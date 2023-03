Mondo Rai/Appuntamenti e novità

Sarà “Step Carnival” il tema del secondo appuntamento con “Stasera tutto è possibile”, il comedy show condotto da Stefano De Martino, realizzato in collaborazione con Endemol Shine Italy, in onda - dopo il successo registrato dalla prima puntata - domani alle 21.25 su Rai 2. Ospiti, oltre a Biagio Izzo e Vincenzo De Lucia, che questa settimana imiterà Mara Venier e Maria De Filippi, anche Elio, Katia Follesa, Valeria Graci, Ema Stokholma, Herbert Ballerina, Giovanni Esposito e Marco Mazzocchi Molti i giochi che si susseguiranno sul palco dell’Auditorium Rai di Napoli: da “Stammi dietro dance” a “Segui il labiale”, passando per “Serenata Step”, “Fotomimo” e “Step Market”. Ci sarà anche un gioco nuovo: “Colpi bassi”, durante il quale due ospiti, ognuno con l’ausilio dei supporter posizionati alle loro spalle, dovranno sfidarsi “insultandosi” utilizzando solo appellativi appartenenti a un preciso tema indicato dal conduttore. E non mancherà, ovviamente, “La Stanza Inclinata”. L’unica regola del programma è sempre la stessa: divertirsi, per serate all’insegna della spensieratezza e del buonumore.

A pochi giorni dal primo anniversario della guerra in Ucraina, “PresaDiretta” in onda domani alle 21.20 su Rai 3 torna sul conflitto che sconvolge l’Europa e su chi, nonostante tutto, lavora per costruire la pace. Un’analisi non solo sui retroscena dell’aggressione russa contro l’Ucraina, ma anche sui tentativi fallimentari di trovare un accordo sul Donbas con gli Accordi di Minsk. “PresaDiretta” è andata in Svezia all’università di Uppsala, dove c’è chi studia i negoziati di pace e chi insegna come si fa a creare una convivenza pacifica e duratura; in Sierra Leone, per raccontare la realtà di un Paese africano che è riuscito a mettere fine a una sanguinosa guerra civile; infine, ha raccolto la testimonianza delle donne camerunensi, mediatrici di pace. Ospiti di Riccardo Iacona saranno Mario Giro, ex viceministro degli Esteri, membro della Comunità di Sant’Egidio ed esperto di relazioni internazionali, e Nello Scavo, inviato speciale di “Avvenire”, in collegamento dall’Ucraina. “Costruttori di pace” è un racconto di Riccardo Iacona con Luigi Mastropaolo, Roberta Pallotta, Elena Stramentinoli, Fabio Colazzo, Matteo Delbò, Massimiliano Torchia.

