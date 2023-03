Mondo Rai/Appuntamenti e novità

La scomparsa di una ragazzina, Leila, e del suo patrigno Gregorio, è il mistero attorno al quale si sviluppa il racconto della nuova serie Rai “Sei Donne – Il mistero di Leila”, una produzione IBC Movie in collaborazione con Rai Fiction, creata da Ivan Cotroneo e Monica Rametta, per la regia di Vincenzo Marra, in tre puntate da cento minuti, in onda da domani in prima serata su Rai 1. Un giallo psicologico nel quale la ricerca della verità si incrocia con le storie di sei donne di oggi – Anna, Michela, Alessia, Viola, Aysha, Leila – ciascuna con un proprio vissuto, ciascuna con i propri segreti, rappresentative di un universo femminile contemporaneo, tra determinazione e fragilità, amore e odio, costrizioni e libertà. Un nuovo capitolo della scrittura televisiva di Ivan Cotroneo e Monica Rametta, che firmano un’avvincente trama mistery per indagare la psicologia di personaggi complessi e sfaccettati, con particolare attenzione al tema del riscatto femminile, già sperimentato in acclamate serie Rai come Un’altra vita, Sorelle, Mentre ero via. La regia è affidata a Vincenzo Marra, pluripremiato regista cinematografico apprezzato anche all’estero (Tornando a casa, L’ora di punta, L’equilibrio) che firma la sua prima regia televisiva con una serie innovativa e corale che unisce un cast di grandi nomi a un approccio produttivo e narrativo autoriale. Protagonista Maya Sansa, nel ruolo del pubblico ministero di Taranto Anna Conti, stimata e autorevole professionista con un problema di alcolismo, riaffiorato dopo la fine del suo matrimonio, che la rende dura nei rapporti interpersonali, soprattutto con il nuovo ispettore Emanuele (Alessio Vassallo), appena arrivato in Procura. Trovando nella sparizione di Leila (Silvia Pacente) delle analogie con il suo passato, Anna si butta senza tregua nella risoluzione del caso, inizialmente sottovalutato dalla Procura come un semplice allontanamento volontario, ma sul quale sembrano aleggiare bugie, incongruenze e testimonianze poco convincenti. Intorno al “mistero di Leila” ruotano le altre donne della serie: Michela (Ivana Lotito), la zia materna, chirurgo ortopedico, Alessia (Denise Tantucci), l’allenatrice di atletica, Aysha (Cristina Parku), la migliore amica di Leila e Viola (Isabella Ferrari), la vicina di casa. Nulla è scontato e prevedibile in questo intreccio noir che si dipana, puntata dopo puntata, offrendo allo spettatore indizi, conferme, confessioni, inaspettati risvolti e giochi di ruolo capaci di condurlo, senza rassicurazioni né retorica, alla verità. Arricchiscono il cast Maurizio Lastrico nel ruolo di Gregorio, il patrigno di Leila, Pier Giorgio Bellocchio nei panni di Roberto, l’ex marito di Anna, e Gianfelice Imparato, che interpreta il Procuratore capo Marcello Trifoni, molto vicino ad Anna, con lei duro e protettivo allo stesso tempo. Realizzata con il contributo di Apulia Film Fund della Fondazione Apulia Film Commission, la serie restituisce la fotografia di una Taranto inedita e contemporanea, a fare da cornice a un racconto corale dove le storie dei protagonisti si intrecciano con un tessuto territoriale lontano da stereotipi.

Tornano i pungenti e ironici faccia a faccia di “Belve” in cui Francesca Fagnani si confronta, senza sconti, con grandi nomi dello spettacolo, della politica, del costume e della cronaca. Domani in prima serata su Rai 2 nel secondo appuntamento, saranno ospiti del programma, Rocco Casalino, Carolina Crescentini e Massimo Giletti. “Belve” è un ciclo di puntate dedicate a donne (e uomini) indomabili, ambiziose, forti, non necessariamente da amare, ma che non si potrà fare a meno di ascoltare. "Belve" è un programma di Francesca Fagnani prodotto da Rai-Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Fremantle Italia. La regia è di Duccio Forzano.

Protagonisti della scena underground di New York negli anni Settanta, i Ramones hanno avuto un forte impatto sulla musica e sull'iconografia del rock. Il loro nome è per sempre associato al leggendario club "Cbgb's" - dove hanno debuttato - e dove si sono distinti, dal primo istante, per una certa attitudine grintosa e irriverente, rivelandosi come una della band che ha ispirato e aperto la strada alla generazione punk. Una band protagonista di “Rock Legends”, in onda domani alle 22.50 in prima visione su Rai 5.

