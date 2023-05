Mondo Rai/Appuntamenti e novità

Dopo la pausa pasquale torna su Rai 2 domani alle 7.15 'Viva Rai 2' anticipato da 'Via Asiago 10' alle 7. Tra infotainment e varietà, il buongiorno in compagnia di Fiorello e Biggio. Al centro notizie, fatti accaduti e quelli che accadranno, commentati in stile ironico e pungente ma sempre all'insegna della leggerezza e del buonumore. Un condensato di momenti di varietà, dal ritmo elevato: musica, canzoni, balletti, duetti, gag con ospiti e compagni di gioco, un cast comunque in continua evoluzione che, giorno dopo giorno, vedrà sempre nuovi protagonisti in uno studio dalle pareti di vetro.

Che fine ha fatto l’assassino di Niccolò Ciatti? Rassoul Bissoultanov, il ceceno professionista di lotta e di arti marziali, condannato in entrambi i procedimenti aperti a suo carico in Spagna e Italia per l’omicidio del 21enne di Scandicci (Firenze), è scomparso da nove mesi. A "Chi l’ha visto?", in onda domani alle 21.20 su Rai 3, parla il papà di Niccolò, ospite di Federica Sciarelli, in studio. Obiettivo, inoltre, sulla storia di Jessika, 17 anni, scomparsa dalla provincia di Bergamo: alcune segnalazioni della ragazza, affascinata dalle religioni, portano a Trevignano (Roma), dove una presunta veggente sostiene di parlare con la Madonna di Trevignano che lacrimerebbe sangue. Da qualche giorno anche la veggente è svanita nel nulla, dopo aver raccolto offerte e donazioni dai suoi seguaci. Nel progamma, come sempre, gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.

L'evoluzione della fantascienza da genere di nicchia a grande fenomeno popolare, capace d'influenzare l'immaginario collettivo anche ben oltre la letteratura, il fumetto e il cinema. Da "Star Wars" ad "Avatar", da “Alien” a “E.T.”, fino a "The Hunger Games" e "The Walking Dead", la fantascienza è diventata una pietra angolare della cultura pop. In “James Cameron, Viaggio nella fantascienza”, in onda da domani alle 22.15 in prima visione su Rai 5, il regista James Cameron utilizza la fantascienza come una lente per capire meglio come sono nati film, programmi tv, libri e videogiochi preferiti, e dove il genere - e la nostra specie - potrebbe dirigersi in futuro. Cameron e i suoi contemporanei, che hanno contribuito ad alimentare la spettacolare crescita della fantascienza nelle ultime decadi, discutono i meriti, i significati e l'impatto dei film e dei romanzi che li hanno influenzati. Nella prima puntata della serie si va alla scoperta dei Mondi di Spielberg e Scott. Uno dei più grandi misteri che la vita sulla Terra racchiude è legato alla domanda "Siamo davvero soli nell'universo o esistono altre forme di vita nel cosmo? L'uomo è l'unica specie intelligente?” Steven Spielberg e Ridley Scott hanno costruito dei mondi fantastici, cercando di dare una risposta a questo grande quesito dell’uomo, esplorando il tema dell’alieno come metafora delle nostre paure e delle nostre speranze.

Sono più di tre decenni che il cult movie di Garry Marshall si fa vedere e rivedere senza mostrare segni d’invecchiamento: domani alle 21.25 Rai 1 propone “Pretty Woman”. Dietro l’aspetto affascinante, Edward Lewis nasconde un’abilità senza scrupoli nel campo della finanza. Una sera, a Hollywood, conosce casualmente Vivian Ward, una prostituta. Lei ha bisogno di soldi e lui di una donna che lo accompagni nei suoi pranzi di lavoro. È un rapporto puramente commerciale, ma il cuore di Edward comincia piano piano a sciogliersi. Per gli appassionati di Vivian, l’irresistibile entraîneuse che incontra il suo Principe azzurro, è l’occasione di rivedere il film con Julia Roberts e Richard Gere, monumentali interpreti di questa commedia romantica. Per chi invece non l’ha mai visto è l’occasione d’oro per recuperare questo blockbuster, sempre emozionante per spettatori di ogni età.

