. Questa settimana Wonderland dedica la copertina POP a Forspoken, videogame d’azione con struttura open world sviluppato di Luminous Productions. Al centro della storia c’è Frey Holland che, nel magico mondo di Athia, dovrà affrontare ardue sfide per trovare il modo di tornare a casa a New York.

Su Rai3 a 'Passato e Presente' 1943-1945. La Repubblica Sociale Italiana - su Rai Storia 'Mixer. Vent'anni di televisione'L’8 settembre 1943 viene annunciato l’armistizio tra le forze alleate anglo-americane e il governo italiano, che il re, dopo la destituzione di Mussolini avvenuta il 25 luglio, ha affidato a Pietro Badoglio. Quattro giorni dopo, un gruppo di paracadutisti tedeschi libera Mussolini dalla prigionia del Gran Sasso. Il Duce, con un gruppo di fedelissimi, fonda un nuovo Stato fascista, con l’intenzione di mantenere viva l’alleanza con la Germania, rifiutando il “tradimento” compiuto dalla monarchia. Una pagina di storia raccontata dalla professoressa Toni Rovatti e da Paolo Mieli a “Passato e Presente”, in onda domani alle 13.15 su Rai 3 e alle 20.30 su Rai Storia. La Repubblica Sociale Italiana, che raccoglie un certo consenso anche tra i gruppi conservatori moderati e tra gli industriali, deve tuttavia fare i conti con l’occupazione dei tedeschi, con l’avanzata dell’esercito Alleato verso nord e con il nascente movimento della Resistenza. I faccia a faccia con Enrico Berlinguer, Bettino Craxi e Henry Kissinger e un'intervista a Bernardo Bertolucci: spazia dal 1983 al 1987 la quarta puntata di “Mixer – Vent’anni di televisione”, con Gianni Minoli, che Rai Cultura ripropone domani in prima serata su Rai Storia. Un viaggio retrospettivo nella storia di un rotocalco d’attualità che ha segnato un’epoca.Antonio Allegri detto il Correggio, dal nome del paese in cui è nato, è stato un innovatore, capace di studiare tecniche e tinture che ancora oggi sorprendono gli studiosi. Il documentario “Correggio, dall'ombra alla luce”, di Emanuela Avallone e Linda Tugnoli, prodotto da Rai Cultura in onda domani alle 21.15 su Rai 5 - indaga come Correggio non abbia subito ottenuto il riconoscimento dei contemporanei, schiacciato da predecessori come Raffaello, Michelangelo, Leonardo. Poi, nei secoli, la sua pittura è stata riscoperta poco alla volta, diventando un pittore amato in tutto il mondo. “Ogni museo del mondo ha un Correggio” dice Sylvain Bellenger, direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte. L’artista è stato tuttavia amato e copiato dai contemporanei, come racconta Francesca Cappelletti, Direttrice della Galleria Borghese di Roma. “Capace di colpi di genio straordinari”, dice la scrittrice Melania Mazzucco, di fronte alla celebre Danae di Correggio alla Galleria Borghese e descrive il ciclo Amori di Giove, inno alla bellezza e al piacere amoroso, dove la donna, per la prima volta, ha un ruolo attivo da protagonista. Le opere di Correggio spesso sono state nascoste e dimenticate, come il gioiello della Camera della Badessa, nel Convento benedettino di San Paolo a Parma, descritto, tra gli altri, Elisabetta Fadda, professoressa di storia dell’arte rinascimentale presso l’Università degli Studi di Parma. Dopo due secoli di clausura, la camera fu riscoperta nel ‘700 da Mengs, che ne rimase affascinato. Un'altra opera dimenticata è stata scoperta per caso a Fano, da Dario Fo. Proprio lui, drammaturgo, scrittore, attore, ebbe l'intuizione di riconoscere la mano di Correggio in un piccolo ritratto di famiglia.