La ”fecazze”, ovvero la focaccia, è un’istituzione per Bari. Per chi non avesse avuto la fortuna di assaggiarla, "Caro Marziano" - il programma di Rai Cultura girato e condotto da Pif, in onda domani alle 20.20 su Rai 3 - va a scoprire i migliori forni della città pugliese, ognuno con la sua particolarità, la sua storia, i suoi protagonisti. La “fecazze”, di Bari, non è una focaccia qualsiasi: con il suo sapore inconfondibile, ha messo in crisi chiunque abbia osato sfidarne l’egemonia gastronomica, persino le multinazionali del fast food. "Caro Marziano" è una collezione di storie, volti e luoghi dell’Italia dei nostri giorni, brevi reportage pensati per essere visti da un ipotetico visitatore alieno, che approdi sul nostro pianeta in una data ancora incerta e lontana. Storie attuali e storie senza tempo, storie che hanno una risonanza nazionale e storie che, pur nascendo in un contesto apparentemente marginale, fotografano la contemporaneità. La regia è di Pierfrancesco Diliberto.

Nel 2016, il numero uno di Fox News, colosso televisivo dell’informazione americana, fu licenziato dal gruppo: Roger Ailes era accusato di aver commesso abusi sessuali ai danni di una serie di conduttrici dell’emittente. All’indomani del caso Weinstein, che nel 2017 suscitò un’eco mediatica enorme, Hollywood decide di occuparsi in grande della prevaricazione maschile nel mondo dello spettacolo, e lo fa con un film che racconta la faccenda di Ailes e della Fox: "Bombshell - La voce dello scandalo" di Jay Roach in onda domani alle 21.15 su Rai Movie. Sono tre dive di tre epoche adiacenti a dare il volto alle conduttrici che decisero, fra tormenti e ripensamenti, di denunciare il loro boss: Charlize Theron, Nicole Kidman e Margot Robbie compongono un trio d’eccellenza per popolare il contesto da cui sarebbe poi scaturito il movimento #metoo. Oltre a essere una dettagliata ricostruzione della vicenda in sé, il film si propone apertamente di evidenziare le contraddizioni che affliggono l’informazione giornalistica inquinata dalle necessità dell’intrattenimento e, come nel caso della Fox, dalle istanze del mondo politico, in questo caso conservatore, di cui negli Stati Uniti, la Fox costituisce un punto fermo. Candidatura all’Oscar per Theron e Robbie, il film ha vinto la statuetta per miglior trucco e acconciatura.

Thomas, un regista di teatro, e Vanda, un'attrice, iniziano a provare un'opera teatrale. Per convincere il regista a farsi assegnare la parte, Vanda lo coinvolge in un gioco di passioni proibite. Chi la spunterà tra i due? E’ il film di Roman Polanski, tratto dalla commedia omonima di David Ives, "Venere in pelliccia" in onda domani alle 21.15 su Rai 5. Nel cast Emmanuelle Seigner e Mathieu Amalric.

La memoria di un conflitto recente ma di cui non si parla spesso nel nuovo appuntamento con "Quante storie", il programma prodotto da Rai Cultura e condotto da Giorgio Zanchini. Una guerra che il mondo, e l'Europa in particolare, ha dimenticato già in tempo reale: questo è stato il conflitto che, alla morte di Tito, tra il 1991 e il 2001, ha coinvolto diversi territori dell'ex Jugoslavia. La giornalista Giovanna Botteri, che seguì la guerra documentando l'assedio di Sarajevo e il massacro di Srebrenica, accompagnata dalla scrittrice Rosella Postorino, testimoniano a "Quante Storie", in onda domani alle 12.45 su Rai 3, le cicatrici lasciate dal conflitto sulla pelle dell'ex Jugoslavia, raccontando il dramma degli esuli bambini.

La classifica dei migliori formaggi del mondo del 2023, stilata da TasteAtlas, sancisce il successo dei prodotti made in Italy. Tra i primi dieci, infatti, ben otto formaggi sono italiani. A cosa è dovuto questo risultato? Quali sono i formaggi migliori? Quanto se ne può mangiare senza rischi per la salute? A “Tg2 Italia”, la rubrica di attualità condotta da Marzia Roncacci, in onda domani alle 10 su Rai 2, ne parleranno Antonio Paolini, giornalista del Gambero Rosso, ed Emma Balsimelli, nutrizionista.

La foresta di Fontainebleau è certamente una delle più famose in Francia. Tuttavia, conserva ancora una buona parte di meraviglie e di misteri. Simon Allix incontra gli abitanti e gli appassionati di questa foresta, e scopre nuovi aspetti di un posto dove è cresciuto, credendo di conoscerlo alla perfezione, nella serie “L’uomo dei boschi”, in onda da domani alle 14.00 su Rai 5.