Ambientata nel 1850, “Chapelwaite” è la trasposizione televisiva di uno dei primi racconti di Stephen King, “Jerusalem’s Lot”, contenuto nell’antologia “A volte ritornano”. Una serie che unisce il period drama con le tipiche implicazioni soprannaturali che caratterizzano l’opera omnia kinghiana, condita di maledizioni famigliari, superstizione e immancabili traumi che racchiudono un passato torbido e oscuro. Domani alle 21.20 in prima visione su Rai 4 andranno in onda gli episodi 7 e 8 della prima stagione. Nell’episodio 7, con la mente ormai offuscata dalla follia, Charles viene condotto al cimitero della chiesa, dove scopre un misterioso libro nascosto. Il solo contatto con quel libro di incantesimi e pratiche magiche provoca a Charles delle terrificanti visioni sui vampiri, che sembrano preannunciare un futuro apocalittico. Nell’episodio 8, Charles e la sua famiglia difendono Chapelwaite con l'aiuto dell'agente Dennison e del ministro Burroughs in una lunga notte che metterà a dura prova tutti i residenti della tenuta. “Chapelwaite” è diretto da David Frazee e Rachel Leiterman. Nel cast, Adrien Brody, Emily Hampshire, Jennifer Ens, Sirena Gulamgaus, Ian Ho.

Le origini e l'evoluzione dell’arte visionaria di Keith Haring: le racconta “Keith Haring, Street Art Boy”, in onda domani alle 19.25 su Rai 5. Insofferente alle forme espressive e ai sistemi di diffusione artistica tradizionali, per esprimere la propria vocazione Haring sceglie la scena urbana cittadina, riconoscendo nel tessuto metropolitano di New York un luogo ricco di fermenti, che ha dato un respiro universale alle sue opere rendendole fruibili a un vasto pubblico, lontano dalla élite artistica che dominava il sistema delle gallerie. Un approccio artistico fuori dalle regole come lo è stata tutta la sua vita, fatta di eccessi e momenti colmi di ispirazione e febbre creativa che hanno influenzato un gran numero di artisti della sua generazione. Un artista enormemente prolifico che ci ha lasciato moltissime opere, sebbene la sua vita sia stata molto breve.

Nel cuore dei Quartieri Spagnoli di Napoli, in un gigantesco convento del Cinquecento ormai vuoto e semi abbandonato, un gruppo di privati e visionari, nel 2009, ha deciso d’investire nello sviluppo, partendo dalle scuole e dai bambini, creando il “Progetto Foqus”. Rachele Furfaro e Renato Quaglia, due sognatori e fondatori di Foqus, racconteranno, nella puntata in onda domani alle 20.15 su Rai 3, come è possibile creare un innovativo progetto di cambiamento sociale in un quartiere di fragilità sociale, dove vivono più di cinquantamila persone e il 10 pr cento dei bambini di tutta Napoli e dove l’abbandono scolastico è pari al 33 per cento degli studenti tra gli 8 e i 15 anni, una percentuale tra le più alte d'Europa. A Foqus si creano nuovi posti di formazione e di lavoro per le giovani mamme del quartiere, per renderle indipendenti e imprenditrici della propria vita. Arte, bellezza, creatività, eventi, cultura, tutto è racchiuso nella corte del vecchio convento napoletano. Oggi il quartiere crede nel proprio futuro ed è rinnovato e sicuro, ricco di tradizioni e storia, aperto all’accoglienza dei turisti tra murales dedicati a Totò e Maradona.

La ricostruzione del celebre soggiorno di John, Paul, George e Ringo nel subcontinente indiano, dove trovarono ricchissimi stimoli creativi e spirituali. La propone il doc “I Beatles e l’India”, in onda domani alle 23.00 su Rai 5. Nel 1968 i Beatles - insieme a un entourage di mogli, amici e collaboratori – si ritirarono nell’ashram himalayano del Maharishi Mahesh Yogi, dove in poche settimane scrissero gran parte delle tracce contenute nel White Album. Il documentario contiene rari filmati d’archivio, registrazioni e fotografie, testimonianze e commenti di esperti, oltre a riprese effettuate in tutta l’India.

Si intitola "Chi parte e chi resta" il secondo appuntamento con la quinta stagione di Rocco Schiavone. Nell'episodio in onda in prima visione domani alle 21.20 su Rai 2, l'amico di Rocco, Sebastiano, è fonte di grande stress per il vicequestore della polizia di Stato che deve però occuparsi della morte della Martinet, nota studiosa di Leonardo da Vinci. Tanti i pensieri per Rocco, tra i quali c'è anche Sandra, con la quale ha una relazione diventata difficile da gestire.