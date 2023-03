Mondo Rai/Appuntamenti e novità

Domani per San Valentino, Rai1 propone alle 21.25 ai suoi spettatori, in Prima Visione, un viaggio nel tempo che è anche una grande storia d’amore: in "Come se non ci fosse un domani" il protagonista Teddy, dopo la prima notte di nozze con Becca, si ritrova proiettato nel futuro, esattamente un anno avanti nel tempo: è il loro primo anniversario di matrimonio e la moglie aspetta una bambina. Neanche il tempo di realizzare l’anomalia, ed ecco un altro salto temporale: siamo al secondo anno di nozze e Teddy comincia a rendersi conto che il tempo va avanti normalmente per tutti tranne che per lui, condannato a vivere una manciata di minuti all’anno per poi trovarsi di nuovo catapultato in avanti. E dovrà ingegnarsi per capire come uscire da questa situazione, e magari anche a tornare indietro e ricominciare dal giorno del suo matrimonio. "Come se non ci fosse un domani" interpreta con originalità il cliché cinematografico in cui una linea cronologica è magicamente sconvolta per dare al protagonista l’occasione di capire, veramente, le proprie ambizioni e i propri desideri. Fra dramma e commedia, il film scivola senza fatica sul binario romantico, grazie anche alla freschezza dei suoi interpreti. Come se non ci fosse un domani (Long Story Short, Australia 2021) di Josh Lawson, con Rafe Spall, Zahra Newman, Ronny Chieng, Noni Hazlehurst.

Ultimo appuntamento per “Boomerissima”, il programma prodotto da Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Banijay Italia e condotto da Alessia Marcuzzi, in onda domani alle 21.20 su Rai 2. Ancora una volta a contendersi il titolo di vincitori, due squadre di celebrity, pronte ad affrontarsi in una grande ed entusiasmante sfida generazionale, con lo scopo di dimostrare come, la loro generazione di appartenenza, tra boomers e millennials, sia la migliore di tutti i tempi. Le squadre che si sfideranno nell’ultima puntata saranno composte da: Filippo Bisciglia, Valeria Marini, Lucia Ocone e Andrea Pucci per i boomers, mentre Andrea Dianetti, Brenda Lodigiani, Ilenia Pastorelli e Raimondo Todaro per i millennials. Tra gli ospiti, ci saranno inoltre: Enrico Brignano, Marco Masini, Piotta e Tancredi. Non mancheranno inoltre, gli effetti scenici, dall’armadio dai poteri magici al salotto back in time, che farà rivivere in un clima di allegria, alcuni dei personaggi, della musica, dei programmi tv, delle mode e in generale del costume del passato. Chi si aggiudicherà l’ultima vittoria della stagione?

Dorin Recean, segretario del Consiglio di sicurezza nazionale della Moldavia, sarà il nuovo Primo ministro del paese dopo le dimissioni di Natalia Gavrilita. Nessuno avrebbe potuto aspettarsi che il suo governo "gestisse così tante crisi causate dall'aggressione russa" ha detto l'ex premier che ha guidato un governo filo-occidentale per diciotto mesi, fronteggiando una serie di crisi economiche e politiche legate alla guerra. Dalla Moldavia passa la guerra di Mosca, coi razzi che ne attraversano i cieli e i tanti profughi che qui trovano rifugio, fiaccando l’economia di un paese che in trent'anni ha perso la metà della popolazione, un esodo che continua grazie alla liberalizzazione dei visti da parte della Romania e che potrebbe portare all’estinzione della nazione. Domani alle 11 Anna Maria Giordano a Radio3 Mondo ne parlerà con Gianmarco Bucci, dottorando alla Scuola Normale di Pisa e autore di East Journal.