Nel 2022 si è celebrato il cinquantenario dalla scoperta dei bronzi di Riace, due magnifiche statue greche del V secolo a.C. recuperate grazie a un ritrovamento fortuito nelle acque del piccolo borgo calabrese. Per la Calabria i due guerrieri sono stati subito simbolo di identificazione culturale e speranza di riscatto. A loro è dedicato l’appuntamento con “Italia. Viaggio nella bellezza”, firmato da Brigida Gullo per la regia di Federico Cataldi, in onda domani alle 22.10 su Rai Storia. Giunti a Firenze per il primo restauro durato cinque anni, dal loro esordio presso il Museo archeologico, il 15 dicembre 1980, i bronzi hanno attratto, per armonia di forma e espressione folle di turisti e visitatori. Sandro Pertini, allora presidente della Repubblica le ha ospitate al Quirinale, nell’estate del 1981, per una seconda mostra, a consacrare il grande evento della loro scoperta. Gli ingredienti per la nascita di un mito erano a portata di mano: la bellezza classica dei due guerrieri, il ritrovamento in mare del tutto fortuito, e il fascino dell’antico, hanno fatto breccia su un mondo che a inizio anni ’80 si lasciava alle spalle un periodo turbolento e si avviava verso un decennio di spensieratezza e edonismo. La loro destinazione finale, nell’estate del 1981, è stata l’allora Museo Nazionale di Reggio Calabria, oggi Museo Archeologico, che continua a custodirli e valorizzarli. I bronzi di Riace non sono semplicemente due statue greche del V secolo avanti Cristo. Sono molto di più: le vicende che li hanno riguardati, se da un lato ne hanno decretato la trasformazione in mito, dall’altro hanno rischiato di soffocarli, replicandone eccessivamente l’immagine e trasformandoli in feticci. Per capire chi siano davvero i due bronzi, occorre tralasciare il loro aspetto esteriore e guardarli da dentro. È nel buio delle cavità che ne costituiscono struttura e anima che abitano i loro segreti. Grazie ai restauri ai quali sono stati sottoposti nel corso di cinquant’anni e alle nuove tecnologie, che oggi sono in grado di esaminare anche le più piccole tracce fuori e dentro le due statue, oggi si può iniziare a ipotizzarne la provenienza e a ricercarne l’identità. Mentre il dibattito scientifico sui bronzi di Riace è destinato a continuare, il loro fascino rimane intatto: diventate, come avrebbe detto Roland Barthes, un mito d’oggi, sono destinati a incantare chiunque cerchi in loro il simbolo di un passato in cui bellezza e armonia erano virtù supreme e assolute. Intervengono Vinzenz Brinkmann (Liebieghaus Skulpturensammlung - Francoforte sul Meno), Pietro Giovanni Guzzo (Accademia dei Lincei), Mario Iozzo (Direttore Museo Archeologico Nazionale di Firenze), Carmelo Malacrino (Direttore Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria), Marcello Miccio (restauratore chimico), Mario Micheli (Università degli Studi Roma Tre), Maurizio Paoletti (Università della Calabria), Giuseppe Zurzolo (sindaco di Riace 1970-1980).

Su Rai1 al via 'Storie di sera' - Su Rai2 'Restart-L'Italia ricomincia da te'

“Storie di sera”, sei speciali di Rai 1 condotti da Eleonora Daniele per raccontare la forza dei sentimenti con testimonianze piene di coraggio alla ricerca della verità. Nella prima puntata, in onda domani alle 23.30, due storie che ricordano quanto sia importante combattere per la giustizia. La seconda serata di Rai 1 ritornerà su alcuni dei casi trattati a “Storie italiane” per i quali emergono elementi di novità nelle indagini.

Cosa succederà dopo lo stop al Superbonus? Quante aziende e quanti posti di lavoro sono a rischio? “Restart-L’Italia ricomincia da te”, in onda domani alle 23.50 su Rai 2 e condotto da Annalisa Bruchi, ne parlerà con Alessandra Todde (M5s), Walter Rizzetto, presidente Commissione Lavoro della Camera (FdI), Aldo Cazzullo, vicedirettore del Corriere della Sera e il commercialista Gianluca Timpone, che dirà quanto si è speso per questa misura e chi ci ha guadagnato. Nella pagina dedicata al lavoro, focus sulle vite e le prospettive dei giovani, bloccati da stipendi troppo bassi. Se ne discuterà con Claudio Durigon, Sottosegretario al Lavoro e agli Affari sociali (Lega), Alessandra Todde (M5s) e Aldo Cazzullo. Il professor Carlo D’Ippoliti, docente di Economia presso La Sapienza, racconta come vanno le cose negli altri paesi europei e con i servizi degli inviati emergerà un nuovo paradosso: quello dei pensionati che si trasferiscono all’estero per poter aiutare, con la pensione lorda, i figli in difficoltà in Italia. “Restart - L'Italia ricomincia da te”, è anche su RaiPlay e sui social.