Su Rai2 'American Assassin' - su Rainews24 'La foiba dei colombi'Sete di giustizia ma anche desiderio di vendetta. Sono i sentimenti che guidano il protagonista del film d’azione diretto da Michael Cuesta, “American Assassin”, in onda domani alle 21.20 su Rai 2. Mitch Rapp, studente universitario, è un giovane atleta molto promettente ed ha una fidanzata di cui è innamoratissimo. Ma il giorno in cui le chiede di sposarla, la ragazza perde la vita durante un attacco terroristico da parte di un gruppo di fondamentalisti islamici. Da quel momento l'unica ragione di vita per Mitch diventa quella di vendicare la sua morte e a questo scopo si allena quotidianamente, impara l'arabo e trova il modo di intrufolarsi in una cellula terroristica. Tutto questo zelo non passa inosservato: assoldato dalla Cia, prima clandestinamente e poi ufficialmente, inizia un duro allenamento in una sezione speciale dell’agenzia, con l’intenzione di portare a termine il suo progetto personale. E un giorno il veterano della Guerra Fredda Stan Hurley lo arruola in un’operazione segreta, per contrastare una serie di attacchi previsti in Medio Oriente. Nel cast Michael Keaton, Dylan O’Brien, Sanaa Lathan, Taylor Kitsch, David Suchet.Nell’autunno del 1943 nella foiba dei colombi, a Vines, furono gettati dai partigiani di Tito i corpi delle vittime delle fucilazioni sommarie. Un massacro in cui furono giustiziate almeno 84 persone, e che ebbe una grande eco sui contemporanei. Da allora Vines è divenuta il simbolo di tutta la stagione delle foibe istriane. 80 anni dopo, Spotlight l’ha ritrovata e per la prima volta la mostra in televisione. L’inchiesta di Alessandra Solarino ricostruirà anche le storie di alcuni infoibati, attraverso il racconto dei parenti che continuano a mantenere viva la memoria di quello che accadde a Vines. La tipologia delle vittime di Vines è esemplare delle stragi del 1943: la classe dirigente italiana nelle istituzioni, nella politica, nell'economia e nella società. Quasi tutti civili, tra cui diversi impiegati, un fabbro, un panettiere, possidenti, dirigenti e minatori del vicino bacino carbonifero dell’Arsia. Un giovane di 18 anni e anche delle donne. Citatissima in letteratura, la foiba dei colombi è completamente assente nei percorsi di commemorazione. In questo senso, è ancora una foiba "oscurata", mentre potrebbe diventare una tappa importante del percorso di riconciliazione tra Italia e Croazia. Spotlight “La foiba dei colombi. 80 anni fa il massacro di Vines” di Alessandra Solarino andrà in onda domani alle 16.30 e alle 21.30, e in replica venerdì 10 alle 20.30, sabato 11 alle 18.30 e domenica 12 alle 9.30 e alle 20.30 su Rainews24.Elisir, il programma di medicina condotto da Michele Mirabella e Benedetta Rinaldi con Francesca Parisella, in onda domani alle 10.30 su Rai 3, inizia parlando dei disturbi della voce: quali sono i fattori che li determinano e come si curano? Risponde alle domande il professor Franco Fussi, responsabile del Centro Audiologico Foniatrico dell’Azienda USL di Romagna a Ravenna. Nello spazio “10 minuti su…” si forniscono consigli su come consumare le patate: quali sono i benefici che apportano alla nostra salute? In studio la dottoressa Marina Carcea, dirigente tecnologo del Centro di Ricerca CREA Alimenti e Nutrizione. Lo spazio “Mi dica dottore” è invece dedicato all’esame del PSA, cioè del cosiddetto antigene prostatico specifico: come si interpretano i valori? Risponde alle domande il professor Pierfrancesco Bassi, urologo presso la Clinica Urologica del Policlinico Universitario Gemelli di Roma. Infine, nel “Vero o Falso”, si smontano tutte le fake news sulle unghie. In studio la professoressa Maria Bianca Piraccini, direttore dell’Unità Operativa Complessa di dermatologia dell’Università di Bologna.