Rai4, "Wonderland" celebra i 120 anni dalla nascita di Simenon - Rai3 'Caro Marziano'

"Non credo che Maigret abbia preso carattere e lineamenti da nessun altro personaggio della letteratura, in ogni caso se ne ha presi è stato assolutamente a mia insaputa, perché quando ho creato Maigret non avevo mai letto un libro giallo, mai!". È il papà del commissario Jules Maigret, George Simenon, il protagonista della nuova puntata di "Wonderland", il magazine di Rai Cultura in onda domani alle 23.20 su Rai4 (canale 21 del digitale terrestre). In occasione dei 120 anni dalla nascita del prolifico scrittore belga, Wonderland ha recuperato, tra le altre cose, una rara e storica intervista del 1963 a Simenon realizzata nella sua villa di Losanna per il programma Rai "Un’ora con…" dalla quale Wonderland ha selezionato alcuni segmenti da cui emergono il talento e l’eccentrica personalità dell’autore. Tra romanzi e racconti, le opere pubblicate da Simenon, alcune anche dietro pseudonimo, sono centinaia e vantano una tiratura record che supera i settecento milioni di copie, con traduzioni in oltre cinquanta lingue e più di quaranta Paesi. Nonostante la sua ricca bibliografia comprenda romanzi di ogni tipo, Simenon è noto ai più per il fondamentale contributo dato al genere poliziesco con il suo Maigret, protagonista di ben settantacinque romanzi e ventotto racconti. Originario di un villaggio immaginario sperduto nella vallata della Loira, Jules Maigret è descritto da Simenon come un uomo dalla possente corporatura e di indole burbera, avvezzo ai piaceri dell’alcool e del buon cibo, inseparabile dalla sua pipa. Nel cinema francese è stato impersonato da icone come Jean Gabin, Michel Simon e, recentemente, Gérard Depardieu. Il pubblico televisivo italiano ha invece conosciuto Maigret grazie al carisma di Gino Cervi, protagonista dello sceneggiato RAI che ha riscosso, con le sue 4 stagioni, un enorme successo tra il 1964 e il 1972; ma Cervi non è stato il solo a dare corpo al celebre commissario in tv: si ricorda una fortunata serie BBC con Rupert Davies a cui sono seguite quelle interpretate da Michael Gambon, Bruno Cremer, Rowan Atkinson e Sergio Castellitto. Per cominciare, questa settimana Wonderland dedica la copertina Cult a un’altra indagine investigativa, quella portata avanti dalla giornalista iraniana Rahimi protagonista dello scioccante thriller Holy Spider, scritto e diretto dal regista e sceneggiatore iraniano Ali Abbasi. Ispirato alla vera storia del serial killer iraniano Saeed Hanaei, conosciuto dai media come “Ragno”, che sconvolse la città di Mashhad nel 2001, quando iniziò una personale crociata contro le “peccatrici”, macchiandosi dell’omicidio di 16 prostitute. In concorso al 75° Festival di Cannes, dove l’attrice Zahra Amir Ebrahimi ha vinto il premio per l’interpretazione femminile, Holy Spider arriva nei cinema italiani il 16 febbraio

Domani nuovo appuntamento con "Caro Marziano", il programma di Rai Cultura girato e condotto da Pif. I fuochi d’artificio, caro Marziano, sono come delle stelle cadenti, però create dall’uomo. Come nascono i fuochi d’artificio? Come si producono forme, colori ed effetti spettacolari di uno degli spettacoli più antichi e di maggior successo del mondo? Pif entrerà in una fabbrica di fuochi d’artificio del centro Italia e, tra polveri e reazioni, fuochisti e pirotecnici, scoprirà come fisica e chimica si uniscano per dare vita a illusione e magia. "Caro Marziano" è una collezione di storie, volti e luoghi dell’Italia dei nostri giorni, brevi reportage pensati per essere visti da un ipotetico visitatore alieno, che approdi sul nostro pianeta in una data ancora incerta e lontana. Storie attuali e storie senza tempo, storie che hanno una risonanza nazionale e storie che, pur nascendo in un contesto apparentemente marginale, fotografano la contemporaneità. L’appuntamento con "Caro Marziano" è dal lunedì al venerdì alle 20.20 su Rai3. "Caro Marziano" è un programma di Pierfrancesco Diliberto e Luca Monarca, prodotto da Fremantle per Rai Cultura. Regia di Pierfrancesco Diliberto.

