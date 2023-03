Mondo Rai/Appuntamenti e novità

Azione e vendetta nel remake di un grande classico, proposto per la prima serata di Rai2 di domani: 'Il giustiziere della notte', che per la sua versione del 2018 veste Bruce Willis dei panni che nel 1974 aveva indossato Charles Bronson. Siamo a Chicago, la città dei grandi film di gangster, che nei nostri anni è afflitta da una violenza molto accesa e scabrosa: il dottor Kersey lavora in un pronto soccorso ed è a contatto quotidiano con le vittime della criminalità urbana. Un giorno però sono sua moglie e sua figlia a essere aggredite dentro casa, in un quartiere residenziale della città: la polizia non riesce a tenere il passo con i troppi crimini che affliggono Chicago, e Kersey decide di farsi giustizia da solo. Ma la sua vendetta ben presto finirà con il travalicare la cerchia dei criminali che hanno colpito la sua famiglia, fino ad attirare l’attenzione dei media e di tutta la cittadinanza. E quella delle forze dell’ordine. L’attualizzazione del film di culto del 1974 non era un lavoro facile, considerata la memorabile proporzione del personaggio animato al tempo da Charles Bronson. Ci riesce bene Eli Roth, pupillo di Tarantino col quale condivide un approccio stilistico alle scene violente che, per esagerazione, riescono ad agganciare il cavo dell’ironia. E’ la chiave per ammodernare una pellicola che già negli anni Settanta spiccava per la sua crudezza: grande sostegno al regista è dato da Bruce Willis, che trova la sua strada per sostenere l’impegnativo paragone con Bronson, anche grazie a un precedente proprio con Tarantino, che in “Pulp Fiction” gli aveva assegnato un ruolo (Butch, il pugile armato di katana) non poco ispirante per quello di giustiziere riveduto e corretto.

Giorgio Armani, Monsignor Hilarion Capucci, Yitzhak Shamir, Steven Spielberg, Maurizio Costanzo, Simona Izzo e Vittorio Gassman sono i protagonisti della sesta puntata di “Mixer. Vent’anni di televisione”, in onda domani in seconda serata su Rai 3 e mercoledì 1° marzo in prima serata su Rai Storia – con cui continua con il viaggio retrospettivo nella storia del rotocalco d’attualità di Giovanni Minoli che ha segnato un’epoca. Lo stile, il rapporto col successo e la ricchezza sono al centro del “faccia a faccia” con Giorgio Armani del 1983, mentre nello stesso anno si affronta il dramma della Palestina nelle serrate interviste con l’Arcivescovo greco-melchita di Gerusalemme, Monsignor Hilarion Capucci, da sempre attivo per la causa palestinese, e con il Primo Ministro d’Israele Yitzhak Shamir, tra i “falchi” del Likud. Per la pagina dello spettacolo, Marina Gefter Cervi incontra Steven Spielberg sul set del capolavoro “E.T. l'extra-terrestre”, che il regista, ormai re di Hollywood, definisce “un film che viene dal cuore, che parla di rapporti umani, e la Creatura è forse più umana degli umani”, mentre dispensa consigli al giovane protagonista Henry Thomas e spiega il suo personale approccio alla settima arte. Maurizio Cascavilla nel 1985 entra, invece, nel camerino di Vittorio Gassman, impegnato a teatro con l’Otello; dietro le quinte, con lui, anche i figli Alessandro e Jacopo. Per Mixer Psico, Sandra Milo nel 1984 invita nella sua piscina Maurizio Costanzo e Simona Izzo per interrogarli sul loro rapporto e sull’inizio della loro storia d’amore. Chiude la puntata Paolo Villaggio nei panni dell’irreprensibile sindacalista Gemma Pontini.