E’ dedicato a Mario Tobino, psichiatra e scrittore, l’appuntamento con “L’altro ‘900”, in onda domani alle 23.25 su Rai 5 per “Sciarada, il circolo delle parole”. Direttore del manicomio di Maggiano - che si ritrova in tre dei suoi libri - e a lungo ricordato anche per la spinosa polemica con il collega Franco Basaglia al tempo dell’introduzione della legge 180 del 1978 sulla chiusura dei manicomi, Tobino ha scritto della guerra in Libia e della condizione dei ricoverati - delle donne soprattutto - negli ospedali psichiatrici. Empatia, pietas, partecipazione umana segnano le sue pagine fitte di appunti brevi, a volte vere e proprie schede, nelle quali l’aspetto umano si affaccia con prepotenza sul dato scientifico, puntando il dito verso il punto nel quale ogni patologia svela la persona con la sua storia. Le letture della puntata sono affidate all’attore Alessio Vassallo.

Su Rai4 'Foxtrot Six' in prima visione - Su Rai5 'Lazzaro felice'

È il film dal budget più ricco della storia del cinema indonesiano e, grazie alle coreografie curate dal team della superstar di arti marziali Iko Uwais, assicura un grande spettacolo action. Il thriller fantascientifico diretto da Randy Korompis, “Foxtrot Six”, è proposto in prima visione domani alle 21.20 su Rai 4 per il ciclo “Action Pop”. In un futuro distopico non troppo lontano, il pianeta Terra è al collasso, distrutto dalle guerre e dalle devastazioni dell’uomo che hanno portato a un drammatico stravolgimento climatico. La conseguente penuria di cibo ha generato una crisi alimentare mondiale che riguarda tutto il genere umano. L’Indonesia è una delle poche nazioni ancora fertili, in grado di soddisfare il fabbisogno del suo popolo, e per questo è diventata una superpotenza che ha attirato l’attenzione di una cellula terroristica cospirazionista, chiamata “Piranas”. Quando i Piranas tenteranno di rovesciare il governo indonesiano, un ex marine e il suo team torneranno in azione per salvare il loro paese. Nel cast Oka Antara, Verdi Solaiman, Chicco Jerikho, Rio Dewanto, Arifin Putra.

La storia dell'amicizia tra Lazzaro, un contadino che non ha ancora vent'anni ed è talmente buono da sembrare stupido, e Tancredi, giovane come lui, ma viziato dalla sua immaginazione. Un'amicizia vera e intatta che nel tempo porterà Lazzaro alla ricerca di Tancredi e che Alice Rohrwacher racconta nel film “Lazzaro felice”, in onda domani alle 21.15 su Rai 5. Premiato per la migliore sceneggiatura di Alice Rohrwacher al Festival di Cannes 2018, “Lazzaro Felice” è interpretato da Adriano Tardiolo, Alba Rohrwacher, Tommaso Ragno, Luca Chikovani, Agnese Graziani.

Costumi divertenti, scherzi, maschere e piatti di Carnevale: a “È sempre mezzogiorno!” con Antonella Clerici questa settimana si festeggia il martedì grasso a partire da domani fino a venerdì 24 dalle 11.55 su Rai 1. Divertenti sorprese attendono gli spettatori. I cuochi provenienti da tutta Italia proporranno ricette tradizionali o preparazioni originali create per l’occasione del Carnevale e sveleranno i segreti delle loro preparazioni. Accanto alla conduttrice, il cast fisso della trasmissione: Giovanna Civitillo suggerirà mostre, eventi e sagre in tutta la Penisola. I lievitati non hanno segreti per Fulvio Marino, maestro panificatore. Lorenzo Biagiarelli è “il Signore degli Aneddoti”: svela curiosità sui cibi e sulle tradizioni del Belpaese. Evelina Flachi, curatrice del benessere, darà consigli nutrizionali. Ci sarà anche Alfio Bottaro: da cosa si travestirà questa settimana? Il simpatico factotum di studio non è nuovo ai costumi che scatenano l’ilarità in studio e a casa. Migliaia di prenotazioni vengono ogni giorno registrate per partecipare, tramite estrazione, ai tanti giochi telefonici del programma.