L'analisi dei risultati elettorali per le regionali nel Lazio e nella Lombardia al centro di Tg2 Italia in onda domani alle 10 su Rai 2. L’esito del voto sarà commentato in studio da Davide De Sario, direttore di Leggo e Paolo Petrecca, direttore di Rainews 24. In collegamento interverranno Luigi Contu, direttore dell’Ansa, Venanzio Postiglione, vice direttore del Corriere della Sera e Marco Antonellis de Il Giornale d’Italia. Conduce Marzia Roncacci.

Radio1, l'esito del voto per le Regionali 2023 a 'Radio anch'io' - “Wild Gran Bretagna” su Rai5

Una puntata dedicata ai risultati delle elezioni regionali quella di “Radio anch’io” in onda domani alle 6.30 su Rai Radio 1. Con Giorgio Zanchini si analizzeranno i dati, gli effetti, e si farà un bilancio per i singoli partiti. E si parlerà anche delle parole di Berlusconi su Zelensky, degli oggetti sconosciuti nei cieli americani, delle previsioni sull’economia europea. Tra gli ospiti: Alle 6.30-7.00 Pablo Rojas, Grr; Gianluca Passarelli, professore di Scienza politica e Politica comparata all’Università Sapienza di Roma; Gavino Moretti, corrispondente Rai da Bruxelles; Anna Guaita, giornalista del Messaggero ed editorialista de La voce di New York. Dalle 7.30 interverranno: Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera; Silvia Sardone, commissario provinciale di Milano della Lega ed eurodeputata; Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera; Antonio Misiani, senatore PD. Infine, dalle 8.30, Alessandra Maiorino, senatrice Movimento 5 Stelle; Carlo Calenda, leader di Azione, Terzo Polo; Lorenzo De Sio, professore ordinario di Scienza Politica alla Luiss e direttore del CISE, Centro Italiano Studi Elettorali; Simona Colarizi, storica, Professore Emerito di Storia Contemporanea dell'Università Sapienza di Roma.

Per la sua piovosità e la conformazione del territorio, la Gran Bretagna è ricca di fiumi, molto diversi tra loro, e la grande tutela ambientale ha fatto sì che oggi siano puliti come forse mai nell’ultimo secolo. Lo racconta “Wild Gran Bretagna”, in onda domani alle 14.00 su Rai 5. Le condizioni dei fiumi favoriscono la vita di specie abituali, come il merlo acquaiolo e il martin pescatore, o di migratori come il salmone e il temolo. Si assiste, inoltre, al ritorno di animali che sembravano scomparsi dai fiumi, come la lontra o, grazie a progetti di reintroduzione, di creature estinte qui da secoli, come il castoro. Anche sugli estuari è possibile fare degli incontri straordinari, come i tursiopi a pesca di salmoni, o le oche “facciabianca”, nella loro epica migrazione dall’Artico.

La storia di un’amicizia, quella tra Federico Cesi e Galileo Galilei, e la nascita del metodo scientifico: le racconta “Viva la storia”, in onda domani alle 19.30 su Rai Storia, in occasione dell’anniversario della nascita di Galileo Galilei, il 15 febbraio 1564. Nel 1603 a Roma viene fondata la prima accademia al mondo, l’Accademia dei Lincei che annovera tra i suoi primi soci anche Galileo Galilei; il suo fondatore è Federico Cesi. I ragazzi del Liceo Pasteur di Roma, guidati e stimolati dalla conduttrice Linda Stroppa, ricostruiscono questa pagina di storia proprio a partire dall’Accademia dei Lincei.