Il XIX secolo a Londra e New York le prime città a diventare metropoli: le descrive “Amsterdam, Londra, New York. Tre città alla conquista del mondo”, in onda domani alle 21.10 su Rai Storia per “a.C.d.C.” con l’introduzione del professo Alessandro Barbero. Lo sviluppo tecnologico, l’esplosione demografica, gli edifici prefabbricati, l’ascensore, i primi grattacieli: nelle due metropoli si sperimentano gli avanzamenti della civiltà ed allo stesso tempo le forme più estreme di povertà, disagio, inquinamento. Ma nasce anche l’urbanistica di domani e l’idea stessa di un nuovo tipo di urbanistica. A seguire, obiettivo sull’invenzione del grattacielo, che trasforma il volto delle metropoli. Costruire in verticale è la soluzione al problema della limitatezza delle aree edificabili. Questa formula innovativa ha origine a New York, dove ancora oggi i suoi grattacieli sono il simbolo della città. In Inghilterra, invece, nello stesso periodo si tenta la strada delle “città giardino” per contrastare il degrado sociale delle megalopoli.

La presenza italiana nel mondo sul fronte della tutela, della conservazione e del restauro del patrimonio culturale: la testimonia il documentario di Emanuela Avallone, Linda Tugnoli e Silvia De Felice “Custodi della memoria. La via italiana alla tutela del patrimonio”, in onda domani alle 19.30 su Rai 5. Con la storica firma del Memorandum of Understanding, avvenuta a Roma il 16 febbraio 2016, l’Italia è stato il primo Paese al mondo a istituire e mettere a disposizione dell’Unesco i Caschi blu della Cultura. Per mostrare lo spirito più autentico dei Caschi blu il doc racconta la missione in Croazia del gennaio 2021, che ha visto lavorare fianco a fianco i carabinieri del Tpc, insieme a storici dell’arte e restauratori del Mic, coordinati dal Comandante Roberto Riccardi e dall’ingegnere Paolo Iannelli. Il nostro Paese ha acquisito una vasta esperienza nell’ambito della protezione del patrimonio culturale non solo in Italia, in ragione della vastità di tale patrimonio e delle molteplici criticità derivanti da eventi calamitosi ma anche all’estero. Il team ha infatti svolto missioni in Libano (esplosione che ha sconvolto la capitale Beirut in ottobre del 2020), in Albania (dopo il terremoto che ha colpito il Paese nel gennaio 2020) e nel 2017 in Messico, come raccontano l’architetto Pierluigi Salvati, i restauratori Luciana Festa e Paolo Scarpitti, il fotografo Pino Zicarelli e i carabinieri del Tpc Luigi Spadari e Lanfranco Disibio. In questo campo l'Italia ha uno dei suoi primati culturali: oggi l'approccio italiano al restauro è accettato in tutto il mondo come raccontano all’Istituto Centrale per il Restauro la direttrice Alessandra Marino, l’archeologa Maria Concetta Laurenti e l’architetto Claudio Prosperi, protagonisti di importanti restauri dopo la distruzione di Palmira da parte del Daesh, in Cina e nella cittadella fortificata di Bam, in Iran. L’eccellenza del restauro italiano ha viaggiato in tutto il mondo anche grazie al coraggio e alla passione dei singoli, oltre che all’impegno delle istituzioni: Carlo Giantomassi con la moglie Donatella Zari hanno dato un importante contributo nel corso di rischiose missioni all’estero. Così come l’Associazione Restauratori Senza Frontiere, che ha operato un importante restauro a Persepolis, uno dei luoghi simbolo della storia dell’umanità, a dimostrazione che la cura riguarda anche l’identità delle culture: ne parlano Paolo Pastorello e Maria Luisa Laurenzi Tabasso. Anche l’Iccrom, organismo dell’Unesco, ha scelto Roma come sede fin dalla fondazione nel 1956 proprio per la nostra tradizione nel restauro, come racconta Valerie Magar, e continua il suo lavoro nel mondo per la salvaguardia del patrimonio culturale materiale e immateriale.

L'Italbasket è a Livorno, dove domani sera (ore 21, diretta Rai Sport HD) affronterà l'Ucraina nella penultima gara del giorne di qualificazione mondiale. Con il pass iridato già in tasca il Ct azzurro, Gianmarco Pozzecco, sta prenendo in considerazione l'ipotesi di far ruotare il più possibile i giocatori convocati (domenica 26 è in programma la trasferta spagnola di Caceres), dando spazio a chi ha giocato meno finora e anche agli esordienti Casarin, Visconti, Cappelletti e Mezzanotte. L'obiettivo è allargare il più possibile il gruppo degli "azzurrabili" per il Mondiale, in programma da venerdì 25 agosto a domenica 10 settembre in Giappone, Indonesia e Filippine. Italia-Ucraina di giovedì 23 e Spagna-Italia di domenica 26 - palla a due alle 18.00 - saranno trasmesse in diretta su Rai Sport HD con il commento di Maurizio Fanelli e Alessandro De Pol e le interviste di Edi Dembinski.

'Caro Marziano', il programma girato e condotto da Pif, in onda domani alle 20.20 su Rai 3, continua a raccontare la vita di Anton e di Vittorio. I due ragazzi, nonostante la loro disabilità, sono al centro di moltissime relazioni, familiari e non, in giornate pienissime in cui si dividono tra formazione, centri diurni, allenamenti di atletica e frequentazione di musei.

L’Italia è uno scrigno di tesori archeologici che continuano a emergere e a stupire. Ma a che punto è il restauro delle statue votive ritrovate recentemente a San Casciano dei Bagni e dell’Ercole scoperto casualmente a Roma durante lavori stradali? E che cosa si sa di più sulla loro storia, ci saranno altre ricerche? E quando potranno essere esposti? A “Tg2 Italia”, la rubrica di attualità condotta da Marzia Roncacci, in onda domani alle 10 su Rai 2, rispondono la Sovrintendente speciale di Roma, Daniela Porro, e Marco Pacifici, ricercatore dell’Università degli stranieri di Siena. E, ancora, il direttore del Parco Archeologico di Pompei, Gabriel Zuchtriegel, spiegherà quali altre meraviglie possono emergere dai nuovi scavi nel sito archeologico più importante del mondo. Infine, nella seconda parte della puntata, il consueto spazio “Itinerari”, con le proposte per il weekend di mostre, musei, appuntamenti e luoghi da visitare.

Per il ciclo 'Strani mondi', andrà in onda giovedì 23 febbraio alle 21.15 su Rai Movie il film “Signs”, (Usa 2002), per la regia di M. Night Shyamalan e con Mel Gibson, Joaquin Phoenix, Abigail Breslin. La trama: il mistero dei cerchi del grano, negli anni un pallino di tutti gli ufologi, sarebbe in realtà una minaccia da prendere sul serio. Graham Hess, un pastore protestante e proprietario terriero in Pennsylvania, è alle prese con enormi cerchi, perfettamente ritagliati nei suoi campi di grano. Purtroppo, non è uno scherzo: i cerchi sono segnali di una specie aliena estremamente ostile e feroce, che innesca con Hess e la sua famiglia una battaglia all'ultimo sangue. Lo stile di Shyamalan, spesso sospeso fra mistero e paradosso, si colora in questo film di una spiccata tinta horror. E quello che non manca è proprio la tensione, che dall'inizio alla fine non abbandona mai lo spettatore, grazie anche a un ottimo lavoro nella direzione di bambini e ragazzi.

Alla vigilia dell'anniversario dell'invasione russa in Ucraina, domani alle 23.35 su Rai 1 e Rai Italia, 'Porta a Porta' dedicherà ampio spazio al conflitto che ha cambiato l’Europa. Tra gli ospiti di Bruno Vespa: Andrii Yermak, capo dell’Ufficio del presidente Volodymyr Zelensky; il Generale Claudio Graziano, presidente di Fincantieri; Rosario Maria Gianluca Valastro, presidente della Croce Rossa Italiana; Kateryna Prokopenko, moglie del comandante Azov Denis Prokopenko e Andrea Margelletti, presidente del Cesi, Centro studi internazionali. Nella seconda parte, per celebrare le 5000 puntate del programma 'L’Eredità', Bruno Vespa ospiterà nel suo salotto Carlo Conti e Flavio Insinna.